Минтранс потратит сотни миллионов на модернизацию своей ГИС, чтобы ее не спамили постановкой и отказом от брони при проезде через границу

Министерство транспорта России утвердило масштабную модернизацию государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), которая предусматривает внедрение электронного единого транспортного документа для мультимодальных перевозок, обновление формата электронного путевого листа и введение жестких ограничений для недобросовестных перевозчиков, резервирующими время проезда через границу.



Модернизация ГИС

Как выяснил CNews, Министерство транспорта России выделило 152 млн руб. на развитие государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Ключевыми направлениями модернизации станут внедрение электронного единого транспортного документа для мультимодальных перевозок, доработка формата электронного путевого листа, а также кардинальное совершенствование сервиса резервирования даты и времени прибытия грузового транспорта к пунктам пропуска через государственную границу.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 2 апреля 2026 г. на сайте госзакупок техническом задании. Заявки на участие в ведомство принимает до 20 апреля. Итоги конкурса подведут 23 апреля.

Развитие системы продиктовано изменениями федерального законодательства, в частности Федеральным законом от 08. августа 2024 г. № 288-ФЗ «О прямых смешанных перевозках», который вводит возможность оформления электронного единого транспортного документа (ЭЕТД) при мультимодальных перевозках.

В техническом задании отмечается, что ГИС ЭПД должна обеспечить полный цикл обработки ЭЕТД: от приема файлов обмена через API и СМЭВ до их проверки, хранения в течение установленного пятилетнего срока и последующего предоставления заинтересованным федеральным органам исполнительной власти. Для этого дорабатываются подсистемы интеграции, обработки данных, хранения и взаимодействия с пользователями, а также вносятся изменения в интерфейс Портала ЭПД, где появится возможность поиска, фильтрации и просмотра карточек новых типов документов.

Ведомство отмечает, что новый формат электронного путевого листа (ЭПЛ), разрабатываемые ФНС, позволит включать в документ задание водителю с маршрутом и данными о заказчике, сведения о замене водителя или прицепа, отметки о дистанционном медосмотре, а также информацию о специальных условиях движения, включая реквизиты разрешений на перевозку опасных, крупногабаритных или тяжеловесных грузов. Для бизнеса это означает возможность постепенного отказа от дополнительных бумажных документов, снижение затрат на оформление и упрощение взаимодействия с контролирующими органами.

Реализация проекта разбита на два этапа. Первый этап сфокусирован на первой очереди доработок сервиса резервирования и актуализации проектной документации. Второй этап охватывает внедрение ЭЕТД, обработку ЭПЛ нового формата и вторую очередь модернизации электронной очереди.

В результате развития системы ожидается не только сокращение издержек бизнеса за счет перехода на юридически значимый электронный документооборот, но и повышение прозрачности грузовых потоков, что позволит государственным органам эффективнее выполнять контрольно-надзорные функции и оперативнее реагировать на изменения в отрасли.

Ожидается, что доля неприбытий на пункты пропуска, подключенные к ГИС ЭПД, сократится с пятнадцати до пяти процентов, а новая функциональность обеспечит прием и обработку до пяти миллионов единых транспортных документов в год.

Что изменится

Наиболее значительные изменения коснутся подсистемы электронной очереди пунктов пропуска. Как следует из технического задания, существующая практика использования сервиса резервирования даты и времени выявила серьезные злоупотребления со стороны недобросовестных перевозчиков.

В документах ведомство пишет, что отмечаются случаи, когда компании бронируют временные слоты на каждый день недели, но приезжают лишь в удобный для себя момент, либо массово отменяют бронь в последний час, что приводит к дестабилизации работы пунктов пропуска и ущемлению прав добросовестных участников рынка. Для борьбы с этими явлениями в ГИС ЭПД будет реализован двухэтапный комплекс доработок.

В рамках первой очереди, которую планируется завершить к середине июня 2026 г., вводится автоматический и ручной ввод ограничений на подачу заявок. Система будет отслеживать количество отмен и неприбытий транспортных средств.

Например, если перевозчик отменит две заявки подряд на одно транспортное средство в течение тридцати дней, либо допустит два неприбытия, в его отношении будут автоматически введены временные санкции. Пользователи также столкнутся с невозможностью многократного переноса зарезервированного времени: перенести заявку можно будет только один раз.

Дополнительно в карточку транспортного средства потребуется вносить больше идентификационных данных, включая VIN-номер, цвет и реквизиты свидетельства о регистрации, что усложнит создание фиктивных броней.

Вторая очередь доработок, намеченная на конец августа 2026 г., предполагает автоматическую сверку транспортных средств российских перевозчиков с государственными реестрами и реестром допусков к международным перевозкам. При отсутствии транспортного средства в соответствующих базах данных система будет автоматически отклонять заявку на резервирование.

В документах указано, что ГИС ЭПД сохранит третий класс защищенности и третий уровень защищенности персональных данных, а также предварительно отнесена к объектам критической информационной инфраструктуры второй категории значимости.

Исполнитель работ обязан будет актуализировать модель угроз безопасности информации и провести анализ уязвимостей с последующим устранением недостатков, а все применяемые средства защиты должны быть сертифицированы и входить в реестр российского программного обеспечения.