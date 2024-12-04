Российский рынок средств аналитики данных продолжает расти. Так, топ-50 крупнейших поставщиков в 2023 г. заработали ₽72 млрд. За год они смогли нарастить объем выручки на 27%. Количество компаний, заработавших на проектах в области аналитики данных более ₽1 млрд, также стабильно растет: в 2021 г. — 9, в 2022 г. — 12, а в 2023 г. — уже 16. При этом у рынка остается значительный потенциал для развития, так как он далек от насыщения. Не все организации пока спешат менять BI-системы, скорее, пристально наблюдают за предприятиями с критической информационной инфраструктурой (КИИ), которые, согласно законодательству, обязаны отказаться от иностранных продуктов уже к 1 января 2025 г. И как следствие — другие заказчики присматриваются, изучают возможности и тестируют решения, которые предлагают сегодня российские разработчики.