«ВКонтакте» запустила тестирование звонков c шифрованием в VK Messenger для ПК

Mail.ru Group объявила о том, что в приложении VK Messenger для настольных ПК началось бета-тестирование защищённых голосовых и видеозвонков. Позвонить можно любому пользователю «ВКонтакте», который обновил VK Messenger до последней версии или установил мобильное приложение VK для iOS или Android.

VK Messenger — официальный мессенджер «ВКонтакте» для Windows, macOS и Linux, запущенный в 2016 году. Как и в обычных диалогах «ВКонтакте», пользователи могут создавать чаты, обмениваться любыми вложениями, отправлять анимированные стикеры и аудиосообщения. Кроме того, руководители сообществ «ВКонтакте» могут подключить сообщения для групп и публичных страниц и гибко настраивать уведомления — общение с друзьями и подписчиками происходит в одном приложении. В VK Messenger доступны уникальные возможности: например, можно установить для мессенджера локальный пароль и одним касанием экрана скрывать беседы от чужих глаз.

Как и в приложениях для iOS и Android, безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров. Передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически. Для улучшения качества связи наивысший приоритет получают маршруты Peer-to-Peer. В таком случае соединение проходит напрямую между пользователями. Если возможности прямого подключения нет, трафик передаётся через серверы ВКонтакте без технической возможности доступа к содержимому разговоров.

Сервис звонков определяет качество соединения и адаптируется к нему. За эту технологию отвечает протокол ICE (Interactive Connectivity Establishment). Он выстраивает самые оптимальные маршруты для звонков, устраняет задержки и существенно повышает стабильность.

Виктор Иванов, менеджер по продукту «ВКонтакте», отметил: «Праздники — пора долгих бесед с близкими людьми. В таком случае для звонков удобнее использовать не телефон, а компьютер. Поэтому в преддверии Нового года мы предоставляем нашим пользователям возможность общаться с комфортом — и добавляем в VK Messenger голосовые и видеозвонки. Сейчас функции находятся в статусе бета-тестирования, но вскоре мы предложим новые полезные возможности, которые сделают разговоры ещё приятнее».

Установить VK Messenger для Windows, macOS и Linux можно по ссылке: vk.com/messenger. Приложение также доступно в Mac App Store и Microsoft Store.

Ранее «ВКонтакте» представила в Казахстане новый экспериментальный продукт — мессенджер VK Me для мобильных устройств. Приложение доступно в App Store и Google Play страны. Общаться в VK Me можно с контактами из телефонной книги и друзьями из «ВКонтакте». В мессенджере доступна вся функциональность диалогов «ВКонтакте» и предусмотрено быстрое переключение между VK Me и приложением «ВКонтакте» одной кнопкой.