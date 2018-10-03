Комитет РСПП по цифровой экономике обсудил создание виртуальной особой экономической зоны

Комитет РСПП по цифровой экономике на своем заседании при участии Минэкономразвития России, Минкомсвязи России и заинтересованных комитетов и комиссий РСПП рассмотрел и одобрил комплекс мер, которые будут способствовать опережающему росту российского рынка услуг дата-центров и облачных сервисов, а также повышению их экспортного потенциала и укреплению позиций на мировом рынке. Участниками обсуждения стали заместитель Министра экономического развития РФ Азер Талыбов, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков, президент РСПП Александр Шохин, председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и другие участники рынка.

Президент РСПП Александр Шохин, открывая заседание Комитета, отметил: «Сегодня мы обсуждаем важный для бизнеса вопрос – вопрос создания "виртуальной особой экономической зоны". Сейчас, когда мы стоим на пороге решения глобальных задач, поставленных перед нами Президентом России, мы должны выходить за привычные рамки и искать новые пути совместной деятельности для достижения ускоренного экономического роста и технологического прорыва».

В рамках разработки комплекса мер центр компетенций по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (возглавляет Борис Глазков, Вице-Президент по стратегическим инициативам «Ростелекома») провел масштабное исследование мировой практики, а также аккумулировал позиции крупнейших участников российского рынка дата-центров и облачных сервисов. Выявлены как сильные стороны российского рынка, так и административные барьеры на пути его роста.

Российские поставщики услуг ЦОД обладают целым рядом конкурентных преимуществ, по сравнению с иностранными компаниями: низкая стоимость квалифицированной рабочей силы, по сравнению с конкурентными рынками (Европа, Северная Америка, Азия); соответствие центров обработки данных и информационно-технологических систем мировому уровню; низкая стоимость электроэнергии; низкая температура воздуха, что может снижать затраты на кондиционирование, занимающие существенную долю в эксплуатационных затратах.

Однако в настоящее время доля России на мировом рынке хранения и обработки данных составляет всего 0,9%. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривает рост доли в несколько раз в перспективе 5 лет. На рассмотрение комитета был представлен комплекс мер, нацеленный на увеличение темпов роста рынка, в том числе за счет наращивания экспорта дата-услуг.

«Мы придерживались общеотраслевого подхода: при разработке мер по поддержке опережающего развития рынка облачных сервисов и его экспортного потенциала учтены предложения экспертов профильной ассоциации, консалтинговых компаний и всех крупнейших участников отечественного рынка. Был детально проанализирован мировой опыт поддержки. По нашему общему мнению, создание виртуальной ОЭЗ, инициативы по снятию административных барьеров будут способствовать увеличению доли России на мировом рынке услуг по хранению и обработке данных до 5% к 2024 г. при среднегодовых темпах роста нашего рынка 29%. Это более чем в два раза выше темпов роста, возможных при сохранении существующих правил игры», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В исследовании перечислены ключевые барьеры для развития экспортного потенциала отечественной дата-отрасли и содержатся согласованные рынком инициативы по их преодолению: отмена валютного контроля при экспорте ИТ-услуг и внедрение безбумажного документооборота с контролирующими ведомствами; внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части признания, что услуги по хранению и обработке данных, предоставляемые иностранным организациям и физическим лицам, не являются объектом налогообложения НДС; установление одного подтверждающего документа при экспорте ИТ-услуг (счета/инвойса), оформленного экспортером в одностороннем порядке.

Реализовать выдвинутые инициативы позволит создание специального режима регулирования для индустрии дата-центров и облачных сервисов – «виртуальной особой экономической зоны» (ВОЭЗ). Это экстерриториальная ОЭЗ с особым правовым режимом, не закрепленным за конкретной территорией, но направленным на решение экономических задач конкретной отрасли (в данном случае дата-отрасли). Принцип экстерриториальности целесообразен в связи с трансграничным характером услуг дата-центров и облачных сервисов, отсутствием необходимости для физического присутствия компаний на конкретной территории.

Преимущество ВОЭЗ заключается в том, что государству не нужно инвестировать в транспортную, инженерно-коммунальную и прочую инфраструктуру. В единую зону участники объединяются виртуально, по типу кластерной цепочки, выстроенной под единый бизнес-проект. В качестве примера построения успешных ВОЭЗ в ИТ-отрасли можно назвать Парк высоких технологий Республики Беларусь.

По заключению экспертов, создание «виртуальной особой экономической зоны» в России даст следующие эффекты: увеличение объема российского рынка дата-услуг в 20 раз до 8,2 млрд долларов США к 2030 г. (в 2018 г. ожидается 402 млн долларов); ускорение среднегодового роста отечественного рынка облачных сервисов на уровне около 30% до 2030 г. вместо текущих 13%; создание новых рабочих мест; увеличение налогооблагаемой базы; усиление позиций России на мировом рынке; приток иностранных инвестиций, мультиплицирующий эффект на развитие цифровой экономики в стране.