Trend Micro опубликовала отчет по кибербезопасности за 2016 год

Trend Micro Incorporated опубликовала ежегодный отчет по кибербезопасности за 2016 год «Рекордный год для киберугроз в корпоративном секторе» (2016 Security Roundup: A Record Year for Enterprise Threats).

Согласно отчету, 2016 стал годом онлайн-вымогательства. В прошлом году количество киберугроз достигло максимальной отметки за всю свою историю, а программы-вымогатели и мошенничество с использованием корпоративной почты (BEC) стали крайне популярными среди киберпреступников, которые ищут способы для осуществления корпоративного онлайн-вымогательства. При этом число семейств программ-вымогателей выросло на 752%, что в мировом масштабе обернулось для компаний убытками в размере $1 млрд.

За 2016 год усилиями Trend Micro и Zero Day Initiative (ZDI) было обнаружено 765 уязвимостей. Из них 678 были обнаружены благодаря Bug Bounty программе ZDI. ZDI затем проводит верификацию уязвимости, обнаруженной участниками программы, и информирует соответствующих вендоров. По сравнению с числом уязвимостей, обнаруженных Trend Micro и ZDI в 2015 году, в продуктах Apple число уязвимостей выросло на 145%, в то время как у Microsoft – снизилось на 47%. Кроме того, использование новых уязвимостей в наборах эксплойтов сократилось на 71%, что отчасти связано с арестом в июне 2016 года участников хакерской группировки, стоявшей за созданием набора эксплойтов Angler.

«Поскольку киберугрозы постоянно развивались и становились все более сложными, злоумышленники переместили фокус своих атак с рядовых пользователей на тех, у кого есть деньги – то есть, на корпорации, − отметил Эд Кабрера (Ed Cabrera), Chief Cybersecurity Officer, Trend Micro. – В 2016 году мы стали свидетелями того, как киберпреступники похищали средства компаний и организаций ради финансовой выгоды, и у нас нет надежды, что эта тенденция изменится. Цель этого исследования – повысить осведомленность компаний о тех тактиках, которые активно используются злоумышленниками для компрометации корпоративных данных, а также помочь организациям так выстроить свою стратегию защиты, чтобы всегда оставаться на шаг впереди злоумышленников и противостоять потенциальным атакам».

За 2016 год с помощью платформы Trend Micro Smart Protection Network было заблокировано более 81 млрд угроз, что на 56% больше, чем в 2015. Во второй половине 2016 года блокировалось, в среднем, более 3 тыс. атак на клиентов компании в секунду. За этот период 75 млрд угроз было получено через электронную почту. Это доказывает, что электронная почта по-прежнему остается главной точкой входа для киберпреступников.

Рост числа программ-вымогателей: за 12 месяцев число семейств программ-вымогателей выросло с 29 до 247. Это объясняется, прежде всего тем, что они приносят доход. Несмотря на то, что пользователям и организациям советуют не платить выкуп, за прошлый год киберпреступники смогли заработать с помощью программ-вымогателей порядка $1 млрд.

Рост числа случаев мошенничества с использованием корпоративной почты: наравне с программами-вымогателями, мошенничество с использованием корпоративной почты также оказалось выгодным для киберпреступников – финансовые потери компаний от таких атак по всему миру за прошлый год составили порядка $140 тыс. Этот вид мошенничества также доказывает эффективность использования методов социальной инженерии в ходе атак на предприятия.

Разнообразие уязвимостей: в 2016 году Trend Micro и Zero Day Initiative (ZDI) обнаружили рекордное количество уязвимостей, большинство из которых было обнаружено в Adobe Acrobat Reader DC и решении WebAccess от Advantech. Оба приложения широко используются в организациях, а также в SCADA-системах.

Набор эксплойтов Angler окончательно сдал свои позиции: после ареста 50 киберпреступников, некогда популярный набор эксплойтов Angler стал медленно уходить в тень, пока окончательно не прекратил свое существование. Несмотря на то, что новым наборам эксплойтов не потребовалось много времени, чтобы занять его место, к концу 2016 года количество уязвимостей, включенных в наборы эксплойтов, все же сократилось на 71%.

Банковские трояны и вредоносное программное обеспечение для банкоматов: киберпреступники продолжают использовать вредоносные программы для банкоматов, скимминг и банковские трояны. Однако в последние годы атаки злоумышленников становятся все более разнообразными и позволяют им получить доступ к личной информации и учетным данным пользователей, которые могут быть использованы для проникновения в корпоративную сеть.

Атака с помощью ботнета Mirai: в октябре 2016 года хакеры воспользовались плохо защищенными устройствами Интернета вещей для осуществления DDoS-атаки, в ходе которой было использовано порядка 100 тыс. таких устройств. В результате этой кибератаки, такие сайты, как Twitter, Reddit и Spotify были недоступны в течение нескольких часов.

Утечка данных пользователей Yahoo: компания пострадала от крупнейшей в истории утечки информации в августе 2013 года – в результате было скомпрометировано порядка 1 млрд учетных записей пользователей. Однако об этом инциденте стало известно только спустя три месяца после другой утечки в сентябре 2016 года, в результате которой пострадали еще 500 млн аккаунтов. Эти события вызвали волну обсуждений по поводу ответственности компаний за раскрытие данных пользователей и их подотчетности своим клиентам с точки зрения безопасности личной информации.

Полная версия отчета доступна по ссылке.