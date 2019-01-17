КСЭД 3.0 вошла в Единый реестр российского ПО

«Крок» сообщил о включении собственной разработки компании — Комплексной системы электронного документооборота поколения 3.0 — в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение КСЭД 3.0 помогает организациям снижать затраты на обработку, хранение, поиск документов, повышая качество управленческих решений и исполнительской дисциплины. Внесение системы «Крок» в реестр отечественного ПО расширит возможности госзаказчиков при выборе решений для электронного документооборота.

Продукт КСЭД 3.0 позволяет автоматизировать и объединить в единой среде документооборот, сопровождающий десятки бизнес-процессов крупных коммерческих и государственных организаций. Платформа «Крок» упрощает ведение входящей/исходящей корреспонденции, подготовку и согласование документов, управление финансовой и технической документацией, организационно-распорядительной документацией предприятия, межведомственный документооборот, контроль выполнения поручений, проведение закупочных процедур и пр.

Ключевое преимущество платформы — возможность масштабирования системы при сохранении производительности благодаря гибкой архитектуре. Десятки тысяч сотрудников могут работать в КСЭД 3.0 независимо от географии. Еще одна особенность КСЭД 3.0 — встроенный дизайнер бизнес-процессов, который делает систему гибкой для настройки под решение актуальных задач организаций. Платформа адаптируется для удобства работы с часто используемыми и привычными функциями.

Система доступна для работы с мобильных устройств, а для оперативного согласования документов на смартфоне возможна интеграция инструмента с чат-ботами. Решение взаимодействует с любым ИТ-окружением, включая операционные системы (Windows и Unix/Linux), большинство распространенных СУБД (от PostgreSQL до Oracle), и браузеров (Chrome, Firefox, Safari и пр.). Для создания юридически значимого документооборота в платформе используется электронная подпись. Система также поддерживает технологий штрихкодирования и потокового сканирования.

Получить доступ к новой КСЭД организация может как в виде облачного сервиса, так и путем внедрения on-premise — в инфраструктуру заказчика.

«Третье поколение КСЭД содержит в себе весь спектр функций, которые пользуются наибольшей популярностью среди наших заказчиков по итогам реализации более чем 200 проектов «Крок» в области документооборота», — отметил руководитель направления BPM и ECM-систем компании "Крок" Сергей Плаунов. — Это полностью российский продукт, не содержащий в своей основе проприетарного ПО, созданный нами на основе собственных наработок компании и продуктов с открытым кодом. Кроме того, КСЭД 3.0 учитывает подходы к работе с документацией принятые в российской практике».

«Крок» развивает практику автоматизации документооборота более 15. Первые версии платформы КСЭД от «Крок» были использованы при создании масштабных систем управления корпоративным контентом ECM (Enterprise Content Management) в госкорпорации «Росатом», группе компаний «Сибур», Правительстве Пермского края и пр.

С помощью КСЭД крупнейшая в стране нефтехимическая компания «Сибур» оптимизировала процесс делопроизводства, ускорила документооборот и усилила контроль за исполнением поручений и договорных обязательств. В результате холдинг снизил трудозатраты при работе с документами почти на 10% и на 20% сократил время реакции на запросы по подбору документов. Единая отраслевая система документооборота «Росатома» объединила более 100 предприятий. На момент запуска системы в ней работали около 50 тыс. сотрудников госкорпорации и благодаря повышению продуктивности работы с помощью электронного документооборота экономический эффект на каждого из них составил 144 тыс. руб. в год.