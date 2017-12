Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA

Единая «версия правды»

Современные информационные системы управления имеют достаточно сложный ландшафт и состоят из различных блоков, последовательность внедрения которых на конкретном предприятии определяется в основном готовностью топ-менеджеров к инновациям в той или иной функциональной области.

В каждом блоке управления формируются свои данные, необходимые для принятия решения. Если единая политика ведения бухгалтерского учета согласует между собой различные аналитики в рамках единых правил работы с единым планом счетов, то управленческий учет регламентируется, как правило, в процессе внедрения различных информационных подсистем, например таких, как управление ресурсами (ERP), взаимоотношениями с клиентами (CRM) и поставщиками (SRM), различного рода производственными процессами и т.п.

При этом одни и те же аналитические показатели рассчитываются по разным методикам. Их значения не всегда совпадают или даже близки между собой. При таком подходе в организационных единицах одной и той же компании формируются различные «версии правды», что приводит к необходимости постоянно искать ответ на вопрос: чьи данные вернее? В результате низкое качество данных приводит к снижению оперативности принятия решений.

Но не только это обстоятельство драматически влияет на работу информационных систем управления. Одни и те же данные хранятся в разных базах, что затрудняет контроль их консистентности в режиме, близком к реальному времени. Возникает извечный вопрос – где она, единая «версия правды»? С другой стороны, сложность современных систем управления предприятием приводит к достаточно сложным трансформациям данных, затрудняющим их единое понимание.

В статье рассматривается применение новой инновационной программной платформы SAP for HANA для построения информационных систем в соответствии с принципами обратной связи. Решения на платформе SAP for HANA обладают встроенными механизмами интеграции операционных и аналитических показателей. В качестве единой базы данных в решениях SAP for HANA используется новая база данных реального времени с хранением данных в оперативной памяти SAP HANA.

Обратная связь – основной принцип управления

В английском языке существует достаточно много синонимов слова «управление»: control (управление деятельностью), regulate (технический термин, упорядоченное воздействие), drive (управление машиной), manage (руководство персоналом), check (проверка, контроль исполнения), govern (политическое управление), direct (управлять в смысле направлять), rule (рулить, следовать некоторым правилам), supervise (наблюдать, курировать, руководить), restrain, curb (сдерживать, ограничивать), command (командовать, приказывать), dominate (преобладать, господствовать, возвышаться) и другие.

При управлении предприятием термин «управление» обычно используется в наименовании функциональной задачи: управление ресурсами, управление процессами, операционное управление, бюджетное управление, стратегическое управление.

Многообразие случаев, в которых используется слово «управление», говорит о невероятной сложности этого понятия. С другой стороны, поскольку используется оно повсеместно и не нуждается в определении, подразумевается, что за понятием «управление» стоит некий интуитивно понятный смысл – схема действия.

Изучение методов управления сложными системами тесно связано с понятием «системотехника». Системотехника устанавливает принципы устойчивого функционирования сложных систем и выявляет причинно-следственные связи между взаимодействующими подсистемами, процессами и величинами.

Основная сложность конструирования систем управления состоит в наличии неопределенных, неизмеримых, факторов, влияющих на поведение объекта управления и меняющих его результирующие характеристики. В случае управления предприятием к неопределенным факторам можно отнести: конъюнктуру рынка, человеческий фактор, ресурсные ограничения и другие.

Главный принципом построения систем управления при наличии неопределенных факторов является обратная связь. При управлении по обратной связи субъект управления формирует управляющее воздействие в зависимости от значения измеряемых характеристик объекта управления.

Отметим, что наряду с управлением по обратной связи применяется также программное управление, которое предполагает воздействие на объект управления предопределенных управляющих воздействий. Однако такой подход возможен только в случае, когда поведение объекта хорошо известно, а внешние факторы измеримы и могут быть скомпенсированы в процессе управления. Ситуация, прямо скажем, идеалистическая и не отражающая общее положение дел. Поэтому под термином «управление» обычно понимают обратную связь.

Способов конструирования обратной связи великое множество: от эвристических методов до научных теорий. В информационных системах управления обратная связь строится с использованием нескольких основных подсистем. Во-первых, это организационно-распорядительный документооборот – исполнительный механизм. Во-вторых, планово-бюджетная модель – задающее воздействие. В третьих, учетная система – измерительное устройство. И в четвертых, аналитическая отчетность (план-факт анализ) - формирование отклонений. Перечисленные подсистемы связывают объект и субъект управления между собой по принципу обратной связи.

Основой правильного функционирования системы управления с обратной связью является единая нормативно–справочная информация, обеспечивающая согласованное взаимодействия подсистем управления. В данной статье мы остановимся на конструировании информационных систем управления с обратной связью на основе принципа каскадного управления с использование современной платформы SAP for HANA.

