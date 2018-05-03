Veeam отчиталась о росте количества заказов от крупных компаний на 58%

Veeam Software, один из лидеров на рынке интеллектуального управления данными для обеспечения их сверхвысокой доступности в крупных компаниях — Hyper-Availabile Enterprise, — опубликовал результаты первого квартала 2018 г. 39 кварталов подряд Veeam показывает рекордный рост портфеля заказов: в этом квартале рост составил 21% по сравнению первым кварталом прошлого года. Количество заказчиков Veeam увеличилось еще на 12 тыс. и теперь превышает 294 тыс., а количество клиентов из числа крупных компаний выросло на 58%. Таким образом, Veeam успешно двигается к поставленной цели: достичь в 2018 г. выручки в $1 млрд.

«Наша цель — помогать крупным компаниям отвечать современным требованиям по сверхвысокой доступности данных и стать самым надежным поставщиком решений для интеллектуального управления данными, — сказал Питер Маккей, соуправляющий директор и президент Veeam. — Сегодня мы предлагаем наиболее полную платформу Hyper-Availability Platform для защиты любых приложений и данных, в любом облаке. Наша компания помогает почти 300 тыс. заказчиков перейти от устаревшего подхода, подразумевавшего периодическое резервное копирование, к новой эпохе самообучающихся данных. Такие данные, существующие в рамках интеллектуальной автоматизированной системы, полностью охватывают инфраструктуру любой крупной компании».

«Ориентированность на клиентов становится двигателем нашего роста и поддерживает стремление компании к достижению в 2018 г. общего портфеля заказов в $1 млрд, — отметил Питер Маккей. — Чтобы достичь поставленной цели, мы сделали значительные инвестиции в наши команды по разработке продукции, расшили отделы маркетинга и брендинга, разработали дополнительные программы и акции по поддержке партнерских программ. Мы также расширили наше сотрудничество с альянсовыми партнерами и наши с ними совместные предложения, а также сделали особый упор на работу с крупными компаниями. В результате Veeam в первом квартале добилась хороших результатов во всех регионах и везде показала двузначный рост общего портфеля заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы успешно начали этот год, который снова может стать для нас рекордным, и я абсолютно уверен, что наше быстрое развитие, успешная работа руководства и наша уникальная платформа Hyper-Availability Platform позволят нам в этом году войти в число компаний, чей оборот превышает миллиард долларов».

Новые и существующие заказчики Veeam все больше внедряют платформу Veeam Hyper-Availability Platform — основной компонент комплексного решения Veeam для защиты и управления данными. Платформа обладает встроенными возможностями управления и позволяет Veeam защищать любые приложения и данные, в любом облаке. С момента выпуска в декабре 2017 г. новой версии Veeam Availability Suite 9.5 — Обновление 3 — это решение было скачано более 150 тыс. раз.

Общее число заказчиков Veeam превысило 294 тыс. и продолжает расти в среднем на 4 тыс. каждый месяц. Решения для обеспечения доступности данных защищают сегодня более 16,3 млн виртуальных машин (ВМ). Новыми заказчиками Veeam стали в том числе Pernod Ricard Hong Kong Limited, ING Belgium, SKY Italia, Landmark Information Group, Equinix, Unipres Mexicana, HireRight, Ameritas, Termomecanica и Follett LLC.

Стратегические альянсы Veeam продолжают набирать обороты: общий объем заказов, полученных благодаря альянсам, вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Совместные продажи решений Veeam и HPE увеличились на 148% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в результате присоединения Veeam к комплексной программе HPE. Это позволило заказчикам приобретать комплексные решения HPE и Veeam прямо у HPE и ее реселлеров. Решения Veeam были включены в глобальный прайс-лист NetApp.

Новый универсальный API Veeam упрощает процессы интеграции систем хранения данных с Veeam Hyper-Availability Platform. В результате, решения некоторых альянс-партнеров Veeam (таких как Pure Storage и INFINIDAT) получили возможность интеграции с платформой в рекордное время. Это позволило обеспечить больше преимуществ для большего числа заказчиков и более высокую окупаемость инвестиций в ИТ за меньшее время.

Программа Veeam для поставщиков услуг и облачных сервисов (VCSP) продолжает расширяться и демонстрирует годовой рост в 38%. Количество ВМ, защита которых обеспечивается решениями на основе Veeam, выросло на 36% по сравнению с предыдущим годом. Это демонстрирует рост уверенности заказчиков в том, что Veeam — это лучшая мультиоблачная платформа для интеллектуального управления данными. Veeam способствует дальнейшему развитию рынка: уже более 3,2 тыс. партнеров предоставляют услуги управляемого резервного копирования и послеаварийного восстановления (BaaS и DRaaS) с помощью Veeam Cloud Connect.

Veeam совершила свое первое приобретение за 10 лет. Была куплена компания N2WS — поставщик решений для резервного копирования и послеаварийного восстановления облачных машин Amazon Web Services (AWS). Сделка была совершена с расчетом наличными средствами. В результате этого приобретения компания Veeam укрепила свои позиции ведущего поставщика решений для обеспечения доступности любых приложений и данных, в любом облаке, и расширила свои возможности по защите ВМ, развернутых в AWS.

Необходимо отметить высокий рост и увеличение доли продуктов, распространяемых по подписке. Продажи подписки на Veeam Backup для Microsoft Office 365 выросли в первом квартале более чем на 3000% по сравнению с предыдущим годом. Более 29 тыс. организаций, использующих 2,7 млн почтовых ящиков Microsoft Office 365, скачали Veeam Backup для Microsoft Office 365, чтобы защитить свои данные. Veeam Availability Suite 9.5 Обновление 3 позволяет использовать Veeam Backup & Replication для развертывания и управления решениями Veeam Agent для Microsoft Windows и Veeam Agent для Linux чтобы защитить физические, невиртуализованные серверы и компьютеры, а также любые рабочие приложения в публичном облаке. Продажи подписки на решения Veeam Agent выросли более чем на 1000% по сравнению с предыдущим годом.

«Мы все чаще видим, что заказчикам нужны предложения IaaS, обеспечивающие более высокую безопасность и гибкие возможности резервного копирования и восстановления данных. Благодаря встраиванию продуктов Veeam в наши решения, заказчики получают уверенность и необходимый контроль для переноса своих нагрузок в нашу облачную среду. Поэтому неудивительно, что Veeam по-прежнему признанный лидер в сфере резервного копирования и послеаварийного восстановления данных благодаря своим решениям для обеспечения их доступности. Мы гордимся тем, что можем назвать эту компанию нашим партнером». – сказал Уильям Белл, вице-президент по продукции, phoenixNAP (компания-участник программы VCSP уровня Platinum)