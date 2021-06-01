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Госсистема «Признание» переезжает с ПО Microsoft на Postgres Pro и открытый софт

Информсистема Рособрнадзора, через которую в России можно официально подтверждать зарубежное образование, мигрирует с иностранного ПО на российские и открытые продукты, в том числе Postgres Pro и «Мой офис».

Миграция для АИС «Признание»

Как выяснил CNews, находящийся в ведении Рособрнадзора Главный государственный экспертный центр оценки образования (Главэкспертцентр) решил перевести свою информсистему с зарубежного ПО на российские и открытые программные продукты. Речь идет об автоматизированной информационной системе по признанию образования и квалификации, полученных в иностранном государстве (АИС «Признание»).

Данные о предстоящей миграции «Признания» содержатся в описании объекта закупки в тематическом тендере Главэкспертцентра на модернизацию системы. Он был запущен госзаказчиком 31 мая 2021 г. в формате открытого конкурса с начальной ценой контракта в 32,2 млн руб. Заявки от претендентов станут приниматься до 24 июня 2021 г. Подведение итогов намечено на 29 июня. Фронт предстоящих работ рассчитан на период до 16 декабря.

Что на что меняется

По условиям закупки, в «Признании», в частности, планируется отказ от СУБД Microsoft SQL Server в пользу российского коммерческого решения Postgres Pro, которое разрабатывает компания Postgres Professional на основе свободной СУБД PostgreSQL.

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ИТ-система Рособрнадзора меняет ПО Microsoft на российские аналоги

Также в системе запланирован переход с платформы Microsoft .Net Framework на неназванную платформу с открытым кодом — «независящую от типа используемой операционной системы (кросс-платформенное решение), для обеспечения возможности функционирования “Признания” под управлением ОС, входящей в реестр» отечественного ПО при Минцифры.

В случае продукта софтверного гиганта имеется в виду платформа компании для создания программ и веб-приложений. Наиболее очевидные кандидаты на ее замену из числа открытых решений — это продукты Mono и .NET Core. Обе работают под ОС Linux.

Что же касается упомянутой (хотя и без указания точного названия) российской ОС, то перевод на такое решение компьютеров сотрудников госзаказчика проектом также предусмотрен. Более того, подразумевается также переход на использование отечественного офисного пакета «Мой офис». Четкого указания, какими ОС и офисным пакетом пользуются работники Главэкспертцентра сейчас, в закупочной документации нет. Представители организации на момент выхода этого материала данный вопрос CNewsпрояснить не смогли.

Какие-либо глубокие технические подробности в документах тендера не представлены. По условиям закупки будущий исполнитель контракта должен будет написать для себя техзадание самостоятельно.

Общие цели проекта

Импортозамещение ПО в «Признании» в целом станет происходить в контексте цифровой трансформации госуслуги по признанию в России зарубежного образования.

Предполагается, что по итогам проекта граждане смогут получать эту услугу в электронном виде через портал госуслуг (ЕПГУ). При этом они смогут формировать выписку из образовательного реестра и получать ее без личного обращения к чиновникам.

Также в документах говорится, что заинтересованные лица смогут получать сведения об имеющейся реестровой записи посредством доступа к содержащейся в этом реестре общедоступной информации на сайте Рособрнадзора, в том числе в форме открытых данных. Предполагается, что в результате этого снизится количество обращений в Рособрнадзор от потенциальных работодателей и образовательных организаций в части подтверждения признания образовательных документов.

Денис Воейков

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