Большие данные и аналитика 2024
Российский рынок больших данных и бизнес-аналитики продолжает активно расти. Если в 2022 г. общая выручка топ-50 участников рейтинга составила ₽56,5 млрд, то в 2023 г. уже — ₽71,9 млрд. В ближайшие годы этот сегмент ИТ-рынка продолжит демонстрировать положительную динамику. По оценкам опрошенных CNews экспертов, в среднем потенциал роста — около 20% в год и более. Если говорить о более узком сегменте, инструментах для работы именно с большими данными, то здесь прогнозируются более высокие темпы роста — свыше 30%.
Предприятия, если речь не о субъектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), присматриваются и тестируют отечественные аналитические решения. Однако все больше компаний, которые вслед за государственными организациями меняют свой ИТ-контур. Чаще всего речь идет о разработках, которые выполняют новые задачи, прежние бизнес-процессы пока доверяют западным решениям. В тренде — использовании ИИ, в частности, языковых моделей, облаков и инструментов low-code.
04.12.2024
На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ
Отечественные поставщики решений для анализа данных, как и годом ранее, вовлечены в процесс импортозамещения. Некоторые компании пока только присматриваются к российским аналитическим системам, не решаясь полностью отказаться от западных аналогов, которые, несмотря на отсутствие системной поддержки вендоров, продолжают функционировать. Рынок продолжает активно развиваться. По оценке игроков рынка, потенциал роста может составлять до 20% в год.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России
|№2023
|№2022
|Название организации
|Выручка по проектам аналитики данных в 2023 г., ₽млн с НДС
|Выручка по проектам аналитики данных в 2022 г., ₽млн с НДС
|Динамика 2023/2022 гг.
|1
|4
|Rubytech
|10 560
|5 649
|87%
|2
|3
|IT-One
|9 777
|5 968
|64%
|3
|1
|GlowByte
|9 270
|9 221
|1%
|4
|—
|Цифра
|7 282
|5 711
|28%
|5
|5
|Arenadata
|3 951
|2 494
|58%
Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28%
Российский рынок средств аналитики данных продолжает расти. Так, топ-50 крупнейших поставщиков в 2023 г. заработали ₽72 млрд. За год они смогли нарастить объем выручки на 27%. Количество компаний, заработавших на проектах в области аналитики данных более ₽1 млрд, также стабильно растет: в 2021 г. — 9, в 2022 г. — 12, а в 2023 г. — уже 16. При этом у рынка остается значительный потенциал для развития, так как он далек от насыщения. Не все организации пока спешат менять BI-системы, скорее, пристально наблюдают за предприятиями с критической информационной инфраструктурой (КИИ), которые, согласно законодательству, обязаны отказаться от иностранных продуктов уже к 1 января 2025 г. И как следствие — другие заказчики присматриваются, изучают возможности и тестируют решения, которые предлагают сегодня российские разработчики.Читать полностью
Михаил Рожков, Parma TG: Российские BI-решения готовы заменить западные продукты, но не на 100%
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