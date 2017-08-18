HP представила в России новые потребительские и коммерческие мониторы

HP Inc. объявила о доступности на российском рынке новых мониторов для домашнего использования, для бизнес-заказчиков и для геймеров. Представленные устройства отражают все актуальные тенденции рынка мониторов: растущий спрос на большие диагонали, изогнутые экраны и экраны с ультра высоким разрешением.

«Мониторы, которые мы представили в России, полностью отвечают ключевым запросам и тенденциям рынка. Они обладают большими диагоналями, разрешением QHD или 4K, многие из них оснащены изогнутым экраном. Устройства призваны охватить самую широкую аудиторию: от бизнес-заказчиков, которым требуются расширенные возможности подключения, встроенный функционал беспроводной зарядки и повышенная безопасность, до домашних пользователей, ценящих стильный дизайн, широкие углы обзора и максимальную цветопередачу для просмотра видео и игр», - сказал Кирилл Синьков, менеджер по развитию категории мониторов, HP в России.

Российский рынок мониторов стремительно развивается. По данным аналитической компании ITResearch, за второй квартал 2017 г. на нем продано около 672 тыс. мониторов на сумму в $109 млн. Средневзвешенная стоимость одного аппарата составила $162. По сравнению с первым кварталом текущего года рынок увеличился более чем на четверть, в то время, как обычный сезонный фактор показывает сопоставимые обороты для данных кварталов. В годовом исчислении рынок вырос на потрясающие 34% в натуральном выражении. При этом за счет роста средневзвешенной стоимости в деньгах рынок увеличился на 38%.

Одна из наиболее интересных моделей, представленных HP в России, - HP ENVY 34. Этот ультратонкий изогнутый дисплей WQHD (3440 x 1440). В этот премиальный дисплей встроены динамики, оснащенные аудиосистемой Bang & Olufsen, двунаправленный микрофон для удобного общения и встроенная выдвигающаяся веб-камера высокого разрешения, сертифицированная для использования с приложением Skype для бизнеса. Благодаря сокращению расстояния между сторонами изогнутого дисплея этот экран отличается невероятно реалистичным изображением и емкой зоной охвата.

Профессиональный Quad HD монитор с изогнутым экраном HP EliteDisplay S340c с диагональю 86,36 см (34"), соотношением сторон 21:9 и ультратонкими рамками с трех сторон не имеет аналогов среди дисплеев HP бизнес-класса. Это устройство для видеоконференций гарантирует качество изображения и звука при общении с коллегами, оно сертифицировано для работы с приложением Skype для бизнеса и оснащено выдвигающейся веб-камерой, кнопками управления конференц-связью, микрофоном, двумя динамиками и профессионально настроенной аудиосистемой Bang & Olufsen. Доступен и функционал Windows Hello: выдвигающаяся веб-камера с инфракрасным излучателем распознает лицо и позволяет автоматически входить в систему без ввода пароля. Кроме того, к удобству пользователей – набор портов: разъемы DisplayPort 1.2 и HDMI для видео, два входных и один выходной разъем USB 3.0 для передачи данных, а также разъем USB-C для видео и питания.

Геймерские мониторы OMEN by HP 25, OMEN by HP 27 и великолепный изогнутый HP OMEN X 35 включают особые функции, ориентированные на разные геймерские аудитории. OMEN 25 оптимизирован для разрешения 1080p, имеет высокую частоту смены кадров и повышенную скорость обновления, а также функцию AMD FreeSync (при работе в связке с графическим процессором AMD Radeon). OMEN 27 сочетает высокую скорость и необходимые функции, такие как NVIDIA G-Sync, для обеспечения плавности на уровне, необходимом для киберспорта и ресурсоемких игр.

HP OMEN X 35 позволит без преувеличения узнать, на что действительно способна графическая карта. Его изогнутый экран UWQHD (3440x1440) диагональю 35 дюймов и соотношением сторон 21:9 дарит дополнительные 34% площади экрана по сравнению с дисплеями с соотношением сторон 16:9. Благодаря высокому коэффициенту контрастности не ускользнет ни одна деталь в самых динамичных компьютерных сражениях. Плавная картинка без разрывов стала возможной благодаря частоте обновления 100 Гц и технологии NVIDIA G-SYNC, синхронизирующей работу графической карты и монитора.

Главный «бонус» для геймеров – минимальная нагрузка на глаза: подсветка, которую можно настроить под цвет ПК или изображение на экране, освещает подставку и основу монитора, рассеивая яркий свет дисплея. Все модели OMEN оснащены зажимом, который позволяет упорядочить кабели за монитором, и удобным крючком, на который можно повесить наушники после игры, чтобы они не поцарапались и всегда были под рукой.

Полный список представленных устройств включает мониторы HP EliteDisplay E223, HP EliteDisplay E230t, HP EliteDisplay E233, HP EliteDisplay E243, HP 27 Curved, HP 27ea IPS, HP 27o, HP ENVY 27s, HP ENVY 34 Curved, OMEN by HP 25, OMEN by HP 27, HP OMEN X 35, HP EliteDisplay s140u, HP EliteDisplay s240uj и HP EliteDisplay s340c.