HID Global представил в России инновации в сфере мобильного доступа и новейших смарт-карт

HID Global объявила об участии в выставке MIPS 2017 (Экспоцентр, 21 - 24 марта), где компанией будут представлены мобильные решения, новейшая технология смарт-карт и решения для выпуска карт.

Решение HID Mobile Access на основе Seos. Новые возможности HID Mobile Access включают поддержку носимых устройств, таких как Apple Watch и Android Wear. Портал HID Mobile Access и комплекты разработчика программного обеспечения (SDK) позволяют партнерам и конечным пользователям создавать инновационные, индивидуальные решения мобильного доступа (которые могут быть полностью интегрированы в серверную систему). Решение поддерживает NFC и Bluetooth Smart, что позволяет открывать двери на расстоянии с помощью запатентованной HID Global технологии «Twist and Go».

Системы контроля доступа и управления идентификацией в связанной среде: революционная технология Seos наряду с приложениями, выходящими за рамки простого доступа в помещения, такими, как учет рабочего времени и посещаемости, защищенная печать, доступ на парковку и к торговым автоматам.

Решения для персонализации карт: HID Global представит экономически выгодные, универсальные, обеспечивающие превосходное качество печати идентификационных карт принтеры/кодировщики FARGO. HID Global предлагает набор принтеров, которые позволяют удовлетворить потребности как крупных государственных учреждений, университетов, организаций здравоохранения, которым требуются большие объемы печати, так и компаний малого и среднего бизнеса, нуждающихся в простой, надежной и доступной печати.

«Инновационные российские организации, в частности, средства массовой информации, высокотехнологичные компании, связанные с продвижением товаров и решений через интернет, бизнес-центры и банки, стремятся развернуть наиболее передовые технологии контроля доступа для расширения возможностей одного смартфона или смарт-карты,– сказал Ярослав Бартон, директор направления систем контроля доступа, EMEA, HID Global. – Конечные пользователи получают возможность использовать свое устройство для открывания дверей и безопасного доступа ко многим ресурсам на рабочем месте. Поскольку связанные среды становятся нормой, мы отмечаем рост спроса на комбинированные системы для контроля физического доступа и входа в компьютерную систему».

Согласно результатам опроса, проведенного Ассоциацией российских банков в конце 2016 года, более 700 банков России назвали обеспечение безопасности одним из ключевых трендов в финансовом секторе. В течение последних 12 месяцев компания HID Global наблюдала рост спроса на решение HID Mobile Access® среди компаний российского банковского сектора, как с точки зрения безопасности, так и удобства. Это решение позволяет использовать мобильные устройства для доступа в здания и офисы, обеспечивая поддержку стратегии безопасности российских организаций и предоставляя новые способы эффективного применения устройств конечных пользователей на рабочем месте. Первые адепты мобильного доступа также являются инициаторами развертывания подобных систем не только для своих сотрудников, но и для посетителей.

Благодаря обширному охвату рынка, HID Global также наблюдает тенденцию к росту модернизации решений физического контроля доступа в России, особенно в сфере правительства, транспортной, нефтяной и газовой отраслях. При проведении апгрейда своих систем клиенты обращают внимание на такие решения, как удостоенная наград технология Seos от HID Global, которые могут встраиваться в смарт-карты или мобильные телефоны для обеспечения свободы выбора приложений и устройств, одновременно повышая уровень безопасности.

Процесс модернизации также способствует тому, что организации начинают обращать внимание на принтеры/кодировщики для персонализации карт с высокой пропускной способностью, обладающие такими характеристиками, как безотходная технология ламинирования. С помощью данной технологии можно значительно снизить расходы на выпуск карт. Решения для персонализации карт, имеющие возможность нанесения голографических элементов безопасности, также будут играть важную роль в повышении уровня физической безопасности, усложняя возможность создания поддельных пропусков. Возможности Wi-Fi в дальнейшем помогут создать более гибкую экосистему управления доступом, обеспечивая возможность выпуска карт контроля доступа в любое время и в любом месте.