«Норбит» обновил платформу Norbit Business Trade для автоматизации торгово-закупочной деятельности

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») представил масштабное обновление платформы Norbit Business Trade. Нововведения предоставляют заказчикам продвинутые инструменты для автоматизации управления закупками. В результате модификации представлены несколько новых модулей, обновлены конструкторы бизнес-процессов и построения отчетов, а также реализована поддержка свободного серверного ПО: Linux и Postgree SQL.

Компания решила обновить платформу, потому что хотела соответствовать техническим требованиям заказчиков, а также следовать тренду российского ИТ-рынка на сокращение зависимости от иностранного ПО.

В обновленной платформе появились инструменты: конструкторы бизнес-процессов и построения отчетов, настраиваемый рабочий стол, универсальные модули интеграции с Единой информационной системой (ЕИС, zakupki.gov.ru) и различными электронными торговыми площадками – все это значительно облегчает процесс внедрения торгово-закупочных систем. Также в рамках осеннего обновления платформы представлены два новых модуля – «Закупка у единственного поставщика» и «Обоснование начальной максимальной цены контракта».

Внедрение торгово-закупочных решений на базе новой платформы позволяет организовать полный цикл закупочных процедур от возникновения потребности до исполнения контракта и расчета с поставщиками. Система содержит инструменты по управлению закупочной деятельностью: мониторинг процессов закупок, оперативный анализ данных по закупкам и управление рисками в рамках закупочной деятельности.

Системы на базе Norbit Business Trade подходят для организаций и структур с разной формой собственности и государственного участия, а также соответствуют всем нормам законодательного регулирования в данной сфере, прежде всего Федеральным законам № 223-ФЗ и № 44-ФЗ.

Среди решений NBT можно выделить ключевые – «Эффективные закупки», «Финансовое планирование», «Портал поставщиков», «Электронные торговые площадки», «Сайт заказчика», «Анализ данных». Данные решения могут функционировать как самостоятельно, так и быть интегрированы в единую экосистему с другими решениями на платформе NBT или решениями сторонних разработчиков (SAP, Oracle, Microsoft, «1C»).

Наталья Зубкова, директор департамента собственных решений «Норбит», сказала: «При обновлении платформы мы ориентировались на ряд требований заказчиков: в первую очередь, на расширенный инструментарий по управлению закупками и внедрение системы за максимально короткие сроки. В некоторых крупных организациях нами уже начаты проекты по переводу данных на обновленную платформу NBT с других систем по закупкам, в том числе функционировавших на базе иностранного ПО. Также наши специалисты работают над проектированием отраслевого тиражируемого решения на платформе NBT для организаций, работающих в рамках 223-го федерального закона».

Norbit Business Trade включена в Единый реестр отечественного ПО, а также используется государственными и муниципальными структурами, госкорпорациями, банками и коммерческими компаниями, среди них: Банк России, «Русгидро», Министерство финансов Камчатского края, Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска.