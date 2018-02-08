«Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал обновленные возможности программно-аппаратного комплекса «СКИТ» на VIII Всероссийском форуме «Информационное общество – 2018». Функционал ИТ-системы позволяет осуществлять мониторинг критической информационной инфраструктуры на различных объектах Российской Федерации.

Форум состоялся в Технопарке информационных технологий Челябинской области, на базе которого открылось региональное представительство Инновационного центра «Сколково».

Компания представила комплексное универсальное решение по автоматизации процессов управления ИТ-инфраструктурой предприятий/организаций/госучреждений в рамках научно-практической конференции форума, посвященной теме цифровой трансформации экономики.

«СКИТ» предназначен для использования на различных предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса, в органах государственной власти, местного самоуправления, на социальных объектах. Система гарантирует непрерывный контроль состояния ИТ-инфраструктуры комплексов специального назначения, прогнозирует развитие сбоев на объектах критически важной информационной инфраструктуры Российской Федерации. ИТ-решение позволяет следить за качеством работы аппаратных средств, каналов связи, ПО, а также вести технический учет и мониторинг сетевого трафика.

С помощью ИТ-решения осуществляется мониторинг работоспособности сетей видеонаблюдения и пожаротушения в государственных учреждениях, больницах, на предприятиях, стройках, заводах, складах. ИТ-система, в целях предупреждения негативных событий, запускает проверочные сценарии для ИТ-инфраструктуры на военных, промышленных и социальных объектах.

Программный комплекс универсален. Он также может обеспечить мониторинг функционирования медицинского оборудования в больницах и поликлиниках, работоспособности световых дорожных знаков, состояния городской среды (ремонт дорог, благоустройство территорий), wi-fi сетей.

«"СКИТ" постоянно развивается, – отметил Сергей Рыбаков, ИТ-директор «Глобус-Телеком». – Например, программный комплекс был дополнен сервисом "Глазами пользователя", позволяющим контролировать уровень доступности ИТ-ресурсов системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде».

Интеллектуальный контроль качества этих услуг обеспечивает программный робот. Так, при предоставлении гражданам услуги «запись к врачу» программа выполняет сценарий регистрации пациента: выбор поликлиники, врача, даты и времени приема, оформление регистрационного талона. Все результаты работы сохраняются в базе данных «СКИТа». Программный робот способен обнаружить ошибки, зоны риска на ранних стадиях и предупредить сбои и аварийные ситуации до поступления жалоб от граждан.

Отечественный программный продукт «СКИТ» сертифицирован в Минкомсвязи России и имеет сертификат ФСТЭК, подтверждающий его соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа к информации. Программный продукт зарегистрирован в Роспатенте, включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения и полностью соответствует требованиям Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных.