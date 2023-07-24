Продажи ПК в мире достигли «низшей точки»

Сокращение мировых поставок ПК

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) упали на 16,6% до 59,7 млн штук во II квартале 2023 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Gartner.

Во II квартале 2022 г. поставки ПК достигли 71,5 млн. Компания отмечает, что снижение поставок наблюдалось семь кварталов подряд. По словам главного аналитика Gartner Микако Китагавы (Mikako Kitagawa), объемы поставок в этом квартале достигли «низшей точки». Китагава считает, что ситуация в мире может прийти в норму к концу 2023 г.

Вместе с сокращением поставок уменьшаются и складские запасы устройств из-за возросшего на них спроса.

Рейтинг поставщиков

Первое место в рейтинге мировых поставщиков ПК сохраняет китайский вендор Lenovo с долей рынка 24%. Продажи устройств компании во II квартале 2023 г. упали на 20,8% по сравнению с тем же периодом 2022 г. Вместе с тем, объем реализованных устройств во II квартале 2023 г. вырос на 11%, если сравнивать с I кварталом. По данным Gartner, сложности с поставками Lenovo возникли в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Следом за Lenovo идет американская HP. С апреля по июнь 2023 г. поставки компании сократились незначительно, на 0,9%, тогда как по итогам 2022 г. этот показатель упал на 24,2%. Это уже можно назвать положительной тенденцией. По сравнению с I кварталом 2023 г. объем продаж HP во II квартале увеличился почти на 12%. Согласно отчету Gartner, на это повлиял американский рынок.

На третьем месте располагается другой американский производитель оборудования — Dell. Во II квартале 2023 г. продажи его ПК упали на 21,8% по сравнению со II кварталом 2022 г. Но показатель вырос, если сравнивать с I кварталом 2023 г. на 9%. При этом Dell лидирует по поставкам ПК на рынке США. На втором месте HP и на третьем — Lenovo. В то же время, совокупные поставки в США во втором квартале уменьшились на 8,6% в годовом выражении.

Тенденция сохраняется

В I квартале 2023 г., по данным консалтинговой компании IDC, объем мировых поставок компьютеров сократился сильнее, на 29% до 56,9 млн штук. Больше всего в этот период снизились продажи устройств Apple (на 40,5%).

На это повлияли низкий спрос, большое количество нераспроданных устройств и ухудшение макроэкономических показателей.

Аналитики IDC ожидают рост поставок ПК не ранее конца 2023 г. Напомним, что с 2012 по 2018 гг. включительно рынок традиционных ПК не видел никакого роста в годовом выражении. Лишь в 2019 г. специалисты IDC зафиксировали скромное увеличение поставок на уровне на 2,7%.

В конце августа 2022 г. CNews писал, что склады крупнейших тайваньских производителей ПК по состоянию на конец первого полугодия 2022 г. переполнены готовой продукцией, и больших успехов по их ликвидации компании пока не достигли.