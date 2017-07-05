PwC: Москва вошла в пятерку городов-лидеров по готовности перехода к концепции Smart City

Согласно итогам масштабного исследования «Будущее близко: индекс готовности городов» международной сети компаний PwC, опубликованных накануне конгресса Moscow Urban Forum, Москва вошла в топ5 крупнейших городов и агломераций мира, готовых к внедрению технологий будущего.

Российская столица заняла лидирующие позиции по качеству виртуальных сервисов для горожан, уровню развития инфраструктуры, открытого адаптивного образования и цифровой экономики, в общем рейтинге, пропустив вперёд только Сингапур, Лондон, Шанхай и Нью-Йорк.

Одной из самых перспективных сфер для внедрения инноваций во всем мире, согласно исследованию, является ЖКХ. К 2030 году эффективность систем ЖКХ будет повышена благодаря изменениям норм городского строительства, появлению новых технологий по сохранению электроэнергии и переходу городов на умные электросети. Уже сейчас во многих крупных городах, в том числе и в Москве, ведется работа над строительством умных зданий и систем водоснабжения, применяются умные счетчики.

По данным исследования, около 47% жителей Москвы готовы к использованию технологических новшеств. Наибольшую лояльность горожане проявили к новым технологиям в сферах виртуальных сервисов (65%), проактивной безопасности (58%) и цифровой экономики (55%) (проекты: Единая медицинская информационно-аналитическая система, «Московская электронная школа», городской Wi-Fi, «Узнай Москву», «Безопасный город», интеллектуальная транспортная система, «Автокод»).

В реализации проектов по цифровизации объектов культуры и туризма Москва занимает ведущие позиции благодаря наличию множества виртуальных сервисов по взаимодействию с горожанами. В их числе – сервисы для решения городских проблем и краудсорсинга идей городских проектов.

«Приятно, что современная Москва уверенно занимает лидирующие позиции среди самых «умных» городов мира. Мы видим мировые тенденции в области Smart City, понимаем все ключевые тренды, постоянно движемся вперед и развиваемся. Сегодня передовые ИТ-решения внедрены в различные сферы городской жизни для удобства москвичей, что уже позволило Москве достичь высоких результатов по многим параметрам «Умного города». В то же время, исследование PricewaterhouseCoopers – это очень ценный для нас материал, который, в том числе, поможет определить приоритеты и скорректировать дальнейшую стратегию развития Москвы как «Умного города будущего», - сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев.

Участниками опроса стали жители Москвы, Лондона, Барселоны, Нью-Йорка, Сиднея, Сингапура, Шанхая, Токио, Торонто и Гонконга. В каждом городе было опрошено не менее 100 респондентов. В общей сумме о своем отношении к применению инновационных технологий рассказали 1500 человек.