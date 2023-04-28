Впервые мощная группировка хакеров-шифровальщиков всерьез принялась за iPhone и MacBook

Эксперты по безопасности выявили версии LockBit под процессоры, на базе которых работают компьютеры Apple. Пока они неработоспособны, но это вряд ли продлится долго.

Будет вам и Apple, будет вам и ARM

Создатели шифровальщика LockBit расширили ареал атакуемых операционных систем. Теперь, помимо Windows и Linux, а также серверов VMware ESXi, он способен атаковать macOS, а также FreeBSD и другие системы на базе процессоров ARM, MIPS и SPARC.

Что касается операционных систем Apple, то выявлены версии шифровальщика и под новейшие процессоры M1, и под более старые PowerPC.

LockBit стала первой крупной шифровальной группировкой, вплотную занявшейся системами Apple.

Впервые шифровальщик под M1 был загружен на VirusTotal в декабре 2022 г. Очевидно, он появился примерно тогда же или несколько ранее.

Эксперты редакции издания Bleeping Computer проанализировали код шифровальщика под M1 и обнаружили в нем строки, которые вообще не относятся к Apple. Например, несколько указаний на VMware ESXi. В VMware ранее объявили, что не будут поддерживать архитектуру этих процессоров в принципе.

Кроме того, шифровальщик содержит список из 65 расширений и наименований файлов, которые не будут шифроваться, и это все Windows-файлы, в том числе .exe, .bat, .dll, windm, ntldr, autorun.inf и др.

Практически все строки, относящиеся к ESXi и Windows, обнаруживаются и в версиях шифровальщиков под MIPS и FreeBSD. Что означает единую базу кода у всех версий.

Черновые версии

По данным экспертов Cisco, шифровальщики под macOS не готовы к практическому применению. На данный момент они созданы в тестовых целях.

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В свою очередь, эксперт по безопасности macOS Патрик Уордл (Patrick Wardle) заявил, что в шифровальщике отсутствуют некоторые функциональные компоненты, которые позволили бы использовать машины правильно.

По мнению Уордла, это, по сути, Linux-версия, перекомпилированная под macOS и не учитывающая средства защиты операционной системы. Шифровальщик еще должен научиться обходить системы безопасности macOS, и каким-то образом обзавестись действующей электронной подписью.

Мало того, при запуске нынешняя версия шифровальщика моментально прекращает работу из-за ошибки переполнения буфера в своем коде.

«В любом случае это означает, что разработчики LockBit прицелились на macOS и эффективная версия шифровальщика под macOS может появиться уже в ближайшие месяцы, если не недели, — полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Шифровальщики под macOS — пока редкость, но существуют уже минимум четыре семейства шифровальщиков (KeRanger, FileCoder, MacRansom и EvilQuest), которые пытаются атаковать системы под macOS. Так что пользователям систем Apple стоит быть начеку».

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Bleeping Computer отмечает, что представители LockBit подтвердили им, что активно разрабатывают шифровальщик по macOS. Как правило, их итоговые разработки являются весьма эффективными и угрожающими. С другой стороны, за ними водится привычка издеваться над экспертами по безопасности и журналистами, так что только время покажет, действительно ли ведутся разработки шифровальщика под macOS.