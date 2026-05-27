Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Rutube хочет собрать семантическое ядро из 10 млн информационных запросов россиян, на которые еще не существует видеоответов в поиске. Речь идет о масштабном продвижении платформы в ведущих поисковых системах и ИИ-поиске, куда еще не добрались конкуренты. Эксперты считают, что платформа заполнит «пустоши» с помощью полезного ИИ-контента.



10 млн запросов для Rutube

Как выяснил CNews, российский видеосервис Rutube (юрлицо ООО «Руформ») в конце апреля 2026 г. проанализировал рынок услуг для подбора семантического ядра на 10 млн поисковых фраз. Информация об этом появилась на портале закупок Bidzaar.

В техническом задании Rutube указано, что компании необходимо собрать 10 млн информационных запросов без видеоответов в органической выдаче. При этом из органической выдачи следует исключить видео-колдунщики (терминология «Яндекса», видеоролики посреди текстовых ссылок).

В компании ожидали, что исполнитель должен подобрать 10 млн ссылок в течение месяца.

В пресс-службе Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» (владеет проектом и развивает видеосервис) CNews пояснили, что это одна из стандартных закупок, которые совершаются «в целях развития цифрового маркетинга и продвижения Rutube в поисковой выдаче».

«Мы регулярно проводим похожие процедуры согласно существующим в компании планам и стандартам. Мы на постоянной основе работаем с актуальными трендами в поисковой выдаче ведущих систем, включая ИИ-поиск. Все эти активности направлены на эффективное продвижение видеоплатформ в соответствии с интересами пользователей. В частности, продвигая тематические категории видеоконтента», — пояснили в пресс-службе «Цифровых активов».

В компании также добавили, что ИИ широко используется в Rutube: в работе рекомендательных систем, модерации, рекламных продуктах, поисковых решениях, инструментах для авторов.

Масштабное исследование

По мнению опрошенных CNews экспертов, речь идет о масштабном исследовании поисковой выдачи стоимостью от 3 млн руб. и попытке Rutube составить карту «белых пятен», чтобы заполнить их своими полезными видео, не дожидаясь, когда это сделают конкуренты.

«10 млн фраз — это база под контент-стратегию. Из такого ядра можно собрать карту местности, на которой видно, где у "Яндекса" по нужным темам нет видеоответа», — пояснил CNews cовладелец группы компаний «Медиасфера», эксперт «Яндекса» по обучению, блогер, нейроактивист Тимур Угулава.

По словам эксперта, это своего рода охота за «пустошами в выдаче». Места, где «Яндекс» по информационному запросу пока не нашел подходящее видео и показывает только статьи, «Википедию», форумы.

«Зашел туда первым с роликом — забрал верхнюю позицию практически даром. Логика рабочая: вместо того чтобы биться за уже забитые видео-темы (там конкурируют YouTube, «VK Видео», «Дзен» и сам Rutube), площадка смотрит туда, где конкурентов ноль», — рассуждает нейроактивист Тимур Угулава.

Но есть нюанс, который часто упускают: не каждая пустошь — золотая жила, добавляет эксперт. Отсутствие видео по запросу часто означает не «никто не снял», а «формат не для видео» — точные адреса, юридические справки, узкие технические инструкции. Этот фильтр придется делать вторым шагом, указал Угулава.

По словам Угулава, системный заход через закрытие «тематических дыр» — рациональный ход постепенно становиться основным видеоответом рунета на миллионы узких вопросов.

Google в помощь

Эксперты не исключают, что Rutube может попробовать экспансию и в Google.

«Позиции Rutube в «Яндексе» сильные, и часто они опережают YouTube и другие сервисы. Экспансия в поисковую выдачу Google наверняка запланирована, и этот запрос поисковых фраз может свидетельствовать именно об этом», – пояснила CNews Анастасия Бастрыкина, руководитель коммуникационного агентства PGR agency.

В апреле 2026 г. издание The Verge сообщило, что Google начала тестирование поиска на YouTube в формате ИИ-чат-бота, «больше похожего на диалог». Компания сделала доступной функцию Ask YouTube («Спроси YouTube») для пользователей платных аккаунтов.

В результатах поиска отображаются длинные и короткие видеоролики. Строка поиска превращается в ИИ-помощника.

Например, если человек спрашивает — как починить протекающий кран, то получает ответ из библиотеки YouTube и текстовое резюме вместе с видео. ИИ позволяет перейти к нужной части ролика.

Создание роликов с помощью ИИ

Когда поисковые запросы будут сформированы, предстоит огромная работа по созданию таких видео. Видео под эти запросы, скорее всего, будет создавать подрядчик Rutube, а, возможно, сразу несколько, так как объем работы будет очень большим, считает Бастрыкина.

По словам эксперта в области ИИ для бизнеса и сооснователя платформы внедрения ИИ-процессов в бизнес AIPhi Марии Филатовой, лишь часть отдадут существующим авторам через внутренние программы монетизации, часть могут генерировать с помощью ИИ-инструментов, которые сейчас позволяют делать информационные видео полуавтоматически.

«Для Rutube это возможность заполнить контентную воронку в масштабе, который вручную был бы невозможен», — считает эксперт.

Тимур Угулава добавляет, что часть потребности в видео закроет собственный продакшен и редакция Rutube. Часть пойдет через программу стимулирования авторов: в 2025 г. Rutube выплатил создателям почти 1,5 млрд руб. за рекламу в роликах, по итогам года на платформе 240 тыс. регулярно активных авторов и 80,6 млн зрителей в месяц. Инструменты влияния на «о чём снимать» у площадки есть.

«Но уточню — из 10 млн фраз в реальное производство уйдет 1—5%. Остальное останется в базе как карта приоритетов. Никто не будет снимать 10 миллионов роликов», — констатировал эксперт.

Внутренний поиск

Создание семантического ядра может улучшить рекомендательные алгоритмы внутри Rutube, считают эксперты. Пока пользователи их критикуют.

«Вполне может быть, потому что поисковый спрос, который зарождается в воронке поисковых систем, он в какой-то мере переходит дальше по интернету пользователя и на внутренний поиск. Поэтому да, вполне возможно, что задачи связаны. Как пользователь Rutube, да и любой российской социальной сети, могу сказать, что рекомендательные алгоритмы по сравнению с любыми западными аналогами, построены намного хуже. Это классная точка роста для удержания конвертации внутренней аудитории. Рекомендательная система лучше, чем была пять лет назад, но пока все еще не дотягивает до алгоритмов самых передовых международных видеохостингов», — пояснил CNews Сергей Шабуров, руководитель отдела оптимизации Kokoc Performance.

Эксперт Тимур Угулава сомневается, что пока речь идет о внутреннем поиске на Rutube.

«Внутренний поиск Rutube будто бы вообще ни при чем. Его уже сделали — в декабре 2025 г. Rutube представил собственный поисковый движок и систему рекомендаций. И там работает другая логика: рекомендации на основе поведения, эмбеддингов видео и тегов, а не классическая SERP-выдача с органикой», — пояснил Тимур Угулава. Но побочно ядро может уйти продуктовой команде как маркетинговое исследование: какие темы аудитория ищет в «Яндексе», а в каталоге Rutube их нет. Но это уже про планирование закупки контента, а не про внутренний поиск.

«Качество поиска и рекомендаций на Rutube пока в значительной степени уступает YouTube, релевантность слабая. Косвенно этот запрос поисковых фраз можно использовать и для оптимизации алгоритмов. Такой объем информации – это big data, которую можно исследовать для самых разных целей», — добавила Анастасия Бастрыкина из PGR agency.