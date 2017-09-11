Samsung Galaxy Note8 официально представлен в России. Цена

Samsung провела российскую презентацию нового смартфона Samsung Galaxy Note8, которая прошла в московском Парке Горького. Гости мероприятия получили возможность вживую протестировать еще не поступивший в продажу флагман и узнать все подробности о новинке. Презентацию посетили звезды шоу-бизнеса. Новый Samsung Galaxy Note8 представил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

«С тех пор, как Samsung выпустила первый смартфон серии Galaxy Note в 2011 году, образовалось целое сообщество пользователей, объединенных любовью к большому экрану Note и электронному перу S Pen. Сегодня мы представляем в России лучший смартфон в этой серии: Galaxy Note8 сочетает в себе уникальные свойства своих предшественников и новейшие технологии, - отметил Дмитрий Гостев. –Samsung Galaxy Note8 создан для людей, которые хотят добиваться большего!».

Galaxy Note8 был официально анонисирован в Нью-Йорке 23 августа. Смартфон подходит как для работы, так и для развлечений. Он получил усовершенствованное электронное перо S Pen, «безграничный» экран и лучшую камеру в истории смартфонов Samsung Galaxy.

Электронное перо S Pen, «визитная карточка» серии Galaxy Note, получило более тонкий наконечник и улучшенную чувствительность к силе нажатия. Из новых функций S Pen следует выделить создание «живых сообщений» в виде GIF-анимации, перевод с иностранного языка и конвертация валют. Заметки, создаваемые с помощью электронного пера S Pen, теперь практически не имеют ограничений по длине и могут быть закреплены и отредактированы прямо на выключенном экране. S Pen, как и смартфон, защищен от воды по стандарту IP68.

6,3-дюймовый Super AMOLED дисплей Galaxy Note8 – самый большой в серии Galaxy Note. При этом смартфоном удобно пользоваться даже одной рукой благодаря тонкому эргономичному корпусу. Высокое разрешение и большая диагональ экрана позволяют не только смотреть фото и видео, но отображать на дисплее два приложения сразу, благодаря чему Galaxy Note8 идеально подходит для выполнения нескольких задач одновременно.

Galaxy Note8 оснащен двумя 12-мегапиксельными основными камерами с оптической стабилизацией изображения (OIS), 2-кратным оптическим зумом и функцией «Живой фокус».Две основные камеры позволяют сделать одновременно 2 снимка с разным фокусным расстоянием. Функция «Живой фокус» позволит скорректировать размытие фона на портретных фотографиях, даже после съёмки.

Galaxy Note8 обладает 6 ГБ оперативной памяти, 10-нм процессором и расширяемой памятью объемом до 256 ГБ.

Смартфон обладает рядом полезных функций, в частности, поддержкой быстрой беспроводной зарядки и совместимостью с экосистемой Samsung от очков виртуальной реальности Gear VR до док-станции DeX, превращающей мобильное устройство в полноценный настольный компьютер.

Galaxy Note8 поступит в продажу в России 22 сентября по рекомендованной цене 69 990 руб. и будет доступен в трех цветах: черный бриллиант, золотой топаз и синий сапфир. До 21 сентября на смартфон открыт предзаказ, при оплате которого до старта продаж потребитель получает в подарок док-станцию Samsung DeX.