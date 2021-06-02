Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона

Агентство CNews Analytics выпустило обзор «Рынок ИТ: итоги 2020» и рейтинг крупнейших компаний «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Несмотря на эпидемию коронавируса, совокупная выручка участников рейтинга увеличилась почти на 29% по сравнению с выручкой 2019 г. и впервые превысила ₽2 трлн. В долларах темпы роста почти в два раза ниже — 16% по сравнению с 2019 г. Порог входа в рейтинг вырос на 15% до ₽1695 млн.

Итоги года

Совокупная выручка участников рейтинга CNews100 в 2020 г. выросла на 28,6% по сравнению с 2019 г. до ₽2014 млрд. В 2019 г. она составляла ₽1566 млрд. Вырос российский ИТ-рынок и в долларах, правда здесь темпы роста почти в два раза ниже — 15,7%. Порог входа в CNews100 в 2020 составил ₽1695 млн — это на 15% выше, чем в 2019 г. (₽1470 млн). Таким образом, отечественный ИТ-рынок стабильно растет уже третий год подряд, несмотря на то, что весной и летом 2020 г. ему предсказывали катастрофическое, до 30%, падение из-за пандемии коронавируса и связанного с ней падения спроса, локдауна и т.д.

Есть 2 триллиона! С 2002 года CNews Analytics считает совокупную выручку сотни крупнейших российских ИТ-компаний. В прошлом году, несмотря на прогнозы о падении рынка в результате пандемии коронавируса, она выросла и впервые за 20 лет превысила ₽2 трлн. 85 2001 131 2002 188 2003 215 2004 296 2005 386 2006 516 2007 603 2008 522 2009 756 2010 868 2011 919 2012 918 2013 928 2014 1021 2015 1179 2016 1157 2017 1287 2018 1566 2019 2014 2020

В группе лидеров произошли перемены. Из Национальной компьютерной корпорации, возглавлявшей рейтинг с 2007 г. вышла дистрибьюторская компания OCS, которая сразу заняла 2 место. НКК в рейтинге представлена «Аквариусом», участником (как и OCS) самого первого рейтинга 2002 г. Вернулась в рейтинг «Лаборатория Касперского», в прошлом году задержавшаяся с публикацией результатов и потому не попавшая в CNews100. Приняла после длительного перерыва участие компания IBS. Также можно отметить дебют компаний «Новый Ай-Ти Проект» и «Рубитех» (выделилась из состава IBS), возвращение «Ситроникса».

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020

№ 2020 № 2019 Название компании Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, в % 1 2 Ланит 216 810 014 173 767 327 24,8% 2 — OCS Distribution 214 991 706 н/д н/д 3 3 EPAM Systems 191 322 847 148 477 545 28,9% 4 5 Марвел-Дистрибуция 156 139 390 97 517 347 60,1% 5 4 Softline 131 953 000 108 834 000 21,2%

Совокупная выручка топ-40 участников рейтинга российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2020 г. увеличилась на 25% по сравнению с 2019 г. с ₽227 млрд до ₽334 млрд. Порог входа в этот рейтинг в 2020 г. составил ₽1,2 млрд. Это на 27,6% больше, чем в 2019 г. (₽940 млн).

Сегментация рынка

Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки топ-100 ИТ-компаний сократилась с 78% в 2019 г. до всего 40% (в том числе 5% приходятся на облачные сервисы) в 2020 г. Доля разработки ПО практически не изменилась: в 2020 г. на нее пришлось 11% против 10% в 2019 г. Значительно увеличилась доля выручки, полученная от дистрибуции аппаратного обеспечения: в 2019 г. она составляла 7%, а в 2020 г. — 36%. Выросла доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, — с 1% в 2019 г. до 5% в 2020 г.

Около 18% выручки российские ИТ-компании получили благодаря контрактам с федеральными, региональными и муниципальными органами власти — это на 2% меньше, чем в прошлом году. Зато доля заказчиков из финансового сектора увеличилась с 18% в 2019 г. до 26% в 2020 г. Доля телекома практически не изменилась: в 2020 г. она составила 19% против 18% годом ранее. Стабильно на 1-2% в год растет доля промышленности, торговли и транспорта (7%, 8% и 5% соответственно в 2020 г. против 6%, 5% и 3% в 2019 г.). Доли выручки от проектов в сфере здравоохранения 5% и образования составляют 5% и 1% соответственно.

Прогнозы на будущее

Прошлогодние негативные прогнозы относительно будущего развития российского ИТ-рынка не сбылись. Рынок не просто не стагнировал, а показал очень неплохую положительную динамику. Что касается текущего года, то большинство участников рейтинга смотрит на него с осторожным оптимизмом. Его развитие пока еще находится под большим влиянием пандемии и во многом зависит от ограничительных мер.

Кроме того, как отмечают эксперты, для развития российской ИТ-отрасли важны сохранение конкуренции на открытом рынке и стабильность в законодательных требованиях. Также необходимо бороться с дефицитом кадров и продолжать устойчивое финансирование национальных проектов, связанных с использованием информационных технологий.

По прогнозу ведущих игроков рынка, в ближайшие годы будут быстро развиваться проекты связанные с моделированием и машинным обучением, дополненной реальностью, искусственным интеллектом, а также обработкой потоковых данных для быстрого принятия решений. Начнется активное формирование сегментов ИТ-рынка, связанных с развитием цифрового бизнеса: инфраструктуры, продуктов и сервисов в области искусственного интеллекта; интернетом вещей, сетями 5G, цифровыми и гибридными рабочими местами, цифровыми маркетплейсами и т.д. Также будут востребованы решения, направленные на конвергенцию технологий и обеспечение цифровой безопасности.

Первый рейтинг CNews100 вышел в 2002 г. Однако в нем приводились и данные за 2001 г., так что в распоряжении CNews Analytics имеются данные динамики лидеров рынка за последние 2 десятилетия. Вот как менялась первая десятка CNews100 в эти годы.

Подробнее с итогами 2020 г. в сфере ИТ и рейтингом CNews100 можно ознакомиться в обзоре «Рынок ИТ: итоги 2020».