Каскадное управление предприятием

Каскадное управление – это инженерный термин, один из принципов системотехники, который применяется для систем с повышенными требованиями к качеству при наличии в объекте вспомогательных измеряемых характеристик. При каскадном управлении сложная система представляется в виде последовательности менее сложных подсистем, соединенных между собой по принципу обратной связи.

Как правило, при управлении предприятием выделяют три основных контура управления: стратегический, бюджетный и операционный.

Каскадное управление предприятием

Источник: Тимлис, 2017

Стратегический уровень управления взаимодействует непосредственно с акционерами, собственниками, владельцами предприятий в части целеполагания и оценки состояния предприятия. Основная задача стратегического уровня управления – трансформировать главные цели в вектор развития, определяющий целевые показатели для различных направлений деятельности предприятия. Целевые показатели могут быть представлены как в финансовом выражении, так и в натуральных единицах.

Бюджетный уровень управления поставляет на стратегический уровень результирующую отчетность в разрезе целевых показателей для контроля исполнения стратегических целей. Кроме этого, на бюджетном уровне в соответствии со структурой деятельности предприятия происходит декомпозиция целевых показателей в бюджеты, которые являются, по сути, допустимыми лимитами использования ресурсов предприятия, таких как сырье и материалы, оборудование и прочее имущество, персонал, выраженными в натуральных или финансовых единицах.

Операционный уровень управления поставляет на финансовый уровень фактические данные о доходах и расходах, использованных ресурсах в натуральных или финансовых единицах, а также операционные планы деятельности на следующий временной период. Кроме этого, операционный уровень управления непосредственно взаимодействует с линейными подразделениями (бизнес-процессами) и обеспечивает выполнение операционных планов.

При каскадном управлении акционеры, собственники и владельцы предприятия являются самым верхнем уровнем управления, но обсуждение их деятельности выходит за рамки данной статьи.

Итак, объект управления – это линейные подразделения, бизнес-процессы, а субъект управления – стратегический, бюджетный и операционный уровни вместе взятые. Иными словами, принцип каскадного управления представляет собой один из возможных методов декомпозиции субъекта управления.

Важно отметить, что принцип каскадного управления обеспечивает не только декомпозицию управляющих воздействий, но и декомпозицию планово-бюджетной модели по времени достижения (горизонту планирования) отдельных ее компонент. Например, горизонт операционного планирование – 1-3 месяца, бюджетного – 0,5-1 год, стратегического – 3-5 лет. Считается, что за указанное время соответствующие отклонения выйдут на стабильные значения и могут служить основанием для принятия решения в высших контурах управления. Для построения каждого из перечисленных контуров управления используется принцип обратной связи.

Операционное управление (SAP ERP)

Контур операционного управления предприятием в самом общем виде состоит из двух типов обратной связи: операционной и корректирующей. На уровне операционного управления аппарат управления в зависимости от отклонения учетных данных от плановых значений принимает одно из решений – или осуществить финансово-хозяйственные операции для уменьшения отклонений до нормативных значений, или провести корректировку соответствующих операционных планов, если нет возможности их исполнения.

Операционное управление

Источник: Тимлис, 2017

В условиях, когда операционные планы не выполняются и невозможно осуществить их корректировку в рамках лимитов, управление передается на уровень бюджетного управления.

Подсистемы операционного управления и их реализация на базе SAP ERP

Источник: Тимлис, 2017

Уровень операционного управления подразделяется на различные контуры управления процессами и ресурсами в зависимости от функциональных областей их применения и с высокой степенью детализации представлен функциональными модулями SAP ERP FI (финансы)/MM (материалы)/RE (имущество)/HCM (персонал)/CD (закупки)/OM (продажи)/PP (производство)/ SRM (взаимоотношения с поставщиками)/ CRM(взаимоотношения с клиентами).

Оперативная отчетность на платформе SAP ERP строится как на реляционной базе данных, так и на аналитическом хранилище SAP BW. На платформе SAP for HANA используется единая база данных SAP HANA.

Бюджетное управление (SAP BPC Embedded)

В отличие от операционного управления, бюджетное управление относится только к корректирующему типу и предназначено для корректировки бюджетной модели в зависимости от отклонений бюджетных показателей от их фактического значения. Заметим, что корректировки бюджетной модели возможны только если достигаются целевые показатели.

Бюджетное управление

Источник: Тимлис, 2017

В условиях, когда бюджеты не выполняются и невозможно осуществить их корректировку при сохранении малых отклонений от целевых показателей, управление передается на уровень стратегического управления.

