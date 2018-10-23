«Уни-Блок» внедрил распознавание документов Smart IDReader

«Уни-Блок» завершил внедрение технологии распознавания документов Smart IDReader, разработанной специалистами Smart Engines. Автоматическое извлечение данных паспорта гражданина РФ и других стран используется для упрощения регистрации контрагентов при проведении торговых операций и для подтверждения легальности сделки перед банками. Техническое решение на базе Smart IDReader позволяет распознавать паспорт на изображении менее чем за 1 секунду.

Основное направление деятельности компании «Уни-Блок» — заготовка, переработка, хранение и реализация лома черных и цветных металлов. Главный офис компании находится в г. Санкт-Петербург, а ее сеть по приему лома включает 96 площадок, расположенных во всех регионах СЗФО и Московской области. «Уни-Блок» осуществляет поставки сырья международным покупателям, отгружая на экспорт более 600 000 тонн лома в год.

С помощью Smart IDReader в компании обеспечено распознавание данных паспортов граждан РФ, Беларуси, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и любых документов с машиночитаемой зоной (MRZ), выполненной в соответствии со стандартами ISO/ICAO. Сотрудники «Уни-Блок» на площадках по приему металла сканируют на МФУ документы контрагентов, а полученные изображения передаются на распознавание на сервер компании.

«Распознавание паспортов позволяет нам автоматически вносить данные контрагентов в нашу учетную систему и сократить время обслуживания во время сделки за счет автоматизации оформления комплекта сопроводительных документов», — отметила коммерческий директор компании «Уни-Блок» Эльмира Василенко.

В планах компании использование возможности распознавания в видеопотоке с помощью Smart IDReader документов и банковских карт на ударозащищенных смартфонах для упрощения процессов безналичной оплаты при работе с физическими лицами.