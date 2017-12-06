Microsoft представила ПК с технологией Always Connected на Windows 10

Microsoft и Qualcomm на втором ежегодном мероприятии Qualcomm Snapdragon Tech Summit вместе c партнерами-производителями оборудования HP и Asus продемонстрировали первые полнофункциональные ПК на базе Windows 10 с чипсетами Qualcomm Snapdragon и с новой, оптимизированной версией Office 365. Мгновенное включение, постоянная работа и сохранение заряда батареи в течение недели позволят пользователям стать производительнее.

Asus и HP расширили возможности персональных компьютеров, работая в тесном сотрудничестве с Microsoft. Microsoft также продолжает содействовать Lenovo в разработке еще одной версии ПК Always Connected.

Ультратонкие ПК Always Connected отличает дизайн. На устройствах установлена операционная система Windows 10 и новейшая оптимизированная версия Office 365. Но, помимо стандартных, вполне ожидаемых функций, новые ПК Always Connected обладают тремя существенными преимуществами, которые могут полностью трансформировать ваш способ работы.

Экран мгновенно включается, не нужно ждать «пробуждения» устройства. ПК постоянно включен. Сохранение заряда батареи в течение недели при попеременном нахождении в режиме ожидания и средне-активном использовании устройства освобождает вас от необходимости носить с собой шнур электропитания.

То, какие технологические решения выберут ИТ-специалисты для внедрения в компании, напрямую влияет на культуру взаимодействия в компании, на то, как устройство поможет персоналу работать в команде и оставаться продуктивными. Персональные компьютеры с технологией Always Connected позволяют командам оставаться эффективными, находятся ли сотрудники в офисе, на встрече с заказчиками или по пути на работу, устраняя препятствия, мешающие реализации их творческого потенциала.

ИТ-специалистам также приходится справляться с растущим числом угроз безопасности, в то время как они несут ответственность за сохранность корпоративной информации. Безопасность является одним из ключевых приоритетов Windows 10. Но по-прежнему существуют публичные точки доступа Wi-Fi, ежедневно множество неопытных пользователей подключаются к ним, в результате чего хакеры могут захватить контроль над данными устройствами, украсть корпоративные данные и получить доступ к персональной информации пользователя. ПК Always Connected – это новый шаг на пути развития технологий безопасности, так как эти устройства обеспечивают возможность безопасного соединения повсюду, в обход ненадежных сетей.

Современные ИТ-компании тратят миллионы долларов на установку, обновление и техподдержку Wi-Fi-антенн и ретрансляторов в своих зданиях, а также обновляют их раз в несколько лет для ускорения работы. В то же время, мобильные операторы инвестируют миллиарды в строительство скоростных 4G-сетей, а также приступили к созданию еще более быстрых 5G-сетей.

ИТ-сектор инвестирует огромные средства в облачные вычисления и перевод командной работы в облако является одним из способов снижения затрат. Современные глобальные мобильные операторы профессионально поддерживают и обновляют свои сети, управляют ими, вкладывая огромные средства в обеспечение скорости и безопасности. Персональные компьютеры Always Connected – это ключ, который позволит руководителям в сфере ИТ открыть для себя преимущества глобального взаимодействия и предоставить сотрудникам столь необходимые современные рабочие места за меньшие деньги.

С появлением ПК Always Connected ИТ-специалисты смогут использовать публичные сети мобильных операторов, снижая таким образом объем инвестиций в собственные Wi-Fi-антенны, чтобы предоставить сотрудникам доступ к скоростному интернету по сниженной стоимости.

В результате, персональные компьютеры с технологией Always Connected формируют новую культуру работы, позволяют существенно улучшить безопасность и значительно снизить затраты по переводу локальной сети в облако. Подробнее об этой трансформации вы можете прочитать в брошюре Ускоряем переход в облако с помощью технологии Always Connected.