На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ

Отечественные поставщики решений для анализа данных, как и годом ранее, вовлечены в процесс импортозамещения. Некоторые компании пока только присматриваются к российским аналитическим системам, не решаясь полностью отказаться от западных аналогов, которые, несмотря на отсутствие системной поддержки вендоров, продолжают функционировать. Рынок продолжает активно развиваться. По оценке игроков рынка, потенциал роста может составлять до 20% в год.

Читать полностью

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России

№2023 №2022 Название организации Выручка по проектам аналитики данных в 2023 г., ₽млн с НДС Выручка по проектам аналитики данных в 2022 г., ₽млн с НДС Динамика 2023/2022 гг.
1 4 Rubytech 10 560 5 649 87%
2 3 IT-One 9 777 5 968 64%
3 1 GlowByte 9 270 9 221 1%
4 Цифра 7 282 5 711 28%
5 5 Arenadata 3 951 2 494 58%
Перейти к полному рейтингу

Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28%

Российский рынок средств аналитики данных продолжает расти. Так, топ-50 крупнейших поставщиков в 2023 г. заработали ₽72 млрд. За год они смогли нарастить объем выручки на 27%. Количество компаний, заработавших на проектах в области аналитики данных более ₽1 млрд, также стабильно растет: в 2021 г. — 9, в 2022 г. — 12, а в 2023 г. — уже 16. При этом у рынка остается значительный потенциал для развития, так как он далек от насыщения. Не все организации пока спешат менять BI-системы, скорее, пристально наблюдают за предприятиями с критической информационной инфраструктурой (КИИ), которые, согласно законодательству, обязаны отказаться от иностранных продуктов уже к 1 января 2025 г. И как следствие — другие заказчики присматриваются, изучают возможности и тестируют решения, которые предлагают сегодня российские разработчики.

Читать полностью
Михаил Рожков
Parma TG

Михаил Рожков, Parma TG: Российские BI-решения готовы заменить западные продукты, но не на 100%

В 2023 г. многие заказчики реализовали пилотные проекты на базе отечественных BI-решений. Часть из них успешно прошли проверку и ожидают полномасштабного внедрения. Однако остается пул компаний, которые не спешат менять проверенные продукты иностранных вендоров. Об актуальных тенденциях на рынке бизнес-аналитики и зонах роста для российских компаний рассказал руководитель департамента развития бизнеса Parma TG, Михаил Рожков.

Читать полностью
Николай Ситников
Ramax Group

Николай Ситников, Ramax Group: Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10–20%

Как повысить эффективность современного предприятия? Ответ на этот вопрос искали на конференции «RPA Connect: Магия притяжения», организованной Центром технологий роботизации «Некст». На одной из площадок форума представители крупного бизнеса и ИТ-компаний обсудили технологии Process Mining и их внедрение в России. О ходе дискуссии CNews рассказал Николай Ситников, архитектор инноваций Ramax Group.

Читать полностью

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.