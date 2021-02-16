Путин распорядился перевести россиян на электронные документы

В России пройдет эксперимент по замене ряда личных документов (водительских прав, паспорта и др.) на их цифровые аналоги. Владимир Путин распорядился провести его до конца осени 2021 г., а вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил реализовать это в виде мобильного приложения. Как власти планируют реализовать защиту персональных данных в таком приложении при краже или взломе смартфона, остается неизвестным.

Документы россиян переведут в цифру

Президент России Владимир Путин поручил провести в стране эксперимент по использованию виртуальных дубликатов классических бумажных документов россиян. Какие именно регионы будут задействованы в нем, остается неизвестным, а пройдет он до декабря 2021 г.

Владимир Путин распорядился провести такой эксперимент на совещании с членами Правительства России, прошедшего 13 января 2021 г. Список всех поручений был опубликован на сайте Кремля спустя месяц, 12 февраля 2021 г.

Ответственным за выполнение поручения по проведению эксперимента назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Само поручение звучит так: «Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами, а также определить в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых допустимо использование таких дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов».

Владимир Путин запустил эксперимент по переводу документов россиян в цифру

Какие именно задачи при проведении данного эксперимента будут возложены на Федеральную службу безопасности, Владимир Путин не уточнил.

На что заменят паспорт и водительские права

На совещании с Правительством, на котором Владимир Путин дал поручение об эксперименте с виртуальными документами, с просьбой поддержать эту инициативу, по данным ТАСС, обратился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что замена привычных миллионам россиян «аналоговых» документов будет реализована в виде специализированного мобильного приложения.

Утилита, по словам вице-премьера, будет содержать цифровые копии наиболее часто используемых документов. В качестве примера он привел, в том числе, паспорт гражданина России, водительские права и справку о регистрации по месту жительства.

В то же время Дмитрий Чернышенко не сообщил, как именно будет реализована защита персональных данных в случае утери, кражи или взлома мобильного устройства с хранящимися в нем цифровыми копиями документов.

Идея двухлетней давности

Российские власти впервые задумались о переводе россиян на использование виртуальных документов еще осенью 2018 г. Об этом тогда заявил бывший вице-премьер Максим Акимов, сообщив, что инициатива подразумевает реализацию возможности предъявлять не оригиналы документов их цифровые копии, выводимые на экране мобильного устройства.

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По словам Максима Акимова, в первую очередь планировалось «оцифровать» паспорт гражданина России и водительское удостоверение, и в таком виде документы, по плану, должны были приниматься в любом месте их требования и использоваться, помимо прочего, для совершения юридически значимых операций.

Акимов подчеркнул тогда, что идея о создании приложения с цифровыми копиями документов. «Мы сейчас обсуждаем, нужно ли вообще стационарное решение для того, чтобы носить это в кармане. Потому что мобильность и подключенность настолько быстро меняют мир, и нам нужно будет, я полагаю, несколько форм-факторов. По крайней мере, точно мобильное приложение, которое содержало бы в себе безопасные, надежные, но, тем не менее, современные формы предъявления документа», – добавил бывший вице-премьер.

Акимов рассказал, что за основу цифрового паспорта планировалось взять государственную систему «Мир», которая уже тогда использовалась при выдаче загранпаспортов со встроенным чипом идентификации. В начале 2020 г. правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, и Максим Акимов оставил пост вице-премьера.

Бумажных паспортов больше не будет

На момент публикации материала не было известно, когда, по плану российских властей, в стране будет повсеместно разрешено использование мобильного приложения с цифровыми копиями документов. В то же время, в очень скором будущем россияне навсегда останутся без бумажных паспортов – их перестанут выдавать, а на их место придет пластиковая карта с основными персональными данными россиян (дата и место рождения, ФИО, место прописки и др.).

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В июле 2019 г. на совещании Правительства Максим Акимов заявил, что выпуск и выдача бумажных паспортов в стране будет прекращены в 2022 г., а бывший премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал тогда, что окончательный переход России на электронные паспорта должен состояться в 2023 г., хотя изначально завершение перехода было запланировано на 2025 г.

В конце ноября 2020 г. Министерство внутренних дел России (МВД) сообщило о начале подготовки пилотного проекта по запуску электронных паспортов в Москве. Документ в виде пластиковой карточки с электронным носителем информации жители столицы должны получить до 1 декабря 2021 г. Если эксперимент пройдет успешно, его действие распространят на всю Россию.