Honeywell открыла новый завод в России

Honeywell официально открыла новый завод, третий по счету в стране, который повышает локализацию и обеспечит местных заказчиков промышленными технологиями мирового класса российского производства.

Новая площадка расположена в особой экономической зоне «Липецк» и будет производить продукцию для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации.

В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк» Иван Кошелев, а также заказчики и партнеры Honeywell.

«Уже более 40 лет мы поддерживаем российские предприятия технологиями в сфере автоматизации, нефтехимии, безопасности, повышения производительности и энергоэффективности, – отметил Норм Гилсдорф, президент Honeywell, Россия, страны Таможенного союза и Ближнего Востока. – Открытие нового завода – важный шаг в реализации нашей стратегии по расширению локализации производства и присутствия в России. Разрабатывая технологии на местах, мы сможем быстрее реагировать на потребности российского рынка».

Завод в Липецке – первый greenfield-проект Honeywell в России. На площади 5 600 кв. м разместились сборочное производство, производство средств индивидуальной защиты, лаборатории по испытанию и калибровке, склады сырья и готовой продукции, офисные помещения.

С 2018 года в эксплуатацию поэтапно вводятся линии по производству: контроллерных и кроссовых шкафов для распределенных систем управления Experion и систем противоаварийной защиты Safety Manager; средств обеспечения защиты от падения с высоты (стропы и привязи); стационарных и портативных газоанализаторов для обеспечения безопасности на промышленных объектах; систем пожарной сигнализации, пожарных извещателей, аспирационных систем.

В 2019 году начнется сборка сканеров двухмерных штрих-кодов, принтеров и терминалов сбора данных для маркировки товара. Производственная мощность предприятия в настоящее время задействована на 60%, выход на полную мощность планируется к 2020 году.

Общая сумма инвестиций в проект, который стартовал в конце 2016 года, составила более 900 млн руб.

В настоящее время более 70 специалистов разного профиля работают на новом заводе, всего планируется создать около 200 рабочих мест.

В 1974 году было открыто представительство Honeywell в СССР, в Москве. В настоящее время в России 20 офисов и более 1000 сотрудников. У компании также офисы в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Азербайджане, Армении.

Системы автоматизации Honeywell и технологии нефтепереработки UOP установлены на всех крупнейших нефтеперерабатывающих заводах России и других стран СНГ. Авионика Honeywell, вспомогательные силовые установки и другая продукция устанавливаются на самолеты перевозчиков России/СНГ. Оборудование Honeywell обеспечивает безопасность и эффективное управление инженерными системами на объектах критической инфраструктуры, коммерческих и промышленных зданиях, а также объектах культурной ценности государственного и мирового значения.

С конца 2015 года в состав Honeywell входят предприятия крупнейшего в мире производителя приборов и систем учета электроэнергии, тепла, воды и газа – компании Elster. Оба предприятия Elster имеют производство и центр разработок в Москве и Арзамасе, Нижегородской области. С 2017 года Honeywell инвестирует в расширение производства газового измерительного оборудования, газовых регуляторов на среднее и высокое давление, преобразователей давления в г. Арзамас.