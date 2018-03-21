Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что количество заказанных паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) превысило 350 тысяч. При этом половина FAN ID заказана гражданами иностранных государств. В десятку стран, из которых поступило больше всего заявок на оформление FAN ID, входит Россия, США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Германия, Бразилия, Египет.

Больше всего FAN ID заказывают болельщики в возрасте 25–34 лет (37%), меньше всего — в возрасте до 17 лет (9%). 25% заказавших паспорта болельщиков — женщины. Среди способов доставки FAN IDза рубеж наибольшей популярностью пользуется почтовая доставка. Ее выбирают 80% болельщиков. Также паспорта доставляются в некоторые подразделения Россотрудничества, расположенные в Германии, Испании, Италии, Сербии и Финляндии, и в 165 визовых центров VFS Global.

«Мы проверили работу визовых центров VFS Global в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Брюсселе и Роттердаме. Доставка паспортов болельщиков в визовые центры проходит в корректные сроки. Выдача организована в строгом соответствии с утвержденными правилами», — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в центре выдачи паспортов болельщика, которые расположены в городах проведения матчей. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или заказать почтовую доставку.