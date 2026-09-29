Почти 90% российских корпораций верят, что готовы к ИТ-апокалипсису, лишь треть проводит учения

Российский крупный бизнес активно готовит ИТ-инфраструктуру к авариям, однако регулярная проверка планов восстановления остается слабым местом. Исследование Orion soft показало, что при наличии планов Disaster Recovery и средств репликации многие компании по-прежнему восстанавливают критичные системы вручную, а полноценные учения проводят лишь около трети респондентов.

Компании не тестируют системы аварийного восстановления



Крупные российские компании заявляют о готовности к аварийным ситуациям в ИТ-инфраструктуре, однако регулярная проверка сценариев восстановления остается слабым местом. По данным исследования Orion soft, с которым ознакомился CNews, 86,9% опрошенных имеют хотя бы частично разработанные планы Disaster Recovery (возврат ИТ-инфраструктуры к работе после сбоя), но только 34,4% регулярно проводят учения по их применению. При этом почти 38% компаний либо вовсе не тестируют системы аварийного восстановления, либо проверяли их только один раз — при внедрении.



«86,9% российских Enterprise-компаний заявляют о высоком уровне готовности к аварийным ситуациям, но на практике катастрофоустойчивость реализована фрагментарно», — говорится в исследовании.



В исследовании приняли участие 93 представителя крупных Enterprise-компаний из нефтегазовой, энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других отраслей. Авторы опроса отмечают, что для большинства таких организаций непрерывность ИТ-инфраструктуры становится отдельным направлением развития, даже несмотря на относительно редкие аварии: 74% респондентов сталкиваются с серьезными сбоями не чаще одного-двух раз в год.

Час простоя становится критичным

Одним из главных показателей готовности к авариям является RTO — целевое время восстановления системы после сбоя. Для 87,7% участников исследования этот показатель жестко регламентирован. У 41,5% компаний восстановление критических систем должно занимать не более часа, еще 46,2% допускают простой продолжительностью несколько часов. Лишь 12,3% организаций могут позволить себе восстановление в течение суток.

86,9% компаний имеют хотя бы частично спланированные сценарии аварийного восстановления

Таким образом, для большинства крупных компаний проблема уже заключается не просто в сохранности данных. Речь идет о том, чтобы вернуть в работу конкретные сервисы за заранее установленное время. При наличии резервной копии данные теоретически можно восстановить, но это еще не означает, что информационная система, виртуальные машины, базы данных и зависимые сервисы будут быстро возвращены в рабочее состояние.

87,7% компаний строго регламентируют допустимое время восстановления после сбоя (RTO)

Именно здесь возникает разрыв между наличием инструментов и реальной катастрофоустойчивостью. По данным Orion soft, 91,3% опрошенных используют средства репликации, включая технологии на уровне виртуализации и аппаратную репликацию систем хранения данных. При этом для 68,1% компаний основным механизмом восстановления все равно остается резервное копирование с последующим ручным возвратом виртуальных машин в строй.

Только 34,4% компаний проводят регулярные учения

По словам директора по развитию бизнеса Orion soft Максима Березина, такой подход не всегда соответствует требованиям крупных компаний к RTO. Ручное восстановление требует выполнения последовательности операций и оставляет пространство для ошибок, тогда как специализированные DR-инструменты позволяют автоматизировать переключение на резервную площадку. В Orion soft заявляют, что решения такого класса способны обеспечивать прогнозируемый RTO от 15 минут, а синхронная репликация на уровне СХД при определенных архитектурах позволяет приблизиться к нулевой потере данных, то есть RPO=0.

Бизнес готов платить за восстановление

Рост внимания к DR уже отражается на ИТ-рынке. По данным исследования «Телеком биржи», проведенного среди клиентов компании — более 600 организаций, в 2025 г. спрос на услуги резервного копирования и DRaaS увеличился вдвое по сравнению с 2024-м. В компании связывали рост интереса в том числе с громкими инцидентами, после которых атаки приводили к полной остановке работы организаций.

При этом компании не обязательно строят резервную инфраструктуру для всего ИТ-ландшафта. По практике «Телеком биржи», в DR-контур нередко включают только 20–25% информационных систем — те, которые необходимы для минимально приемлемой работы бизнеса. Такой подход позволяет сократить объем резервной инфраструктуры и стоимость проекта, сохранив защиту наиболее критичных сервисов.

Kevin Ku (@ikukevk) / Unsplash Крупные российских компаний заявляют о готовности к аварийным ситуациям в ИТ-инфраструктуре, однако регулярная проверка сценариев восстановления остается слабым местом

Это соответствует и логике Enterprise-подхода: катастрофоустойчивость сегодня рассматривается не как единая копия всей инфраструктуры, а как набор приоритетов. Сначала определяется, какие системы нельзя надолго выключать, какой объем данных допустимо потерять и какой срок простоя приемлем. Уже после этого выбираются технологии — от обычного резервного копирования до репликации и автоматического переключения между площадками.

Угроза — не только кибератака

Катастрофоустойчивость при этом не сводится к защите от шифровальщиков. Последние исследования Uptime Institute показывают, что значимые сбои по-прежнему вызываются широким набором факторов.

В 2026 г. организация отмечала, что электропитание остается главной причиной серьезных отказов, тогда как растет роль проблем с внешней инфраструктурой, связностью и телекоммуникациями. Кроме того, третьи стороны — облачные и интернет-провайдеры, телеком-операторы и поставщики дата-центров — на протяжении девяти лет обеспечивали около двух третей публично зафиксированных аварий, отслеживаемых Uptime Institute.

Цена такого простоя для бизнеса может быть существенной. В опросе Uptime Institute, проведенном в 2025 г., 57% респондентов сообщили, что их последний крупный сбой обошелся более чем в $100 тыс., а каждый пятый — что потери превысили $1 млн. Примерно один из десяти участников сообщил о серьезных или очень серьезных последствиях последнего сбоя.

Фотограф: panumas nikhomkhai/Pexels Российский крупный бизнес готовит ИТ-инфраструктуру к авариям

Отдельный риск представляют атаки вымогателей, при которых восстановление становится частью экономической модели злоумышленников.

Исследование RED Security SOC, охватившее более 100 инцидентов с программами-вымогателями, показало, что первоначальные требования о выкупе в среднем составляли около 50 млн рублей, тогда как фактические выплаты в большинстве рассмотренных случаев снижались до 15–20 млн рублей. При этом восемь из десяти компаний, столкнувшихся с шифровальщиками, вступали в переговоры с атакующими.

Наличие независимой и проверенной системы восстановления в такой ситуации становится не только вопросом сохранности информации, но и способом снизить зависимость бизнеса от действий злоумышленников. RED Security отдельно отмечает, что наличие рабочих резервных копий во многих случаях позволяет отказаться от взаимодействия с вымогателями.