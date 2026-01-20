Парадокс российской автоматизации. Роботизация промышленности спровоцирует рост зарплат

Все наоборот

Автоматизация производства в России вызовет не волну увольнений, а рост зарплат квалифицированных рабочих, уверены эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Как пишет Fotbes, зарплаты вырастут на 11,5% в среднем к 2030 г., но при условии, что число промышленных роботов к тому же году в России достигнет 123 тыс.

Если роботов будет именно столько, то производительность труда в обрабатывающей промышленности вырастет более чем на четверть – на 25,1%, подсчитала научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов Института Гайдара Маргарита Кропочева.

Как отмечает Forbes, цифра в 123 тыс. роботов взята не из воздуха. Именно столько техники, по подсчетам консалтинговой компании Kept, потребуется для достижений целей нацпроекта «Средства производства и автоматизации».

Логика есть

Как пишет Forbes, связь между роботизацией производства и ростом зарплат рабочих вместо их увольнения имеет свое объяснение. Оно заключается в тех преимуществах, которое предоставляет внедрение роботов.

В первую очередь это рост прибыли предприятия, а также повышение его конкурентоспособности перед компаниями, которые пока не используют промышленных роботов. Также внедрение такой техники повышает выпуск продукции.

Маргарита Кропочева полагает также, что «в условиях дефицита трудовых ресурсов внедрение роботов может сопровождаться более активным привлечением сотрудников».

Отметим, что Россия в настоящее время испытывает кадровый голод почти во всех отраслях. Людей не хватает, в результате чего безработица находится в пределах 2,3% (Росстат, конец 2025 г.). Это приводит еще и к росту среднего возраста рабочей силы – он уже превысил 42 года.

«Низкая безработица приводит к ситуации, отличающейся от зарубежных экономик, для которых в академической литературе активно обсуждается рост безработицы вследствие роботизации. В случае России можно предположить, что роботы не вытесняют работников, а занимают пустующие рабочие места», — сказала Маргарита Кропочева.

А есть ли деньги и время

Если Россия получит 123 тыс. промышленных роботов, то попадет в топ-25 государств по плотности роботизации. Под этим параметром подразумевается количество роботов на 10 тыс. работников.

Вот только пока что реализация этого плата находится едва ли не на самом начальном уровне. Forbes пишет, что в 2023 г. в стране было всего-навсего около 12,84 тыс. промышленных роботов, то есть около 10% от необходимого количества.

На реализацию проекта по многократному увеличению числа промышленных роботов в стране до 2030 г. потребуется вливание существенных сумм – в пределах 350 млрд руб. Сейчас Россия очень сильно отстает от остального мира в плане роботизации промышленности – согласно статистике Kept, если в мире средний показатель плотности роботизации составляет 162 робота на 10 тыс. работников, то в России он равен 19.

Роботы достались не всем

В России в настоящее время существует неравенство между регионами в плане плотности роботизации, о чем говорит официальная статистика Росстата – он собирает ее с 2023 г. В ней приведены регионы-лидеры: например, на первом месте Калужская область с показателем плотности роботизации на уровне 60.

Также в топ-3 вошли Самарская и Ленинградская области с результатом 41 и 40 промышленных роботов на 10 тыс. работников соответственно. Тульская область оказалась на четвертой строчке этого рейтинга – она сильно отстает от Ленинградской области с показателем 28 промышленных роботов на 10 тыс. работников.

Тот факт, что именно эти четыре области попали на вершину рейтинга, имеет объяснение – в этих регионах сосредоточены крупные машиностроительные предприятия. В хвосте списка находятся Крым, Ставропольский Край и Республика Коми. Это связано с тем, что здесь не так много предприятий, нуждающихся в роботизации.