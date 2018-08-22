Нестандартный блокчейн: как современные технологии помогают бездомным горожанам

В 50% случаев людям без документов отказывают в медицинской и социальной помощи. Для того чтобы решить эту проблему, власти городов по всему миру пытаются использовать блокчейн. Так, например, технология может помочь сотрудникам социальных служб опознать горожанина, узнать историю его болезни и оказать необходимую помощь, даже если у него нет документов.

Первые попытки

В феврале 2018 г. в Остине, штат Техас, запустили программу MyPass – блокчейн-реестр документов, который использует блокчейн для защиты персональных данных бездомных. По мнению властей, этот шаг поможет сократить масштабы нищеты и повысить качество услуг для незащищенных слоев населения. Пока в программе участвуют 20-25 бомжей и некоторые городские клиники.

Основное преимущество блокчейна здесь в том, что децентрализованная структура делает записи доступными практически в любом месте – утрата бумажных документов больше не проблема. Кроме того, данные почти невозможно удалить или подделать. В блокчейне можно хранить всю информацию о человеке: от паспортных данных до истории болезней и судимостей. А ключом к информации будет пароль: чтобы получить помощь, бездомному достаточно назвать его сотруднику социальной службы.

Блокчейн в большом городе

В Нью-Йорке стартап Blockchain for Change разработал приложение, которое открывает незащищенным слоям населения доступ к финансовым и городским сервисам. Бездомным решили бесплатно раздать 3 тыс. смартфонов с предустановленным приложением на основе блокчейна Fummi. С его помощью житель улиц увидит, в каком приюте он останавливался, сколько потратил на душ, стрижку и покупку одежды и сколько «цифровых» денег осталось на счету. Планируется, что Fummi станет универсальным средством доступа ко всем сервисам, которыми постоянно пользуются бездомные.

В блокчейне можно хранить всю информацию о человеке: от паспортных данных до истории болезней и судимостей

Блокчейн для помощи бомжам используют и в других городах. Компания из Миннеаполиса BanQu и Всемирная продовольственная программа при ООН используют технологию для помощи беженцам. В Канаде у бомжей есть «цифровые кошельки», которые открывают доступ к бесплатной еде. А в Великобритании проводят целые конференции на тему «Благотворительность и блокчейн», в частности, рассматривают цифровые монеты для прозрачных пожертвований благотворительным организациям – по оценке ООН, 30% обычных пожертвований не доходят до адресатов.

Цифровые пособия

Еще одна грань блокчейна – это криптовалюты, добыча которых тоже может помочь бомжам. В Беркли, штат Калифорния, планируют провести ICO (первичное размещение цифровых монет), чтобы привлечь средства для решения городских проблем, во главе которых стремительный рост числа бездомных. В 2017 г. в городе зафиксировано более 1 тыс. бездомных – это на 17% больше, чем в 2015 г., и на 43% больше, чем в 2009 г.

С похожим предложением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он намерен оживить экономику с помощью массового майнинга. Рост цен в стране побил мировые рекорды и составил 8900% за год. Поэтому местные жители отказываются от национальной валюты в пользу доллара и криптовалют. По мнению властей, добычей цифровых денег должны заниматься как можно больше жителей, в том числе и бездомные. Для этого их снабжают необходимой техникой.

А в Африке пользуется популярностью блокчейн-приложение Humaniq. Пользователи проходят цифровую идентификацию и затем зарабатывают внутреннюю валюту – «хьюманики» – за приглашение новых участников и выполнение заданий от партнеров приложения. Тратить заработок можно на онлайн-покупки и оплату мобильной связи.