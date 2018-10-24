Google, «Союзмультфильм» и «Билайн» проведут онлайн-чтения «От мала до велика»

Google при поддержке киностудии анимационных фильмов «Союзмультфильм» и «Билайн» объявила о старте проекта «От мала до велика». Литературный марафон пройдет 10 декабря 2018 г. и будет посвящен новому прочтению сказок, знакомых каждому с детства. Чтобы воссоздать особый сказочный мир для зрителей, организаторы впервые используют технологию 3D-рисования в виртуальной реальности Google Tilt Brush.

«Сказки — неотъемлемая часть русской культуры, в полной мере передающая самобытность нашей страны. Неслучайно именно эти произведения вдохновляли режиссеров и мультипликаторов "Союзмультфильма" на создание целой череды великолепных полнометражных анимационных фильмов. Именно они сейчас входят в "золотой фонд" мировой анимации. Совместный проект с Google позволит при помощи современных технологий и работы творческой группы Киностудии по-новому взглянуть на русскую сказку и переосмыслить ее богатство», — сказала Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма».

В проекте примут участие известные люди и обычные интернет-пользователи. Более 300 человек со всей России прочитают около 70 народных и авторских сказок, отобранных командой проекта — от знаменитых произведений А.С. Пушкина до «Курочки Рябы». Чтобы стать участником, нужно зайти на сайт skazki.withgoogle.com, прочитать один из предложенных отрывков или свою любимую сказку на камеру и загрузить получившееся видео через простую онлайн-форму. Прием заявок продлится до 25 ноября включительно. Отбирать чтецов будет команда главного режиссера Наталии Анастасьевой, которая уже четвертый год подряд работает над онлайн-чтениями вместе с Google. Куратор проекта — Фекла Толстая.

Чтения пройдут на площадках в шести крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и Владивостоке. Трансляция онлайн-чтений будет доступна в прямом эфире на YouTube.

«Для Google это уже четвертые онлайн-чтения после “Каренина. Живое издание”, “Чехов жив” и “Мастер и Маргарита. Я там был”. В этот раз мы решили предложить участникам и пользователям отойти от принципа чтения произведений одного автора и обратиться к многообразию народных и авторских сказок. Именно они объединяют всех жителей нашей страны, вне зависимости от возраста, профессии или образа жизни. Мы редко обращаемся к сказкам во взрослом возрасте, а зря. “Каша из топора” могла бы служить отличным гидом для переговоров, а “По щучьему веленью” — пособием по медитации. В этом году мы планируем найти новые смыслы в старых сказках и впервые используем технологию Google Tilt Brush, чтобы показать знаменитые сюжеты в новой интерпретации», — отметила Юлия Соловьева, директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA.

Google Tilt Brush — технология 3D-рисования в виртуальной реальности. С ее помощью любой художник может создавать иллюстрации в трехмерном пространстве — от абстракций до дизайна интерьера, от анимационных персонажей до космических галактик. Благодаря Tilt Brush и творческой группе проекта сказочные персонажи, волшебные предметы, целые миры оживут на глазах зрителей. Интеграцией визуального ряда займется команда под руководством знаменитого российского режиссёра-аниматора, художника, продюсера Михаила Алдашина и кинокритика, старшего научного сотрудника Государственного центрального музея кино, куратора культурных проектов киностудии «Союзмультфильм», члена Союза кинематографистов РФ и ИКОМ и правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Павла Шведова. Осуществить все задуманное организаторам поможет качественная связь между участниками проекта и зрителями со всей России. В этом году технологическим партнером проекта стала компания «Билайн».

«Мы рады стать частью большого и доброго проекта “От мала до велика”. Сказки — это большое культурное наследие. Это связующая нить между поколениями, мудрость, которая передается от родителей детям, от бабушек и дедушек — внукам. С помощью мобильной связи люди могут поддерживать общение, позвонив по телефону или видеосвязи, отправив сообщение или фото в любое время. Все это стирает границы и расстояния между близкими. В рамках проекта "Билайн" будет использовать свою технологическую экспертизу, чтобы жители разных уголков страны смогли собраться всей семьей и по-новому взглянуть на знаменитые сюжеты», — сказала Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по маркетингу и бренду.