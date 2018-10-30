На платформе MerliONCloud запущена подписка на услугу «Антивирус Dr.Web»

Merlion и «Доктор Веб» объявили о подписании дистрибьюторского соглашения и старте продаж подписок на услугу «Антивирус Dr.Web» на базе платформы MerliONCloud (о запуске которой дистрибьютор сообщил в рамках прошедшего в сентябре Merlion IT Solutions Summit).

Прогрессивная модель использования антивирусного программного обеспечения на условиях помесячной подписки была впервые предложена компанией «Доктор Веб» более десяти лет тому назад, что послужило началом SaaS-эры в истории российской антивирусной отрасли, однако до сих пор такая возможность была доступна в основном клиентам интернет-провайдеров. С подписанием данного соглашения Merlion стал первым российским дистрибьютором, предложившим своим партнерам оценить удобство сервисной модели бизнеса. Платформа позволяет партнерам осуществлять продажи решений Dr.Web (подписки) как юридическим, так и физическим лицам.

Реализация антивирусной защиты на основе облачных технологий позволяет необычайно гибко реагировать на изменения ситуации в сфере информационной безопасности и управлять компонентами защиты, оперативно подстраиваясь под существующий ландшафт угроз. А использование продвинутой системы тарификации значительно упрощает организацию защиты не только рабочих станций под управлением операционных систем Windows, Linux и macOS, но и широкого спектра смартфонов, планшетов, а также разнообразных «умных» устройств, работающих на платформе Android.

Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk, обеспечивающий подписку на услугу «Антивирус Dr.Web», давно зарекомендовал себя на рынке и воплотил в себе достоинства, присущие корпоративному антивирусному комплексу Dr.Web Enterprise Security Suite. Являясь полностью российской разработкой, Dr.Web AV-Desk внесен в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Гибкость сервиса и простота работы с подписками позволяет эффективно защищать компьютеры и мобильные устройства широкого круга пользователей, что особенно важно в контексте развития цифровой экономики в России и формирования культуры информационной безопасности.

«Доктор Веб» является одним из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственной уникальной технологией детектирования и лечения вредоносных программ; имеет собственную службу вирусного мониторинга и аналитическую лабораторию. Это обуславливает высокую скорость реакции специалистов компании на новые вирусные угрозы, способность оказать помощь клиентам в решении проблем любой сложности в считанные часы. Продуктовая линейка антивирусов, разрабатываемых и поставляемых компанией «Доктор Веб», охватывает широчайший спектр операционных систем, в том числе систем отечественной разработки, а также совместимых приложений. Антивирусные решения компании «Доктор Веб» охотно внедряют министерства и ведомства, ведущие банки, крупные корпорации и заводы, а также предприятия военно-промышленного комплекса.

Сотрудничество с Merlion в рамках MerliONCloud открывает новые возможности для распространения антивирусных продуктов Dr.Web на условиях подписки. В заключение стоит отметить, что это - новый этап и расширение многолетнего действующего сотрудничества между дистрибьютором и производителем, ведь первое лицензионное соглашение стороны подписали в 2015 году.