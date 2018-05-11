DataLine запустила партнерский сервис WorksPad

DataLine, оператор дата-центров TIER III и облачный провайдер, и «МобилитиЛаб», разработчик WorksPad, объявили о запуске услуги WorksPad с площадки DataLine.

WorksPad – интегрированное решение для смартфонов и планшетов iOS и Android. Приложение объединяет наиболее востребованные инструменты для повседневной работы и обеспечивает надежную защиту для корпоративных данных.

WorksPad предоставляет в одном приложении следующие возможности: почтовый клиент с привычным Outlook-подобным интерфейсом для полноценной работы с письмами и календарями; доступ к рабочим календарям коллег и корпоративной адресной книге; файловый менеджер с доступом корпоративным файловым ресурсам для скачивания, загрузки, перемещения, др. операций с файлами; синхронизацию с файлами на рабочем ПК; встроенный редактор файлов формата Microsoft Office и средства просмотра файлов различных форматов (PDF, многостраничные TIFF, изображения, аудио и видео); интегрированный браузер для контролируемого доступа к публичным и корпоративным ресурсам, недоступным через обычный браузер. Возможность ограничения доступа через списки адресов, внесенных в черный или белый лист; многоэкранный пользовательский интерфейс, позволяющий одновременно открывать множество файлов, писем и календарных событий в самостоятельных «экранах» и легко переключаться между ними.

Отличительной особенностью WorksPad является защита бизнес-информации на уровне приложения, а не контроль всего устройства, что обеспечивает возможность работы на личных устройствах в модели BYOD без ущерба приватности пользователей.

Сервис позволяет установить запрет на передачу/открытие вложений электронной почты и документов из «контейнера» WorksPad в другие приложения на мобильном устройстве. Аутентификация пользователей на мобильном устройстве выполняется с помощью корпоративной службы каталогов Active Directory с поддержкой профилей политик безопасности.

«Мы анализируем рынок и стараемся привлекать лучшую экспертизу и технологии к совместному росту. Сотрудничество с разработчиками сервисов помогает нам не только расширять портфель услуг DataLine, предлагая клиентам нужные им решения, но и развивать дружественные отношения с ведущими производителями бизнес-приложений и платформ», – сказал генеральный директор DataLine Юрий Самойлов.

«Мы очень рады партнерству с одним из ведущих облачных провайдеров – компанией DataLine. Мы уверены, что это поможет крупным и средним компаниям эффективно и безопасно использовать уникальные возможности подхода BYOD – мобильной работы на личных устройствах», – отметил Сергей Орлик, генеральный директор MobilityLab.

Сервис развернут в отказоустойчивом облаке DataLine на базе дата-центров Tier III. Гарантированная доступность сервиса – 99,982%. ИТ-администраторы компаний-клиентов получают доступ к веб-консоли управления настройками WorksPad. В соответствии с условиями партнерского соглашения DataLine и MobilityLab будут совместно обеспечивать поддержку пользователей.