Intel представила серверные процессоры Intel Xeon Scalable для потребительских и бизнес-задач нового поколения

Intel представила новое семейство процессоров Intel Xeon Scalable для решения наиболее затратных вычислительных задач, таких как аналитика в реальном времени, виртуальная инфраструктура и высокопроизводительные вычисления. Новая платформа отмечена линейкой инновационных решений, воплощенных в процессорах для центров обработки данных и коммуникационной инфраструктуры – наиболее широким спектром усовершенствований в текущем десятилетии для Intel.

«Центры обработки данных и сетевая инфраструктура претерпевают значительные изменения. Этого требует развитие новых областей применения, например, точной медицины, искусственного интеллекта и гибких сетевых сервисов, в перспективе, технологий 5G, – отметил Навин Шеной (Navin Shenoy), исполнительный вице-президент и директор серверного подразделения Intel. – Процессоры Intel Xeon Scalable воплотили в себе наши наиболее значительные инновации для центров обработки данных за целое десятилетие».

В ходе масштабной программы предварительного внедрения, свыше 500 тыс. процессоров Intel Xeon Scalable уже были опробованы на практике ведущими компаниями, представителями области высокопроизводительных вычислений, провайдерами облачных и коммуникационных услуг. Партнеры отметили серьезное увеличение производительности в среднем в 1,65 раза по сравнению с предыдущим поколением. С учетом как минимум 58 мировых рекордов, Intel Xeon Scalable обеспечивают наиболее выдающуюся в отрасли производительность в широком диапазоне рабочих нагрузок.

С использованием процессоров Intel Xeon Scalable бизнес получает и спектр инновационных решений, обеспечивающих значительное увеличение производительности для задач ключевых направлений. Новая платформа обеспечивает в 2,2 раза более глубокое обучение и интерференцию по сравнению с предыдущим поколением, а эффективность обучения в 113 раз выше, чем у неоптимизированной серверной системы трехлетней давности, в сочетании с оптимизацией программного обеспечения, ускоряющей оказание услуг с использованием ИИ.

В 2,5 раз более высокая скорость пересылки IPSec для ключевых сетевых приложений по сравнению с предыдущим поколением при использовании Intel QuickAssist и DPDK, что увеличивает выгоду от модернизации инфраструктуры. Обеспечивает в 4,2 раза больше виртуальных машин (ВМ) по сравнению с системой четырехлетней давности, что позволяет осуществлять более оперативное развертывание и использование серверов, снижает энергозатраты и экономит пространство, стимулируя модернизацию центров обработки данных.

Обеспечивает повышение соотношения флопс/такт в 2 раза с Intel AVX-512 и, благодаря встроенным портам Omni-Path Architecture, повышая вычислительную мощность, гибкость ввода-вывода и пропускную способность памяти, ускоряя появление новых открытий и инноваций.

Обрабатывает до 5 раз больше IOPS, одновременно сокращая время ожидания до 70% по сравнению со стандартными SSD-накопителями NVMe в сочетании с твердотельными накопителями Intel Optane и комплектом повышения производительности хранилищ (SPDK), упрощая углубленный анализ данных.

Процессор Intel Xeon Scalable обладает новой микроархитектурой ядра, новыми встроенными разъемами и контроллерами памяти, благодаря чему новая платформа отлично сочетает в себе производительность, надежность, безопасность и управляемость, что необходимо центров обработки данных и сетевой инфраструктуры.

Процессоры Intel Xeon Scalable дают общее увеличение производительности до 1,65 раза по сравнению с предыдущим поколением и до 5 раз оптимизируют загруженность OLTP-хранилища в сравнении с текущими инсталляциями, что позволяет ускорить рассчеты в области моделирования, машинного обучения, высокопроизводительных компьютеров и создания цифрового контента. Преимущество возникает благодаря наличию нового функционала: технологии Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512), ускоряющей решение ресурсозатратных задач, новой архитектуры Intel Mesh, снижающей задержки в системе, технологии Intel QuickAssist аппаратного ускорения криптографии и операции сжатия данных, и интегрированной высокоскоростной архитектуры Intel Omni Path Architecture для экономичного развертывания кластеров.

Оптимизированные для решения широкого спектра задач и потребностей центров обработки данных и коммуникационной инфраструктуры, процессоры Intel Xeon Scalable содержат до 28 ядер и до 6 терабайт системной памяти (4-х сокетные системы), масштабируются для поддержки от 2-х до 8-ми сокетных систем и далее, обеспечивая и решение задач начального уровня, и выполнение критически важных приложений.

Вычислительная производительность, память, производительность в работе с системами хранения данных и программная оптимизация делают процессоры Intel Xeon Scalable подходящим инструментом для программно-определяемых, оптимизированных по общей стоимости владения центров обработки данных, которые динамически выделяют ресурсы – локально, через сети и в облачных вычислениях – исходя из текущих потребностей в рабочей нагрузке.

Защита данных с помощью полного шифрования долгое время требовала значительных рабочих ресурсов. Теперь приложение может работать, потребляя менее 1% ресурсов с включенным шифрованием данных. Новые процессоры Intel Xeon Scalable также обеспечивает в 3,1 раза более высокую производительность с избытком генерирующей мощности в криптографической производительности. Intel имеет расширенные функции защиты процессора с технологией Intel Key Protection Technology, обеспечивающей повышенную защиту от атак с помощью ключа безопасности. Кроме того, Intel Xeon Scalable позволит обеспечить безопасность платформы при дальнейших изменениях аппаратных параметров доверительной загрузки.

Intel также представила Intel Select Solutions – портфолио решений, предназначенных для упрощенного и ускоренного развертывания центров обработки данных и сетевой инфраструктуры, с обеспечением работы исходных решений на Canonical Ubuntu, Microsoft SQL 16 и VMware vSAN 6.6. Intel Select Solutions – это еще один этап значительных инвестиций компании во развитие экосистемы Intel Builders. Решение предоставит рынку выбор проверенных конфигураций Intel, что позволит клиентам ускорить возврат инвестиций в инфраструктуру, основанную на Intel Xeon Scalable, для приоритетных пользовательских рабочих нагрузок.

Платформа Intel Xeon Scalable разработана с целью помочь компаниям ускорить развертывание облачной и преобразование коммуникационной инфраструктуры и создать условия для использования технологий искусственного интеллекта. Ее появление и преимущества получили поддержку обширной экосистемы: сотен компаний-партнеров, более 480 участников программы Intel Builders, а также более 7000 поставщиков программного обеспечения. Процессоры Intel Xeon Scalable отмечены такими компаниями, как Amazon, AT&T, BBVA, Google, Microsoft, Montefiore, Technicolor и Telefonica.