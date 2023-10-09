AMD издевается над последней надеждой Intel на возрождение: Забейте на производство и займитесь разработкой процессоров

В топ-менеджменте AMD уверены, что затея Intel по развитию контрактного производства микросхем для других компаний денег ей не принесет. AMD приводит в пример себя – она еще 15 лет назад перестала выпускать чипы самостоятельно и отдала все на аутсорс, попутно повысив затраты на НИОКР. Результат – ее доля на рынке х86-процессоров быстро растет, а доля Intel столь же стремительно сокращается.

AMD настроена скептически

Компания AMD раскритиковала стремление Intel развивать свой новый бизнес по контрактному производству микросхем, пишет Techspot. Это часть инициированной весной 2021 г. программы по ее возрождению, и первым ее клиентом летом 2022 г. стала тайваньская компания MediaTek.

Превратить Intel в контрактного вендора и прямого конкурента лидеров этого рынка (TSMC, Samsung, SMIC, UMC, Global Foundries и пр.) стремится ее нынешний гендиректор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Но вице-президент AMD по стратегическому партнерству и президент AMD EMEA Даррен Грасби (Darren Grasby) откровенно сомневается, что эта затея выгорит. Он уверен, что решение Гелсингера развивать Intel в этом направлении в конечном итоге приведет компанию к краху.

Напомним, что Intel как контрактный производитель микросхем пока не в силах обеспечить своим клиентам доступ к самым современным топологиям. Как бы ни упражнялись ее маркетологи в запутывании всех путем подмены названий, Intel пока доступны пока лишь 10-нанометровые нормы, тогда как упомянутые Samsung и TSMC уже перешли на 4 и 3 нм соответственно.

Что задумал Гелсингер

Intel сильно отстает от AMD в плане технологичности своих процессоров – AMD, не имея собственных фабрик, занимается лишь разработкой CPU и GPU, а их производством ведает тайваньская компания TSMC. В связи с этим AMD успешно перешла на 5 нм, то есть ее процессоры зачастую быстрее, энергоэффективнее и «прохладнее» конкурирующих решений Intel.

Фото: Intel Intel в свой успех пока верит

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В дополнение к этому рынок компьютеров и, следовательно, продажи процессоров, сокращается. Гелсингер старается найти для Intel новые источники денег, а также снизить операционные расходы компании путем увольнения сотрудников.

«Удастся ли Intel осуществить этот тектонический сдвиг в своей традиционной бизнес-структуре? Конечно, нет», – сказал Даррен Грасби. Он, не стесняясь, открыто раскритиковал новую стратегию Intel, заявив, что выбранный компанией путь к росту доходов является неверным.

Все деньги – в разработку

В качестве примера успеха Грасби привел компанию AMD. Он акцентировал внимание на том факте, что AMD много лет назад пошла совершенно другим путем, нежели Intel, полностью отказавшись от самостоятельного производства процессоров. Часть своего оборудования она в итоге продала российскому заводу «Ангстрем-Т». По словам Грасби, за счет этого AMD смогла инвестировать деньги, которые могла бы тратить на строительство новых фабрик и развитие имеющихся, в исследования и разработку. В конечном итоге это, подчеркнул он, позволило AMD вывести на рынок «передовые технологии» (leading edge technology) и успешные продукты линейки Ryzen (successful Ryzen products).

Существенная доля правды в словах Грасби действительно есть. AMD начала поджимать Intel с релизом в 2017 г. первого поколения процессоров Ryzen на архитектуре Zen 1, и за эти годы ее суммарная доля на рынке х86-процессоров (мобильные, настольные и серверные в совокупности) выросла с 22,3% в III квартале 2017 г. до 35% в III квартале 2023 г. (статистика Statista.com). Доля Intel за тот же период упала с 77,6% до 62,7%, более того, на протяжении этих шести лет она лишь пару раз демонстрировала рост, и то незначительный.

Диверсификация производства

Гелсингер, похоже, все же понимает, что 10 нм – это не 5 нм и даже не 3 нм. Intel пусть и не очень успешно, но все же вернулась на рынок дискретных видеокарт, где вновь столкнулась с конкурентом в лице AMD, но графические процессоры для них она не выпускает.

Здесь она взяла пример с AMD и обратилась к TSMC, став ее постоянным клиентом. Другими словами, Intel, обладая целой сетью заводов по производству микросхем, в которую были вложены десятки миллиардов долларов, выпускает свои GPU на фабриках совершенно другой компании. Нельзя исключать, что в будущем она обратится к TSMC за производством еще и центральных процессоров.