Становится только хуже. Производители смартфонов начали отменять выпуск новых моделей из-за высоких цен на память

Дефицит и дороговизна оперативной памяти вынуждают производителей смартфонов не только повышать цены. Теперь они начали и вовсе отказываться от выпуска новых моделей. Первым этот шаг сделала Nothing – она не станет выпускать смартфон CMF Phone 3 Pro.

Был смартфон – и нет смартфона

Компания Nothing объявила о решении не выпускать новый смартфон CMF Phone 3 Pro, анонсированный ранее. Как пишет портал UberGizmo, виной тому проблемы с оперативной памятью – она сейчас в глубоком дефиците и потому стоит настолько дорого, что закупка модулей RAM становится невыгодной для производителей смартфонов.

Nothing – первая компания, официально отменившая выход новой модели смартфона по причине проблем с наличием ОЗУ и ценами на нее. Другими словами, в том, что CMF Phone 3 Pro не выйдет, виноваты компании, развивающие нейросети. Их искусственный интеллект потребляет так много «железа», что потребительский сегмент страдает от его нехватки и дороговизны примерно с осени 2025 г.

Напомним, Nothing – это один из самых молодых брендов смартфонов, созданный в 2020 г. одним из основателей компании OnePlus. Что до CMF Phone, то он хоть и позиционируется как отдельный бренд, но на деле является «дочкой» Nothing, как в случае Redmi и Xiaomi.

Nothing Nothing вполне способна полностью уничтожить бренд CMF Phone

Бренд CMF Phone был основан в августе 2023 г.

Все хотят денег

Смартфоны CMF Phone относятся, по большей части, к средне-бюджетному ценовому сегменту и пока не пытаются идти в сегмент флагманов. Нарастающее ценовое давление со стороны производителей оперативной памяти в значительной степени усложняет выпуск такого рода устройств.

Как пишет UberGizmo, высокие цены на ОЗУ сделали производство конкретно модели CMF Phone 3 Pro, которая тоже из среднего ценового сегмента, финансово нерентабельным. Иными словами, Nothing в лучшем случае ничего не заработает с его продаж, в худшем – останется в минусе.

О том, что CMF Phone 3 Pro в итоге так и не выйдет, сообщил лично Акис Эвангелидис (Akis Evangelidis), соучредитель Nothing. Он подтвердил, что компания не выпустит новый CMF Phone в 2026 г.

Что известно о несостоявшейся новинке

Смартфон CMF Phone 3 Pro должен был стать прямым преемником модели CMF Phone 2 Pro, премьера которой состоялась в апреле 2025 г. Второе поколение несло в себе батарею 5000 мАч, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ ROM, экран 6,77 дюйма на матрице OLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, а также процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro и фотокамеры 50 МП (основная), 8 МП (широкоугольная), 50 МП (телеобъектив) и 16 МП (фронтальная).

CMF Phone 2 Pro продается в российской рознице

Что именно разработчики хотели улучшить в CMF Phone 3 Pro по сравнению с предшественником, пока неясно, но, по всей видимости, замене в первую очередь подвергся бы аккумулятор – 5000 мАч в Android-смартфоне по меркам 2026 г. уже совсем мало.

К концу июня 2026 г. CMF Phone 2 Pro можно было купить и в России – CNews нашел его на Wildberries по цене около 20,1 тыс. руб. за версию на 256 ГБ с доставкой с российского склада (судя по времени ожидания). Также он был найден в DNS, но для покупки он доступен не был – стояла плашка «Уведомить», а цена за 256 ГБ составляла 27 тыс. руб.

Потенциальный хит продаж

CMF Phone 2 Pro оказался весьма популярным смартфоном и даже получил несколько наград как лучший бюджетный телефон 2025 г. Пользователи публиковали о нем преимущественно восторженные отзывы.

В этой связи шансов на успех CMF Phone 3 Pro было довольно много, но теперь компания Nothing намерена скорректировать свой продуктовый портфель под бюджетным брендом CMF. Также сохраняется вероятность реструктуризации или полного закрытия этого бренда, пишет UberGizmo.

В то же время Nothing, похоже, нацелена на модернизацию собственного модельного ряда и добавление в него смартфонов, которые раньше для него были нехарактерны. Так что пока нельзя исключать, что CMF Phone 3 Pro в итоге выйдет, но будет называться иначе и носить бренд Nothing на корпусе.

Пока не подтверждено, будет ли Nothing использовать элементы дизайна отмененного проекта CMF в предстоящем Nothing Phone 4, или же она разработает отдельный продукт среднего ценового сегмента в рамках основной линейки Nothing, чтобы компенсировать отсутствие Phone 3 Pro.