Digma начинает продажи ноутбуков EVE 403 PRO и CITI E404 PRO

Digma объявила о запуске продажи ноутбуков EVE 403 PRO и CITI E404 PRO в России. Ключевой особенностью ноутбуков стали процессоры на базе Intel Celeron и предустановленная операционная система Windows 10 Pro.

В ноутбуках Digma EVE 403 PRO и Digma CITI E404 PRO установлен 64-битный двухъядерный процессор Intel Celeron N3350, работающий на частоте 2,4 ГГц с интегрированной графикой Intel HD Graphics 500.

Удобство работы с документами и графикой обеспечивается широкоформатным дисплеем 14,1 дюйма, выполненным по технологии IPS. Разрешение составляет 1920х1080 (Full HD).

В ноутбуках предустановлена операционная система Windows 10 Pro, которая сочетает в себе преимущества базовой редакции системы и дополнительные функции для корпоративного сегмента и разработчиков. В Windows 10 Pro встроена система шифрования данных BitLocker, управление групповыми политиками компаний и виртуальная машина Hyper-V.

Ноутбуки оснащены SSD емкостью 32 ГБ и оперативной памятью 4 ГБ. Для увеличения места для хранения данных можно установить жесткие диски формата SATA 2.5” повышенной высоты и карты памяти MicroSD.

В ноутбуке присутствует три полноразмерных порта USB, порт miniHDMI для внешних мониторов и проекторов, а также порт RJ-45 для подключения ноутбука к сети. Беспроводное соединение предусмотрено через модули Bluetooth и Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Литий-ионная батарея емкостью 10000 мАч позволяет использовать ноутбук долгое время без дополнительной подзарядки. Ноутбук CITI E404 выполнен в серебристом цвете, EVE 403 в черном. В комплектацию входит само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.