InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов

Группа компаний InfoWatch и SAP CIS подписали соглашение о начале сотрудничества в сфере обеспечения безопасности корпоративных данных. На первом этапе партнёры провели интеграцию решений InfoWatch с системами SAP для контроля информационных потоков, защиты конфиденциальной информации от утечек, управления бизнес-процессами и анализа больших данных. По данным исследования аналитического центра InfoWatch, в первой половине 2018 года в результате утечек было скомпрометировано 2,39 млрд записей данных с персональной и коммерческой информацией, при этом 65% утечек произошли по вине самих сотрудников пострадавших организаций.

«Данные в цифровом виде – это основа современной экономики и конкурентное преимущество для тех компаний, которые хранят и обрабатывают большие массивы информации. Поэтому сегодня первоочередными задачами для корпораций становятся эффективное управление как самими данными, так и их безопасностью. InfoWatch 15 лет работает на рынке информационной безопасности предприятий, наша технологическая база и уникальные компетенции признаны в России и за рубежом, и нам также интересно сотрудничество с глобальными инфраструктурными компаниями, которые переносят центры своей интеллектуальной собственности в нашу страну. Интеграция наших решений с решениями SAP по управлению предприятием позволит заказчикам обеспечить качественную защиту данных за счет глубокой обработки последних. В дальнейшем мы планируем развивать наши технологии и интегрированные решения в сторону предиктивной аналитики», – сказала Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch.

«Создание экосистемы совместных инноваций при разработке бизнес-приложений – это часть нашей долгосрочной стратегии по развитию компании на российском рынке. Мы хотим объединить усилия с InfoWatch, чтобы наши российские заказчики были уверены в безопасности своих данных и защищены от возможных потерь из-за уязвимостей в корпоративных ИТ-системах или человеческого фактора», – сказал Дмитрий Красюков, исполняющий обязанности генерального директора, исполнительный директор SAP CIS.

Компании сосредоточатся на трех направлениях сотрудничества.

Защита ERP-систем от утечек и защита бизнеса от действий внутренних злоумышленников. Решение InfoWatch Traffic Monitor получило статус сертифицированного продукта для интеграции с системой SAP ERP, что означает бесшовную интеграцию и надежную работу InfoWatch Traffic Monitor с системой SAP ERP на технологической платформе SAP NetWeaver. Также при прохождении сертификации в Центре интеграции и сертификации SAP (SAP ICC) в московском подразделении SAP Labs разработчики InfoWatch получили доступ к универсальному инструменту для создания и поддержки коннектора к решениям SAP. Это позволит в дальнейшем поддерживать интеграцию c SAP ERP и разработать коннекторы к другим решениям, включая флагманскую ERP-систему SAP S/4HANA и линейку продуктов C/4HANA.

InfoWatch Traffic Monitor – DLP-система для контроля за информационными потоками в организации, которая предотвращает случайные и преднамеренные утечки корпоративной информации и защищает бизнес от внутренних угроз информационной безопасности.

Анализ программного кода в бизнес-приложениях на возможные уязвимости. SAP CIS выбрало решение InfoWatch Appercut в качестве рекомендуемого программного обеспечения для анализа исходного кода. Заказчики смогут автоматически проверять бизнес-приложения, разработанные на базе платформы SAP, для защиты от закладок и недокументированных возможностей, а также на соответствие требованиям и стандартам организации.

Интеграция InfoWatch Prediction с SAP HANA. SAP CIS и Группа компаний InfoWatch планируют сотрудничать в сфере анализа Big Data во внутренних процессах компаний при помощи интеграции решения InfoWatch Prediction сплатформой SAP HANA и бизнес-решениями SAP (включая SAP GRC и SAP SuccessFactors). InfoWatch Prediction помогает автоматически прогнозировать информационные риски для компании в сфере кадровой и финансовой политики, определять сотрудников в зоне риска (с большой вероятностью ухода из компании) и минимизировать связанные с этим угрозы в сфере информационной безопасности.