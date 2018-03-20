Meizu объявила о старте продаж смартфона M6s в России

Meizu, международная компания, специализирующаяся на выпуске цифровых электронных устройств, объявила о старте продаж своего первого полноэкранного смартфона с соотношением сторон дисплея 18:9 – Meizu M6s, работающего на базе чипа Samsung Exynos.

Meizu M6s – первый полноэкранный смартфон Meizu с дисплеем 5.7”, разрешением 1440х720 точек (HD+) и соотношением сторон 18:9. Смартфон остался таким же компактным, как и предыдущие модели Meizu M-серии. Новая модель получила боковой сканер отпечатков пальцев.

В M6s возвращается классический «кружок» Meizu для управления смартфоном. Теперь он выступает не в роли отдельной сенсорной кнопки, а встроен в интерфейс FLYME и отображается в нижней части дисплея. Касанием кружка можно выполнить шаг назад, нажатием с усилием – вернуться на домашний экран, а задержав на нем палец – выключить экран. Выполняя свайпы вправо и влево от кружка – можно быстро переключаться между запущенными приложениями. Список всех запущенных приложений, как и раньше, можно вызвать свайпом вверх от нижней грани экрана.

Устройство имеет монолитный компактный металлический корпус, поддерживает работу с двумя SIM-картами в 4G сетях, а вместо второй «симки» можно установить карту памяти. Традиционно, универсальный лоток извлекается с помощью специального стильного ключа-скрепки.

«Сердцем» новинки стал новый 6-ядерный процессор Samsung Exynos 7872 с двумя ядрами Cortex-A73 2.0 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A53 1.6 ГГц, а также новым графическим модулем Mali-G71. Объем встроенной памяти 32 ГБ или 64 ГБ, оперативной памяти 3 ГБ. MicroUSB-порт поддерживает OTG и USB HOST.

Основная камера Meizu M6s имеет разрешение в 16 Мп. Фронтальная камера получила обновленный модуль на 8 Мп и подойдет для любителей снимать «селфи», предусмотрены различные фильтры для оптимизации изображения (например, улучшения контуров лица и другое) в реальном времени, еще до того момента, когда нажата клавиша спуска затвора.

Meizu M6s поддерживает работу со спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС, интерфейсы беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi (2.4/5 ГГц), умеет воспроизводить аудио и видеофайлы любых форматов, без установки сторонних кодеков или плееров. При компактных габаритах, Meizu M6s оснащен батареей емкостью в 3000 мАч с поддерживает быструю зарядку: до 50% за 30 минут.

Смартфон работает на базе Android 7 под управлением собственной оболочки FLYME 6 с интеллектуальной самообучающейся системой One Mind, позволяющей со временем быстрее запускать часто используемые приложения.

Новый LTE-смартфон Meizu М6s доступен в четырех цветах корпуса: черном, золотом, серебристом и синем.

Версия с 32 ГБ внутренней памяти обойдется покупателю в 14,990 тыс. рублей. За смартфон с 64 ГБ памяти на борту придется заплатить 16,990 тыс. рублей.

На момент старта продаж в России доступны только Meizu M6s в версии 32 ГБ памяти.