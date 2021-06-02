Спецпроекты

ПО Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Аутсорсинг
|

Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона

Агентство CNews Analytics выпустило обзор «Рынок ИТ: итоги 2020» и рейтинг крупнейших компаний «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Несмотря на эпидемию коронавируса, совокупная выручка участников рейтинга увеличилась почти на 29% по сравнению с выручкой 2019 г. и впервые превысила ₽2 трлн. В долларах темпы роста почти в два раза ниже — 16% по сравнению с 2019 г. Порог входа в рейтинг вырос на 15% до ₽1695 млн.

Итоги года

Совокупная выручка участников рейтинга CNews100 в 2020 г. выросла на 28,6% по сравнению с 2019 г. до ₽2014 млрд. В 2019 г. она составляла ₽1566 млрд. Вырос российский ИТ-рынок и в долларах, правда здесь темпы роста почти в два раза ниже — 15,7%. Порог входа в CNews100 в 2020 составил ₽1695 млн — это на 15% выше, чем в 2019 г. (₽1470 млн). Таким образом, отечественный ИТ-рынок стабильно растет уже третий год подряд, несмотря на то, что весной и летом 2020 г. ему предсказывали катастрофическое, до 30%, падение из-за пандемии коронавируса и связанного с ней падения спроса, локдауна и т.д.

Есть 2 триллиона!

С 2002 года CNews Analytics считает совокупную выручку сотни крупнейших российских ИТ-компаний. В прошлом году, несмотря на прогнозы о падении рынка в результате пандемии коронавируса, она выросла и впервые за 20 лет превысила ₽2 трлн.

85
2001
131
2002
188
2003
215
2004
296
2005
386
2006
516
2007
603
2008
522
2009
756
2010
868
2011
919
2012
918
2013
928
2014
1021
2015
1179
2016
1157
2017
1287
2018
1566
2019
2014
2020

Источник: CNews Analytics, 2021

В группе лидеров произошли перемены. Из Национальной компьютерной корпорации, возглавлявшей рейтинг с 2007 г. вышла дистрибьюторская компания OCS, которая сразу заняла 2 место. НКК в рейтинге представлена «Аквариусом», участником (как и OCS) самого первого рейтинга 2002 г. Вернулась в рейтинг «Лаборатория Касперского», в прошлом году задержавшаяся с публикацией результатов и потому не попавшая в CNews100. Приняла после длительного перерыва участие компания IBS. Также можно отметить дебют компаний «Новый Ай-Ти Проект» и «Рубитех» (выделилась из состава IBS), возвращение «Ситроникса».

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020

№ 2020 № 2019 Название компании Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, в %
1 2 Ланит 216 810 014 173 767 327 24,8%
2 OCS Distribution 214 991 706 н/д н/д
3 3 EPAM Systems 191 322 847 148 477 545 28,9%
4 5 Марвел-Дистрибуция 156 139 390 97 517 347 60,1%
5 4 Softline 131 953 000 108 834 000 21,2%
Перейти к полной таблице

Совокупная выручка топ-40 участников рейтинга российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2020 г. увеличилась на 25% по сравнению с 2019 г. с ₽227 млрд до ₽334 млрд. Порог входа в этот рейтинг в 2020 г. составил ₽1,2 млрд. Это на 27,6% больше, чем в 2019 г. (₽940 млн).

Сегментация рынка

Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки топ-100 ИТ-компаний сократилась с 78% в 2019 г. до всего 40% (в том числе 5% приходятся на облачные сервисы) в 2020 г. Доля разработки ПО практически не изменилась: в 2020 г. на нее пришлось 11% против 10% в 2019 г. Значительно увеличилась доля выручки, полученная от дистрибуции аппаратного обеспечения: в 2019 г. она составляла 7%, а в 2020 г. — 36%. Выросла доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, — с 1% в 2019 г. до 5% в 2020 г.

Около 18% выручки российские ИТ-компании получили благодаря контрактам с федеральными, региональными и муниципальными органами власти — это на 2% меньше, чем в прошлом году. Зато доля заказчиков из финансового сектора увеличилась с 18% в 2019 г. до 26% в 2020 г. Доля телекома практически не изменилась: в 2020 г. она составила 19% против 18% годом ранее. Стабильно на 1-2% в год растет доля промышленности, торговли и транспорта (7%, 8% и 5% соответственно в 2020 г. против 6%, 5% и 3% в 2019 г.). Доли выручки от проектов в сфере здравоохранения 5% и образования составляют 5% и 1% соответственно.

Прогнозы на будущее

Прошлогодние негативные прогнозы относительно будущего развития российского ИТ-рынка не сбылись. Рынок не просто не стагнировал, а показал очень неплохую положительную динамику. Что касается текущего года, то большинство участников рейтинга смотрит на него с осторожным оптимизмом. Его развитие пока еще находится под большим влиянием пандемии и во многом зависит от ограничительных мер.

Кроме того, как отмечают эксперты, для развития российской ИТ-отрасли важны сохранение конкуренции на открытом рынке и стабильность в законодательных требованиях. Также необходимо бороться с дефицитом кадров и продолжать устойчивое финансирование национальных проектов, связанных с использованием информационных технологий.

По прогнозу ведущих игроков рынка, в ближайшие годы будут быстро развиваться проекты связанные с моделированием и машинным обучением, дополненной реальностью, искусственным интеллектом, а также обработкой потоковых данных для быстрого принятия решений. Начнется активное формирование сегментов ИТ-рынка, связанных с развитием цифрового бизнеса: инфраструктуры, продуктов и сервисов в области искусственного интеллекта; интернетом вещей, сетями 5G, цифровыми и гибридными рабочими местами, цифровыми маркетплейсами и т.д. Также будут востребованы решения, направленные на конвергенцию технологий и обеспечение цифровой безопасности.

Первый рейтинг CNews100 вышел в 2002 г. Однако в нем приводились и данные за 2001 г., так что в распоряжении CNews Analytics имеются данные динамики лидеров рынка за последние 2 десятилетия. Вот как менялась первая десятка CNews100 в эти годы.

Подробнее с итогами 2020 г. в сфере ИТ и рейтингом CNews100 можно ознакомиться в обзоре «Рынок ИТ: итоги 2020».

Наталья Рудычева

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома

Замминистра цифрового развития уволен и отправлен в Пенсионный фонд

Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете

Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против

Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет

У браузера Firefox радикально изменился дизайн. Видео

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще