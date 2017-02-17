Ford Focus получил полную синхронизацию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto

В рамках запуска на заводе Ford Sollers во Всеволожске Ford Focus нового модельного года автомобиль получил новую, более интуитивную мультимедийную систему Ford Sync 3, которая заменит предыдущее поколение Sync. Ранее передовую систему уже получили модели Ford Mondeo, новый смарт-кроссовер Ford Kuga и полноприводный внедорожник Ford Explorer, сообщили CNews в Ford Sollers.

Система Sync 3 с голосовым управлением на русском языке доступна в стандартном оснащении Ford Focus нового модельного года серии Titanium.

По информации компании, Ford Focus, оснащенный новой полностью руссифицированной мультимедийной системой Sync 3, прошел комплексное тестирование на российских дорогах общего пользования. В ходе тестов была испытана работа навигации, синхронизация системы с различными типами смартфонов, запуск приложений через функцию Sync AppLink, а также корректность распознавания голоса. В ходе испытаний автомобили Focus с Sync 3 преодолели расстояние в 54 800 тестовых километров.

Чтобы максимально широко представить варианты акцентов, распространенные на всей территории России, разработчики Sync собрали варианты произношения от тысяч водителей по всей стране, которых просили зачитать отрывок текста, произнести обычные приветствия и числа — от Мурманска на севере и Волгограда на юге до Калининграда на западе и Владивостока на востоке.

Новое поколение информационно-развлекательной системы Sync позволяет водителям управлять смартфоном, аудиоустройствами и навигацией посредством голосовых команд, адаптированных под особенности разговорной речи. Sync 3 имеет оптимизированный 8-дюймовый сенсорный экран и улучшенную производительность.

Нажав на кнопку и произнеся «Найти кофе», «Найти топливо» или «Найти стоянку», водители смогут найти ближайшие кафе, заправки или парковки, а также определить местонахождение железнодорожных станций, аэропортов и отелей. Затем система отобразит в навигаторе путь к выбранному пункту назначения.

«Управление Sync 3 стало более интуитивно понятным. Возможность масштабировать изображение на сенсорном экране двумя пальцами, “перелистывать” страницы, переходя к новым функциям, и осуществлять поиск адреса, вводя требуемые данные одной строкой, как мы привыкли это делать в традиционных навигаторах, вызывают у пользователей Sync 3 ощущения, схожие с теми, что они испытывают при использовании смартфона», — отметили в Ford Sollers.

Пользователи iPhone могут активировать Apple CarPlay. Водители могут совершать звонки, отправлять и получать сообщения, получать доступ к музыке и корректировать маршрут в зависимости от текущей дорожной ситуации, в то время как их внимание будет сосредоточено исключительно на дороге. Система также совместима с функцией Siri Eyes Free, которая обеспечивает легкий доступ к Siri через iPhone, подключенный через Bluetooth.

Пользователям Android доступен специализированный интерфейс Android Auto, который позволяет пользоваться такими привычными приложениями и сервисами, как Google Search, Google Maps и Google Play.

Обновление системного программного обеспечения осуществляется через беспроводные сети Wi-Fi, указали в компании.

Система Sync 3 также предоставляет пользователям функцию Sync AppLink, позволяющую водителю управлять мобильными приложениями Meople.Connector, Glympse и AccuWeather.