Платформа для автоматизации контактных центров Naumen Contact Center доступна в новой версии

Компания Naumen представила новую версию платформы Naumen Contact Center для автоматизации контактных центров. В версии 7.0, помимо обновления модуля Omni-Channel, усовершенствования коснулись блока отчетности, интеграционных возможностей и отказоустойчивости системы. Кроме того, полностью обновлен интерфейс программного телефона. Учитывая активное продвижение продукта на глобальном рынке, новый релиз платформы Naumen Contact Center 7.0 доступен сразу в трех локализациях: на русском, английском и немецком языках, сообщили CNews в Naumen.

Naumen Contact Center 7.0 отличает обновленный дизайн интерфейса: современный и технологичный. При проектировании особое внимание было уделено повышению удобства работы оператора. В частности, оптимизированы возможности обработки вызовов, увеличена область отображения анкеты. Благодаря новому интуитивно понятному интерфейсу работа оператора станет проще, вызовы можно будет обрабатывать быстрее, кроме того, сократятся сроки подготовки новых сотрудников.

По словам разработчиков, с точки зрения парадигмы, в направлении которой последнее время движется вся индустрия контактных центров, наиболее важные новшества касаются развития функциональности модуля Naumen Omni-Channel. В частности, расширен спектр возможных каналов коммуникации, появилась возможность двухстороннего обмена картинками, аудио- и видеофайлами — как при работе с популярными мессенджерами, так и при обработке сообщений веб-чата. В Naumen Contact Center 7.0 также реализован универсальный виджет «мгновенные сообщения», через который оператор может обрабатывать сообщения, поступающие из разных мессенджеров. Расширены возможности работы с сообщениями для страниц в соцсетях: получение сообщений в обсуждениях отдельных тем, комментариев к фотографиям, постов на стене группы/страницы, комментариев к постам, упоминаний, комментариев к товарам.

Поскольку платформа Naumen Contact Center ориентирована на использование в крупных контактных центрах, ряд усовершенствований выполнен с учетом потребностей enterprise-сегмента. Так, расширены возможности получения онлайн-отчетности: в частности, в отчеты добавлены онлайн-показатели по неголосовым каналам. К очевидным технологическим плюсам новой версии можно отнести возможность перевода всех сервисов системы на Linux 7. Это обеспечит широкие возможности по оптимизации ИТ-инфраструктуры контактного центра, отметили в Naumen.

Кроме того, в новой версии доработан инструментарий CTI API, благодаря чему система стала еще гибче в плане кастомизации под бизнес-процессы заказчика. Помимо стандартной схемы резервирования телефонных серверов, новая версия обеспечивает горячее резервирование бизнес-системы контактного центра. Благодаря такой схеме в случае падения сервера, отвечающего за отображение анкеты, в системе сохраняется вся информация, которая уже была внесена в анкету.

«Усилия, которые мы вкладываем в развитие продукта, неизменно отражаются на нашем положении на рынке. Так, по итогам 2016 года, мы в очередной раз улучшили позиции в сегменте АКЦ. Сейчас нам принадлежит 27% российского рынка, мы опережаем здесь мировых гигантов, таких как Avaya, Genesys. В конце 2016 наша платформа успешно прошла процедуру оценки на соответствие критериям импортозамещения и внесена в реестр “Ростелекома”», — рассказал Андрей Зайцев, директор департамента контактных центров компании Naumen.