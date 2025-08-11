Разделы

YADRO признали лидером по лояльности клиентов

Решения YADRO в категориях серверы и системы хранения данных получили одни из самых высоких оценок лояльности среди российских и международных производителей, показав результаты, существенно превышающие среднерыночные значения. К таким выводам пришли аналитики агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» в ходе исследования индекса лояльности клиентов (NPS, Net Promoter Score) — одного из ключевых показателей, отражающих готовность рекомендовать продукт и влияющих на выбор поставщика.

Сервис и техподдержка

По итогам исследования, показатель NPS для серверов YADRO составил +52 при среднем значении -41 у конкурентов. В сегменте систем хранения данных NPS компании достиг +33, что соответствует уровню удовлетворенности решениями крупнейших международных вендоров и заметно выше среднего показателя отечественных производителей (–42).

Среди факторов, определяющих удовлетворенность заказчиков, на первом месте — сервис и техническая поддержка: 63% респондентов в категории серверов и 57% в категории СХД выразили полную удовлетворенность уровнем клиентского сервиса и технической поддержки, назвав их ключевым преимуществом YADRO. Совместимость с инфраструктурой также получила высокую оценку: 56% пользователей серверов и 46% пользователей СХД положительно оценили удобство интеграции решений YADRO в существующую ИТ-инфраструктуру.

Кроме того, 49% пользователей серверов выделили высокую производительность и функциональные возможности оборудования. Надежность и качество остаются важным показателем: 41% клиентов в сегменте серверов подчеркнули стабильную работу и отказоустойчивость продуктов YADRO.

nik_2928.png
В этом году YADRO представила сразу несколько технологических новинок

YADRO продолжает последовательно укреплять свои позиции. Компания инвестировала более 60 млрд рублей в разработку собственных решений, сейчас в разработке находится около 30 новых продуктов.

Полноценная ИТ-инфраструктура

В этом году YADRO представила сразу несколько технологических новинок. В их числе — All-Flash система хранения данных TATLIN.AFA с end-to-end NVMe-архитектурой, рассчитанная на выполнение ресурсоемких задач, таких как работа с высоконагруженными базами данных, машинное обучение и ИИ. Также был анонсирован сервер VEGMAN R220S четвертого поколения — новое решение в линейке YADRO. Еще одним важным этапом стал выпуск ключевого обновления программного обеспечения для коммутаторов KORNFELD, которое существенно расширило возможности по развертыванию и интеграции сетевых решений компании.

Таким образом, сегодня заказчики могут построить полноценную ИТ-инфраструктуру на базе единого вендора — от серверов и систем хранения данных до сетевых решений. Это гарантирует стабильность, высокую производительность и надежность всех компонентов при минимальных затратах времени и ресурсов на интеграцию.

«Для нас высокая лояльность клиентов — главный индикатор того, что мы движемся в правильном направлении. За каждым нашим продуктом стоят годы инженерной работы и тщательной проверки, а за каждой отгрузкой — профессиональная команда, которая сопровождает заказчика на всех этапах жизненного цикла оборудования. Наша цель — создавать решения, которые дают бизнесу уверенность в завтрашнем дне и помогают развиваться быстрее», — отметил Павел Егоров, директор по продуктам YADRO.

Исследование лояльности и удовлетворенности заказчиков проводилось в марте-апреле 2025 года компанией «Михайлов и Партнеры. Аналитика» среди российских заказчиков оборудования для центров обработки данных, включая предприятия финансового сектора, промышленности, телекоммуникаций и ритейла. В выборку вошли как пользователи продуктов YADRO, так и клиенты других российских и международных производителей. Всего было опрошено 89 представителей бизнесов заказчиков из России.

Рекламаerid:2W5zFJ8hnV6Рекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/ОГРН 5147746249668Сайт: www.yadro.com

