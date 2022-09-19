Китай готовит суперсовременного «убийцу» видеокарт Nvidia и AMD. Ждать осталось недолго

В Китае ведется разработка игрового графического процессора без применения иностранных технологий. За ним стоит компания MetaX Tech, и она подгоняет его под нормы 7 нм. Для сравнения, чипы для карт Nvidia GeForce RTX серии 3000 – 8-нанометровые. Серийное производство новинки MetaX Tech назначено на 2025 г.

Китай догоняет США

Китайская компания MetaX Tech, производитель графических процессоров для внутреннего рынка КНР, в высоком темпе работает над новым современным GPU игровой направленности. Как пишет Tom’s Hardware, выпускаться он будет по 7-нанометровой технологии.

Завесу тайны над грядущим графическим чипом приоткрыл соучредитель, технический директор и главный архитектор программного обеспечения фирмы Ян Цзянь (Yang Jian). По его словам, массовый выпуск GPU и видеокарт на его основе начнется в 2025 г.

Судя по всему, у MetaX Tech действительно есть все шансы достичь намеченных целей. По данным Tom’s Hardware, компания добилась значимого прогресса в этом направлении, а также получила необходимое для своего дальнейшего развития финансирование, источник которого не раскрывается.

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В настоящее время MetaX Tech готова к производству своего первого 7-нанометрового гетерогенного GPU, не ориентированного на видеоигры. В дополнение к этому она трудится над еще одним GPU, тоже 7 нм, который будет использоваться в научных вычислениях, центрах обработки данных и в сфере искусственного интеллекта. На сентябрь 2022 г. проект находился на завершающей стадии разработки. Серийное производство данного GPU назначено на 2024 г.

Nvidia и AMD не стоит расслабляться

MetaX Tech пока не планирует выпускать игровые видеокарты на международном рынке. Она собирается продавать их исключительно на территории Китая, хотя к моменту релиза она может отказаться от этих территориальных ограничений.

Но даже если они останутся в силе, выход MetaX Tech на рынок игровых видеокарт может оказаться весьма серьезным ударом по стабильности бизнеса американских компаний AMD и Nvidia – двух крупнейших игроков на глобальном рынке дискретных игровых видеокарт. В этот сегмент в настоящее время пытается пробиться и Intel, но пока что все ее попытки заканчиваются провалом.

По данным MetaX Tech, на Китай приходится в пределах 40% мирового спроса на дискретные видеоускорители. И едва ли в этом «повинны» геймеры – игровые видеокарты скупают еще и майнеры, использующие их для добычи криптовалюты.

В настоящее время в КНР по максимуму ограничены операции с виртуальными деньгами, включая майнинг. Это может снизить спрос на дискретные GPU, но видеоигры в этой стране пока не запрещены.

Однако даже если не брать в расчет рыночную составляющую, переход MetaX Tech на выпуск именно 7-нанометровых игровых решений – тоже тревожный звоночек для AMD и Nvidia. Для примера, карты AMD нынешней флагманской серии 6000 поставляются с 7- и 6-нанометровыми графическими процессорами, а GPU для Nvidia GeForce RTX линейки 3000 производятся и вовсе по нормам 8 нм.

Как американцы помогают Китаю

Все чипы MetaX Tech разработаны с нуля, без использования технологий других компаний, в особенности американских. Это касается, в том числе, архитектуры и набора инструкций. За счет этого они защищены от санкций со стороны властей США.

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Между тем, американские корпорации, сами того не желая, все же принимают косвенное участие в создании будущего игрового GPU MetaX Tech. Особенно в этом плане отличилась AMD.

Как пишет Tom’s Hardware, в штате MetaX Tech есть немало инженеров, в недавнем прошлом работавших на AMD. И если технологии своего западного конкурента MetaX Tech использовать не может (и, вероятно, не желает), то опыт, накопленный ее инженерами за время работы в этой компании, она наверняка эксплуатирует по максимуму.

Это, к слову, не первый подобный случай. В марте 2022 г. CNews писал о китайской компании Moore Threads, которая тоже занимается разработкой видеокарт на собственных GPU. На нее работают несколько бывших инженеров Nvidia. Но, в отличие от MetaX Tech, компания Moore Threads разрабатывает GPU с топологией 12 нм.

С производством проблем не будет

Весьма вероятно, что власти США попытаются помешать MetaX Tech в наладке серийного производства, чтобы та не мешала Nvidia и AMD верховодить на китайском рынке игровых видеокарт. Но на этот случай у КНР припасен весьма весомый козырь.

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В середине сентября 2022 г. компания SMIC (Semiconductor Manufacturing International Co.) заявила об освоении собственного 14-нанометрового производства, не зависящего от иностранных технологий и «железа». SMIC – это крупнейший в Китае контрактный производитель полупроводников.

Техпроцесса 14 нм недостаточно для грядущих GPU MetaX Tech. Однако до их производства остается еще около трех лет, так что у SMIC еще есть время, чтобы освоить 7 нм. Компания уже работает в данном направлении, попутно изучая особенности производства с топологией 5 нм.