Подсистемы бюджетного управления и их реализация на базе SAP BPC Embedded

Источник: Тимлис, 2017

Стратегическое Управление (SAP Strategy Management)

Стратегическое управление во многом похоже на бюджетное и относится к корректирующему типу. Основная задача управления – произвести корректировку целевой модели без существенных изменений главных целей.

Стратегическое управление

Источник: Тимлис, 2017

В условиях, когда главные цели не достигаются и невозможно осуществить корректировку целевой модели развития предприятия, управление передается на уровень акционеров, собственников, владельцев.

Подсистемы бюджетного управления и их реализация на базе SAP Strategy Management

Источник: Тимлис, 2017

Информационные разрывы при каскадном управлении предприятием

При каскадном управлении предприятием взаимодействие между различными контурами управления (операционный, бюджетный и стратегический) обеспечивается общими для взаимодействующих подсистем данными, такими как операционные и финансовые планы, целевые показатели, лимиты использования ресурсов, фактические данные, результирующие показатели и т.п.

Поскольку в соответствии с принципом каскадирования в одной из подсистем данные формируются, а в другой – используются, изменение данных в одностороннем порядке в одном из взаимодействующих блоков может привести к так называемым информационным разрывам, нарушающем принцип обратной связи.

Информационные разрывы часто возникают, когда различные контуры управления реализованы на разных платформах. Например, операционное управление реализовано на базе SAP ERP, бюджетное управление – на базе IBM COGNAS, а стратегическое – в MS EXCEL.

Одни из главных причин возникновения информационных разрывов – это, безусловно, корректировки планово-бюджетной модели и недостаточно прозрачные трансформации учетных данных. Так, в одной базе данных некоторый показатель может быть скорректирован, а в другой в силу разных причин остается прежним. В результате теряется синхронизация между отдельными контурами управления.

Наиболее часто встречаются такие информационные разрывы, как несогласованность операционных и финансовых планов, несоответствие финансовых планов целевым показателям и рассогласование фактических и результирующих данных.

К борьбе с информационными разрывами можно подойти с двух сторон. Во-первых, разработать систему локальных и межконтурных контролей, которые сигнализируют о потере консистентности данных. Во-вторых, построить систему взаимоувязанных данных, планово-бюджетную модель, в которой корректировка каждого отдельного показателя автоматически приводит к корректировке связанных с ним величин. Но для этого требуется построить единую модель данных.

Для разработки и реализации единой модели данных предприятия применяется два подхода: централизованный или распределенный. При централизованном подходе все данные хранятся в одном месте, и к ним обеспечивается удаленный доступ с территориально распределенных рабочих мест. При распределенном подходе приходится объединять территориально распределенные базы данных с использованием основных шин данных: ETL (обмен данными), ESB (обмен сервисными запросами), BPM (обмен статусами бизнес-процессов). Перечисленные инструменты позволяют связывать разнородные данные и тем самым поддерживать их единство.

Новые технологии повышения консистентности данных на платформе SAP HANA

Наиболее эффективным способом борьбы с информационными разрывами является программная платформа SAP for HANA, использующая базу данных SAP HANA для единого хранения и трансформации как операционных, так и аналитических данных. Продукты SAP for HANA обладают встроенными механизмами интеграции.

Для каскадного управления предприятием идеально подходят три продуктовые линейки компании SAP: SAP ERP for HANA для операционного управления, SAP BPC Embedded for HANA для бюджетного управления и SAP Strategy Management for HANA для стратегического управления.

Продукты SAP BPC Embedded и SAP Strategy Management относятся к классу продуктов Enterprise Performants Management. При этом SAP ERP и SAP Enterprise Performance Management используют одни и те же данные из единой базы данных SAP HANA, что полностью устраняет вероятность возникновения информационных разрывов.

Управление предприятием и управление его моделью – две стороны одной медали

Обратную связь в информационных системах управления можно подразделить на два типа: операционную и корректирующую. При операционной обратной связи объектом управления являются линейные подразделения или бизнес-процессы предприятия, а управление происходит посредством выбора той или иной финансово-хозяйственной операции в зависимости от величины отклонения учетных данных от соответствующих плановых значений. Т.е. осуществляется реальное управление деятельностью предприятия.

При корректирующей обратной связи происходит управление планово-бюджетной моделью за счет корректировок, зависящих от величины отклонения бюджетных показателей от фактических учетных данных и целевых показателей от результирующих данных.

Итак, при управлении предприятием происходит управление как деятельностью предприятия, так и его аналитической моделью.

В заключение отметим, что операционная и корректирующая обратные связи при управлении предприятиями – это две стороны одной медали. Практически никогда не удается обойтись только операционной обратной связью, поскольку для того, чтобы нормировать отклонения результирующих показателей от их запланированных значений, требуется адаптация и внесение корректировок в планово-бюджетную модель.

Игорь Мамедов,

коммерческий директор «Тимлис»