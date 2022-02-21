Google захламит главную страницу поисковика по примеру конкурентов

Тестирование переработанного интерфейса google.com

Корпорация Google тестирует переработанную стартовую страницу своей одноименной поисковой системы.

Как пишет Ars Technica, версия google.com с экспериментальным дизайном для настольных компьютеров включает целую линейку разнообразных карточек-виджетов, расположившихся в самом низу домашней страницы.

По информации издания, предварительный доступ к новой версии дизайна получило ограниченное количество пользователей, располагающих аккаунтом Google, без привязки к конкретному устройству.

Экспериментальный дизайн Google.com с лентой виджетов

Если Google признает эксперимент успешным и новый интерфейс получит широкое распространение, это будет крупнейшее обновление начальной страницы за все время существования поисковика Google. Из последних значимых изменений следует отметить появление в октябре 2021 г. возможности выбрать темную тему оформления.

Особенности нового дизайна

Концептуально данная панель схожа с Google Discover – персонализированной лентой новостей, которая присутствует в браузере Google Chrome для мобильных операционных систем iOS и Android с 2018 г. Однако, в отличие от Discover, функциональность нового элемента интерфейса поисковой системы не ограничивается выдачей подборки актуальных новостей.

Карточки-виджеты могут отображать сведения о текущей погоде за окном (температура и осадки) и трехдневный метеорологический прогноз (при наведении курсора), популярные поисковые запросы (при наведении курсора – количество поисковых запросов, по которым Google направила пользователей на данную страницу; заголовок страницы; миниатюра связанного с ней изображения).

Кроме того, на снимках стартовой страницы Google, опубликованных источником, можно увидеть рекомендации фильмов и сериалов («что посмотреть»), биржевые сводки (с графиками котировок при наведении курсора), последние новости и информацию о местных событиях, например, концертах (с датой).

При помощи щелчка левой кнопкой мыши по интересующей карточке пользователь может «раскрыть» ее, перейти на связанную с ней страницу или открыть результаты поиска в Google по ключевым словам, связанным с виджетом. Скрыть содержимое панели можно, активировав переключатель “Hide content” («скрыть содержимое»).

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Количество карточек, отображаемых на экране, зависит от текущего размера окна браузера, прокрутка ленты виджетов не предусмотрена. При ее формировании Google использует информацию о местоположении пользователя и «предыдущей активности». Что конкретно поисковый гигант подразумевает под активностью, не уточняется. Вероятно, в расчет берется история поисковых запросов конкретного пользователя, хранящаяся в учетной записи Google.

Google добровольно лишает себя конкурентного преимущества

Одной из причин, по которым поисковик Google смог завоевать популярность на заре развития Всемирной паутины, стал удачный дизайн главной страницы. Он отличался простотой и лаконичностью, чем не могли похвастать тогдашние конкуренты в лице, к примеру, Yahoo и Alta Vista. Эти поисковые движки старались максимально полно задействовать все доступное на экране пространство с использованием рекламы и рубрикатора.

Примечательно, что некоторые конкурирующие с Google поисковые сервисы в некотором роде опередили интернет-гиганта. Так, поисковик Microsoft Bing уже показывает прокручиваемую ленту новостей в десктопной версии домашней страницы, а также предлагает специальное браузерное расширение для Chrome, которое позволяет настраивать ее по своему усмотрению. Кроме того, Microsoft внедрила информационные виджеты непосредственно в свои операционные системы – сперва в Windows 10, а затем и в новую Windows 11 в рамках первого крупного обновления.

«Яндекс» давно является не просто поисковой машиной, а настоящим «комбайном», который стремится показать пользователю все новое и сразу на бесконечно прокручиваемой домашней странице. Впрочем, до сих пор функционирует минималистичная версия портала на домене ya.ru.

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Согласно данным Statcounter, по состоянию на январь 2022 г. поисковик Google остается непререкаемым мировым лидером – его доля на рынке составляет 91,9%. С большим отставанием следуют Bing корпорации Microsoft (2,88%), Yahoo! (1,51%), отечественный «Яндекс» и китайский Baidu.

Стоит отметить, что значительная часть пользователей Google редко имеет возможность наблюдать домашнюю страницу google.com. В частности, это касается пользователей браузера Chrome, в котором поисковик Google является инструментом, доступным по умолчанию. Пользователю достаточно ввести поисковый запрос в строку адреса или открыть новую пустую вкладку, где также доступы функция поиска в Сети и набор ярлыков часто посещаемых сайтов. По данным Stacounter, доля Chrome на браузерном рынке достигла 65,38% в январе 2022 г.