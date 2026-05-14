В России создан робот, который сам находит и убирает с конвейера бракованные детали

В МАИ создали роботизированный комплекс, который без участия человека сможет контролировать брак на производстве. Система технического зрения увидит негодную деталь, а робот-манипулятор найдет ее и удалит с конвейера. Недорогое решение будет доступно предприятиям малого и среднего бизнеса.



Недорогое решение для малого и среднего бизнеса

В Московском авиационном институте (МАИ) создали недорогой роботизированный комплекс для контроля брака на производстве без участия человека, сообщил ТАСС.

Система технического зрения распознает бракованную деталь, а затем, используя полученные от нее координаты, робот-манипулятор изымает ее из потока.

Разработчики использовали только произведенные в России и дружественных странах компоненты. Предприятия смогут самостоятельно, без дополнительных затрат, адаптировать алгоритмы распознавания под свои задачи, отметили представители вуза. Решение будет особенно востребовано в сегменте малого и среднего бизнеса, где закупка дорогостоящих импортных систем автоматизации экономически нецелесообразна, считают в МАИ.

Открытость и гибкость — главное преимущество

Один из главных компонентов комплекса — система технического зрения. Она разработана в МАИ на алгоритмах компьютерного зрения OpenCV. В изображениях, полученных с видеокамеры, она распознает дефекты — геометрические отклонения, повреждения поверхности, нарушения маркировки — и дает сигнал конвейеру остановиться.

Simon Kadula / Unsplash Разработанный в МАМ роботизированный комплекс по цене будет доступен малым и средним предприятиям

Другой компонент — робот-манипулятор МП-2 грузоподъемностью до 1 кг с четырьмя степенями свободы. Точность позиционирования — 1 мм. МП-2, получив координаты бракованной детали от системы технического зрения, захватывает ее, перемещает в накопитель и подает команду на возобновление работы конвейера.

Весь этот цикл занимает несколько секунд, операторы в нем не участвуют, по словам представителей МАИ.

Комплекс включает также открытую систему управления технологическими процессами с модульной архитектурой и поддержкой промышленного протокола Modbus RTU. Открытость и гибкость — главное его преимущество, как сказал старший преподаватель и инженер кафедры «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ Максим Коробков.

«Робототехника и машинное зрение — это не только про дорогие импортные решения. Наш комплекс работает на доступных компонентах, имеет открытое программное обеспечение и при этом решает реальную производственную задачу, — добавил Коробков. — Предприятие может самостоятельно адаптировать алгоритмы распознавания под свои задачи, дооснащать систему новыми датчиками или менять логику работы робота без привлечения поставщика оборудования».

Промышленная роботизация в России

Две трети стоимости внедрения автоматизации приходится не на робота, а на ее адаптацию и написание управленческой программы — это то, чем занимаются интеграторы, рассказал в феврале 2024 г. в интервью CNews Михаил Иванов, замглавы Минпромторга.

Если Россия получит 123 тыс. промышленных роботов, то попадет в топ-25 государств по плотности роботизации. Под этим параметром подразумевается количество роботов на 10 тыс. работников. Реализация этого плана находится едва ли не на самом начальном уровне. В 2025 г. плотность роботизации в России составила 40 роботов на 10 тыс. работников.

Причем между регионами по уровню роботизации существует неравенство, о чем говорит официальная статистика Росстата. В ней приведены регионы-лидеры: Калужская область (показатель плотности роботизации на уровне 60), Самарская и Ленинградская области (41 и 40 промышленных роботов на 10 тыс. работников соответственно), Тульская область (28 промышленных роботов на 10 тыс. работников). Эти четыре области попали на вершину рейтинга н случайно — в них сосредоточены крупные машиностроительные предприятия.