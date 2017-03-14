«Мегафон» инвестировал 3,35 млн рублей в развитие спорта равных возможностей в России

«Мегафон» объявил о спонсорской поддержке первенства России и чемпионата страны по игре бочча, которые прошли в марте в г. Алексин Тульской области. Организатором мероприятий выступила межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация бочча лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».

Бочча называют спортом равных возможностей, так как эта игра доступна даже спортсменам с самыми тяжелыми заболеваниями. Уроки по бочча включены в программу инклюзивного образования в ряде школ, дети с инвалидностью играют вместе со своими здоровыми сверстниками, проводятся фестивали для спортсменов с ограниченными возможностями. Участие во всех этих мероприятиях позволяет не только укреплять и поддерживать физическую форму, но и находить новых друзей и единомышленников и открывать для себя новые горизонты.

В соревнованиях приняли участие около 100 человек с ограниченными возможностями здоровья и различными формами ДЦП из 25 регионов страны: из Московской, Тюменской, Омской, Волгоградской, Челябинской, Томской, Ленинградской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Республик Татарстан и Крым. Турнир проводился в индивидуальном и командном зачётах. В общекомандном зачете первое место заняла команда из Санкт-Петербурга, второе место взяли участники из Москвы, а бронза досталась краснодарским спортсменам.

Мероприятия стали частью системного федерального проекта «Мегафона» по развитию бочча в Российской Федерации. В 2016 году компания поддержала пять проектов совокупным бюджетом 6,7 млн рублей, которые позволили полутора тысячам детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья из более чем 20 городов от Москвы до Дальнего Востока открыть для себя этот вид спорта. При участии 157 специалистов и экспертов и 60 волонтеров благодаря финансовой поддержке компании «Мегафон» было организовано 450 мероприятий и 4 летних лагеря.

В 2017 году количество проектов, направленных на развитие бочча в стране, увеличится до семи, при этом у оператора появились два новых региональных партнера в Чувашии и в Омске.

«Мегафон» поддерживает Российскую федерацию бочча – одного из семи партнеров компании по развитию этого вида спорта – уже на протяжении четырех лет. В 2016 и 2017 годах объем помощи составил 3,35 млн рублей ежегодно. На эти средства спортсмены смогут проводить региональные турниры, принимать участие в различных всероссийских соревнованиях, приобрести необходимый спортивный инвентарь, а также организовать ряд мастер-классов с ведущими тренерами страны.

«Благодаря игре бочча мы можем привлечь к занятиям спортом людей с достаточно серьёзными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В играх принимают участие спортсмены, которые могут реализовать себя только в этом виде спорта. Хочу отметить, что ни в одних паралимпийских состязаниях нет такого количества участников», – сказала Зинаида Емлина, президент Российской федерации бочча.

«Бочча – один из немногих видов спорта, способствующий не только развитию спортивных навыков, но и помогающий людям с ограниченными возможностями здоровья в адаптации и социализации. С каждым годом в соревнованиях участвуют все больше людей, с искренним интересом, вовлеченностью, сильной волей и желанием победить», – отметила директор Тульского регионального отделения компании «Мегафон» Светлана Варнавская.