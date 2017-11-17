OPPO представила смартфон F5 «Селфи Эксперт» с технологией SelfieTune. Цены

OPPO представила в России свой первый полноэкранный смартфон F5 с технологией SelfieTune на основе искусственного интеллекта. SelfieTune производит индивидуальную обработку внешности каждого человека на снимке, выводя качество селфи-фотографии на совершенно новый уровень.

Технология SelfieTune изучает особенности черт лица различных людей, обращаясь к коллекции портретных фотографий. Эта система была разработана с учётом рекомендаций профессиональных фотографов и визажистов.

OPPO F5 оснащён 16 МП камерой с апертурой F1.8 и 20 МП фронтальной камерой с апертурой F2.0. Смартфон поддерживает эффект бокэ, при этом фронтальная камера может работать в режиме HDR (высокого динамического диапазона), что решает проблему переэкспонирования фотографий.

Модель F5 также обладает экспертным режимом, который превращает смартфон в профессиональную фотокамеру. Благодаря разрешению Ultra HD, можно создавать 50-мегапиксельные фотографии, которые подойдут для широкоформатной печати.

Для большего удобства F5 поддерживает расширенный набор жестов: многие функции доступны с заблокированного экрана.

OPPO F5 — первый полноэкранный смартфон компании. Устройство оснащено дисплеем с разрешением 2160x1080 пикселей, а соотношение его сторон – 18:9. Дизайн корпуса F5 дополняет нанесённая с помощью лазерной гравировки линия толщиной 0,4 мм.

F5 оснащён функцией распознавания лица. Эта новая технология «узнаёт» пользователя и снимает блокировку экрана. Также доступна разблокировка паролем, графическим ключом или отпечатком пальца с помощью сканера на задней панели.

Платформа OPPO ColorOS 3.2, оперативная память 4 ГБ и встроенная память 32 ГБ существенно повышают производительность интерфейса. В слот с тремя отделениями можно вставить две карты Nano-SIM и одну карту памяти.

Технология OPPO Share позволяет обмениваться файлами в 100 раз быстрее, чем по Bluetooth. Восьмиядерный процессор MT6763T потребляет меньше энергии, выделяет меньше тепла и при этом обеспечивает на 40% более высокую производительность по сравнению с предыдущими версиями платформы ColorOS.

Аккумулятор F5 обеспечивает высокую продолжительность автономной работы благодаря ёмкости 3200 мАч и технологии фоновой оптимизации, которая управляет работой запущенных приложений. Это позволяет активно использовать смартфон 12 часов, что подтвердили проведенные испытания.

Цена F5 составит 24 990 рублей, а модели F5 6GB – 29 990 рублей. 25 ноября новый смартфон появится в магазинах российских розничных сетей Евросеть, «М.Видео», «МегаФон» и «Связной», с которыми компания OPPO заключила соглашения о сотрудничестве.

Позже станут доступны и две другие версии устройства - F5 6GB и F5 Youth, которые позволяют OPPO охватить более широкую аудиторию потребителей.

OPPO также объявила, что будет обеспечивать сервисное обслуживание своих продуктов в 40 крупнейших городах России. Каждый смартфон получит бесплатную гарантию на один год.