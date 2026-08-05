Найдена новая нефть. Прибыль производителей цветных металлов из-за ИИ выросла вдвое за полгода

Цены на цветмет пошли в рост

Стремительное развитие ИИ-инфраструктуры оказывает существенное влияние на баланс проса и предложения на цветные металлы, пишет Trendforce.

Согласно отчету Китайской ассоциации цветной металлургии, опубликованному 29 июля 2026 г., поставки 10 основных цветных металлов, торговля которыми отслеживается Национальным бюро статистики Китая, в период с января по июнь достигли уровня 41,5 млн тонн, увеличившись на 3,3% год к году. Совокупная прибыль компаний сферы цветной металлургии выросла на 94%, до 418,4 млрд юаней.

Одновременно с этим цены на цветные металлы, применяемые при изготовлении вычислительной техники, в том числе меди, алюминия, отлова, тантала и индия, продемонстрировали значительный рост. Так, по итогам первого полугодия 2026 г., олово подорожало на 40%, тантал – на внушительные 158%, индий – на 60%, отмечает Trendforce.

Медь в дата-центрах и энергетике

Медь находит широкое применение в энергетике и инфраструктуре дата-центров. Материал используется для изготовления кабелей, систем охлаждения, трансформаторов и пр.

Фото: unsplash.com / Kevin Ache Цены на цветмет пошли в рост из-за увеличения числа дата-центров

Неназванный поставщик меди из города Нинбо (провинция Чжэцзян, КНР) в мае 2026 г. сообщил, что получил заказов от клиентов больше, чем способен выполнить за отведенное время. Повышенный спрос объясняется увеличившимися темпами развертывания новых интеллектуальных вычислительных центров на территории страны.

Китай является крупнейшим производителем и потребителем продукции на основе меди. На долю компаний из КНР приходится свыше 50% от всей закупаемой в мире меди. В последние годы в связи с устойчивым спросом и быстрым развитием таких секторов экономики как ИИ и альтернативная энергетика, складские запасы этого металла постоянно поддерживались на относительно низком уровне, что способствовало сохранению высоких цен.

Согласно прогнозу китайских металлургов, спрос на медь со стороны участников цепочек поставок, выпускающих продукцию для дата-центров, достигнет уровня 740 тыс. тонн в 2026 г., в 2028 г. перевалит за 1,3 млн тонн.

Олово в современных ИИ-серверах

Олово отличается превосходной электропроводностью, низкой температурой плавления и обеспечивает высокую стабильность при пайке. Благодаря всем этим качеством данный металл стал одним из важнейших материалов, используемых в процессе упаковки передовых интегральных микросхем. Как отмечает Trendforce, потребление олова пропорционально возрастает по мере роста вычислительной мощности и плотности размещения чиплетов.

В прошлом олово применялось преимущественно в традиционной потребительской электронике и при изготовлении белой жести – тонкой холоднокатаной отожженной листовой стали, покрытой с обеих сторон оловом для дополнительной защиты от коррозии. Сегодня же этот металл находит применение еще и в производстве оптических трансиверов и упаковке чипов. Именно эти направления являются драйверами спроса на олово.

Согласно отраслевым данным, в современном сервере со специализированным оборудованием для обработки ИИ-нагрузок (GPU или ASIC) в среднем содержится втрое больше олова, чем в традиционном серверном компьютере. Нынешний бум генеративного ИИ способствует росту продаж специализированных ИИ-серверов, а вместе с ними – и олова.

Ведущие китайские производители олова, реагируя на повышенный спрос, сумели выстроить более эффективные замкнутые цепочки поставок, включающие добычу, выплавку, сбор и дальнейшую переработку лома металла. Как отмечает Trendforce, внедрение передовых технологий позволило этим компаниям обеспечить заметный прирост эффективности извлечения олова из электронного мусора (например, списанных печатных плат) и тем самым добиться увеличения количества олова на основе вторичного сырья в поставках относительно их общего объема.

Риски волатильности цен сохраняются

В интервью китайскому телеканалу CCTV Finance Дуань Шао Фу (Duan Shaofu), заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации цветной металлургии, заявил, что представители отрасли сходятся во мнении относительно того, что динамика спроса и предложения на «компьютерные металлы» (цветные металлы, используемые в производстве вычислительных систем; – прим. CNews) в краткосрочной перспективе сохранится, тем самым обеспечивая крепкий ценовой фундамент.

Тем не менее негативные макроэкономические факторы и геополитическая неопределенность тоже сохраняются, а настроения на рынке остаются в значительной степени нестабильными. Все это способствует повышению рисков скачкообразного изменения цен.

Ранее все те же факторы уже приводили к угрозе возникновения дефицита редкоземов и гелия, о чем сообщал CNews.