 

«Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365

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«Росводоканал», частный оператор централизованных систем водоснабжения, завершил первый этап комплексного проекта трансформации сервисных процессов на базе решения ITSM 365. Возможности SaaS-сервиса российского вендора Naumen обеспечили быстрое внедрение процессов и повышение качества сервиса для 3,5 тыс пользователей.

На сегодняшний день в системе работают более 100 ИТ-специалистов «Росводоканала», также подключены внешние подрядчики. Ежедневно обрабатывается около 400 заявок на обслуживание. За счет внедрения и настройки средства анализа и структурирования данных (parser e-mail) обеспечивается автоматическая классификация и маршрутизация входящих заявок. Реализованная функция экономит время специалистов первой линии поддержки. Наряду с внедрением системы управления ИТ-услугами в рамках первого этапа трансформации автоматизированы также бизнес-процессы. Помимо ИТ-запросов в системе также обрабатываются заявки на услуги АХО.

«Мы следуем по пути планомерной интеллектуальной автоматизации, внедряя и трансформируя сервисные процессы на базе решения Naumen. Уже реализовали первоочередные задачи по переходу работы ИТ-службы на процессные рельсы. В части автоматизации бизнес-процессов подключили к системе административно-хозяйственный отдел, на следующих этапах будем масштабировать систему на НR-департамент и финансовый блок», – сказал Сергей Путин, ИТ-директор компании «Росводоканал».

«В следующем году в рамках развития проекта планируется на основе интеллектуальных технологий Naumen автоматизация задач в части мониторинга инфраструктуры ИТ и роботизация процессов контактного центра, который уже подключен к ИТ-системе», – сказал Вячеслав Марчук, куратор службы технической поддержки компании «Росводоканал».

В ходе проекта наряду с процессами управления инцидентами, запросами на обслуживание и изменениями автоматизирован процесс управления релизами, который решает задачи поставки продуктов для нужд шести территориально распределенных водоканалов России. Эти региональные водоканалы под управлением «Росводоканала» обслуживают свыше 5 млн потребителей в крупных городах – Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге и Барнауле.

«Следующим этапом комплексного проекта автоматизации сервисного обслуживания станет создание на основе единой платформы Naumen "сервисного движка" объединенного центра обслуживания – ОЦО, что позволит централизованно управлять всеми процессами, взаимодействовать в единой цифровой среде и улучшать показатели бизнеса», – сказал Сергей Путин.

«Сегодня заказчики в рамках трансформации предприятия все чаще создают ОЦО, переходя на сервисную модель управления на базе единой цифровой платформы, с охватом ИТ- и бизнес-подразделений. Применение концепции сервисного подхода в масштабах всего предприятия позволяет компаниям эффективно распоряжаться ресурсами и подняться на новый "цифровой уровень", – отметил Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания, Naumen.

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