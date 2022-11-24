Авторитетные китайцы требуют ввести людоедские поборы за использование иностранных чипов в китайской технике

Китайские научные деятели начали высказываться в пользу ускоренного импортозамещения в сфере технологий. В качестве катализатора предложено 400-процентное повышение налогов для производителей смартфонов, собирающих их на чипах иностранного производства. Также Китаю срочно нужно современное производство микросхем, которого у него пока нет. Пользователи считают, что смартфоны на китайских CPU будут уступать по производительности их аналогам с иностранными процессорами.

Китайцы настроены решительно

В Китае крепнут настроения скорейшей независимости от Запада в плане современных технологий. Известные в стране люди начинают высказываться в пользу радикальных мер продвижения китайских решений и отказа от решений иностранного происхождения.

Как пишет Gizchina, в КНР появилась идея введения гигантских поборов за использование в отечественных смартфонах процессоров иностранного производства. Например, Цао Хайтао (Cao Haitao), заслуженный профессор в Университете Миньцзян, заявил, что производителям мобильных устройств нужно повысить налоги на 400% в случае отказа от перехода на китайские CPU.

Он уточнил, что налоги надо взвинтить именно компаниям, а не покупателям. Однако он не учел, что выросшие расходы производитель сразу впишет в рекомендуемую стоимость своей продукции.

Цао Хайтао также утверждает, что в обозримом будущем как минимум 30% смартфонов, продаваемых в Китае, должны работать на китайских же процессорах. В то же время он не стал высказывать свое мнение относительно принадлежности Тайваня Китаю.

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Непосредственно в Китае крупных компаний, занимающихся разработкой мобильных процессоров, нет. Существует лишь MediaTek – мировой лидер в этой области, но она дислоцируется как раз на территории Тайваня. К тому же, как пишет Gizchina, компания во многом опирается на американские технологии при разработке своих CPU, а также на британские. Ее процессоры основаны на архитектуре ARM, которая принадлежит одноименной компании из Туманного Альбиона.

Нужно свое производство

С производством именно современных микросхем у Китая тоже все не так идеально, как того хотелось бы Цао Хайтао и, вероятно, властям КНР. Китайский контрактный производитель чипов SMIC едва-едва освоил 14-нанометровый техпроцесс, до которого Intel добралась еще в начале прошлого десятилетия, но на него давят американские санкции.

Тайвань же располагает компанией TSMC – крупнейшим производителем чипов в мире. Ее упоминает другой патриотически настроенный деятель науки – Чэнь Кеминг (Chen Keming). Это бывший директор Тайваньского института экономических исследований Университета Хуацяо и директор Национальной тайваньской исследовательской ассоциации. По его словам, лидерство TSMC – это большое достижение, но у компании есть огромная проблема, кроющаяся в списке ее акционеров. 80% из них – это иностранцы, и лишь 20% находятся в руках граждан Тайваня.

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Этот факт и то, что компания использует в своей работе иностранные технологии, позволяет иностранным государствам управлять и даже манипулировать TSMC, чем охотно пользуются власти США. Именно они решают, с кем TSMC будет сотрудничать, а с кем нет. По этой причине в 2020 г. TSMC перестала выпускать процессоры Kirin для китайского техногиганта Huawei, на которых он собирал свои смартфоны и планшетные компьютеры. Спустя два года по той же причине на фабриках TSMC был прекращен выпуск российских «Байкалов» и «Эльбрусов».

Поддержка масс

О контроле китайских компаний другими государствами высказывался и Цао Хайтао. Он заявил, что 400-процентный рост налогов и другие радикальные меры с целью скорейшего отказа от иностранной электроники нужны для развития китайского рынка. По его словам, когда есть рынок, то есть и доход, а когда есть доход, есть инвестиции в НИОКР. «В противном случае его (рынок – прим. CNews) всегда будут контролировать другие»), заключил Цао Хайтао.

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Как пишет Gizchina, заявления Цао Хайтао о резком увеличении поборов с компаний за использование иностранных чипов вызвали бурные обсуждения среди многих пользователей сети. При этом единства среди них явно нет – кто-то утверждает, что это обязательно нужно делать, а кто-то считает, что к иностранным чипам в китайских смартфонах надо относиться спокойно.

Однако кое в чем те, кто решил высказать свое мнение по теме, все же сходятся. Многие из них выразили мысль, что если китайское правительство согласится на использование в мобильниках только китайских чипов, то производительность смартфонов окажется очень низкой на фоне моделей с иностранными CPU.