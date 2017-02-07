Irdeto: 87% российских потребителей контента не осведомлены о противозаконности интернет-пиратства

Согласно данным онлайн-исследования потребительского рынка, проведенное компанией Irdeto, 87% опрошенных российских потребителей убеждены, что производство и распространение пиратского видеоконтента не запрещено законом, а 66% считают, что трансляция и загрузка пиратского контента также легальна. Подобные представления идут вразрез с реальностью: несанкционированное копирование, трансляция, распространение или воспроизведение материалов, защищенных авторским правом, в том числе, аудиовизуального контента, в России незаконно, как и в большинстве других стран мира.

Ошибочное мнение, бытующее среди российских потребителей, скорее всего, и способствует эскалации пиратства в регионе; при этом, как показало исследование, более половины респондентов (57%) активно потребляют пиратский контент. Более того, почти четверть потребителей пиратского контента (22%) просматривают его один или несколько раз в неделю.

Онлайн-опрос был проведен по заказу Irdeto маркетинговым агентством YouGov в период с 9 по 17 января 2017 г., общий размер выборки составил 1005 россиян в возрасте от 18 лет и старше. Результаты опроса взвешенно и репрезентативно представляют все взрослое население России (в возрасте от 18 лет и старше).

Даже узнав о том, что из-за видеопиратства продюсерские студии теряют прибыль и это сказывается и на качестве, и на объеме инвестиций в съемку новых фильмов и сериалов, почти половина (48%) опрошенных указала, что этот факт не снизит незаконное потребление видео с их стороны.

Только 12% потребителей готовы в свете полученной информации полностью прекратить просмотр пиратского контента. Данные результаты показывают, что большинство потребителей в полной мере не осознает негативного воздействия пиратства на создание новой, инновационной индустрии развлечений.

«Просветительская деятельность среди потребителей, информирование их о незаконности и вреде от пиратства – насущная потребность для всех участников медиабизнеса. Потребители должны понимать, что, просматривая или прослушивая пиратский контент, они подвергают опасности самих себя – и всю экосистему развлечений в целом, — сказала Наталья Романова, региональный директор Irdeto в России и СНГ. — Если пагубные последствия пиратства не будут в полной мере осознаны, взгляды потребителей и их поведение не изменятся. Пиратство лишает поставщиков развлекательного контента возможности масштабно инвестировать в съемки новых фильмов и телесериалов. Это значит, что ассортимент контента, доступного для просмотра, будет в такой ситуации неизбежно сокращаться в будущем. Что касается потребителей, то воспроизводя контент с потокового или P2P-сайта, они подвергают себя риску воздействия вредоносных приложений, а также способствуют финансированию преступных сетевых сообществ, для которых интернет-пиратство является существенным источником средств».

По данным исследования, 38% потребителей предпочитают пиратский просмотр фильмов, которые идут в кинотеатрах, 21% потребителей наиболее заинтересован в просмотре пиратских версий телесериалов. Прямые спортивные трансляции, а также оригинальный OTT-контент от Netflix, Hulu и других провайдеров, не так популярны в России — в пользу этих трех категорий делает выбор менее 5% респондентов.

Подавляющее большинство (75%) потребителей предпочитают просматривать пиратский контент на своем ноутбуке или компьютере, и гораздо меньше - на планшете (5%) или смартфоне (4% – Android, 1% Apple iOS).

«Просветительская деятельность — важная составляющая любой антипиратской стратегии, но для сдерживания пиратства операторы и правообладатели также должны внедрять более надежные стратегии защиты контента, — сказал Рори О'Коннор, вице-президент по сервисам компании Irdeto. — Реализация комплексной стратегии по борьбе с пиратством, использующей, в том числе, маркировку контента, цифровые водяные знаки, средства обнаружения онлайн-пиратства, играет важнейшую роль при борьбе с пиратами».