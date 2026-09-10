Как строили систему

Полтора года — не срок, а подход

От старта проекта до полного перехода на другой продукт и развития функциональности прошло полтора года. Команда с самого начала выстроила параллельную интеграцию между старой и новой системами, что позволило четыре месяца вести «канареечное тестирование»: часть пользователей уже работала в BPMSoft, остальные - в прежней, и обе среды получали актуальные данные.

Такой подход позволил исключить частые для крупных миграций риски, когда после обнаруживаются проблемы в процессах и логике. К моменту финального запуска система была обкатана на реальных задачах и пользователях.

MVP за полтора месяца

Через шесть недель после старта проекта подготовлен MVP ключевого процесса — создания и согласования факторинговой заявки. Разработчики Норбит не просто перенесли существующий алгоритм в новую оболочку, вместе со Сберфакторингом была также переработана логика согласований. Такая синергия команд интегратора и заказчика позволила быстрее принимать решения и последовательно развивать целевую модель.

Что было реализовано

Единый контур заявок и контрагентов. Вся работа с клиентами, их заявками, поставками и документами теперь ведется в одной системе. Менеджер открывает карточку контрагента и видит полную историю: все заявки, все взаимодействия, все статусы, без переключения между системами.

Факторинговый калькулятор. Для факторинговой компании скорость расчета стоимости финансирования — это конкурентное преимущество. Расчетную методологию формируют внутренние системы Сбера; задача Норбит состояла в том, чтобы получить черновик расчета и представить его в понятном, удобном интерфейсе. Результат: создание калькулятора теперь занимает 4 клика вместо 10+ действий прежде.

Автоматическое распределение заявок. Раньше этим занимался отдельный сотрудник. Теперь система делает это сама на основе настраиваемых правил, которые можно легко изменить без участия разработчиков. Это позволило переключить их на другие задачи с большей добавленной стоимостью.

Автономные заявки. Часть заявок проходит полный цикл обработки без участия менеджера. Около 400 таких документов в месяц — это операции, которые система выполняет сама: проверяет, маршрутизирует, обрабатывает по заданным правилам.

Предзаполнение и контроль ввода. CRM берет на себя значительную часть ручного труда при создании заявки: данные подтягиваются автоматически, а нежелательные действия просто недоступны пользователю. Это снижает количество ошибок — не через проверки после факта выполнения, а через правильно выстроенный пользовательский маршрут.

Рабочее место менеджера. Интерфейс адаптируется под задачи конкретного сотрудника. Можно работать в режиме реестра или канбан-доски, настраивать фильтры, выгружать данные без обращения к ИТ-поддержке. Формирование воронки продаж и аналитики по отделам происходит в несколько кликов.

Интеграции. Новая CRM подключена к основным внутренним сервисам СберФакторинга и Сбера. Это дает 360-градусный обзор по клиенту: менеджер видит актуальную информацию из разных систем в одном окне, без ручных сверок и звонков в смежные подразделения.

Гибкая ролевая модель. Разграничение прав доступа настраивается на уровне бизнес-правил: кто видит данные, кто может выполнять действия. Это снижает операционные риски и упрощает аудит.

База знаний. Систему описали полностью впервые за все время работы компании с CRM. Документация встроена непосредственно в базу знаний: пользователи находят инструкции там, где работают, а не в отдельных папках или почтовых цепочках.