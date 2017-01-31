Интерактивное телевидение voka доступно абонентам всех мобильных операторов Беларуси

Сотовый оператор velcom объявил о запуске сервиса на базе технологического решения SPB TV, который дает возможность пользоваться интерактивным телевидением абонентам всех операторов мобильной связи по всей стране. Как рассказали CNews в компании, данная услуга впервые реализована на территории Беларуси мобильными операторами.

Подключить сервис можно в любое время дистанционно – достаточно загрузить приложение или зайти на сайт voka.tv. На один номер можно подключить до пяти устройств. Подписку на пакеты видеоконтента также можно оплатить в онлайн-режиме.

Мультимедийный контент voka можно просматривать через сеть любого оператора Беларуси включая технологию Wi-Fi. Зрителям телевидения от velcom доступно порядка 60 телеканалов и обширная библиотека кинофильмов, которые агрегированы компанией SPB TV. Все телеканалы разделены на тематические блоки – от спорта до кино. Видеоконтент представлен подборками фильмов и сериалов, онлайн-кинотеатром Megogo и большой коллекцией мультфильмов – всего около 10 тыcяч позиций, в том числе киноленты в формате Full HD.

Цифровое телевидение voka поддерживает различные интерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач, «перемотка» эфира, а также возможность продолжить просмотр на другом устройстве. Кроме того, абонентам доступна детальная программа телепередач.

Интерактивное телевидение доступно на разных устройствах. На компьютере его можно смотреть через браузер, перейдя на специальный сайт voka.tv, на смартфоне и планшете под управлением iOS, Android или Windows 10 Mobile – с помощью бесплатного приложения voka, а для телевизора потребуется медиаплеер Google Chromecast или Apple TV. В последующем voka можно будет смотреть и на телевизорах, поддерживающих функцию Smart TV.

«В России уже не удивишь возможностью просматривать контент, не оставаясь при этом привязанными к какой-либо сети, но для Беларуси это первый опыт. Приятно и важно осозновать, что мы выводим рынок OTT-услуг Беларуси на более высокий технологический уровень» - отметил генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов.